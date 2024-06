Detriti tossici derivanti dai missili cinesi caduti sul villaggio

Resti di un razzo lanciato dal programma spaziale cinese È crollato Sabato in un villaggio nel sud-ovest della Cina. Il filmato della colonna arancione apparso sui social media è stato così scioccante che il governo del paese ha vietato ai residenti locali di continuare a registrare il processo di recupero. Lo riferisce la CNN. E prima che tu lo chieda, il fumo arancione era una miscela tossica di tetrossido di azoto e dimetilidrazina asimmetrica.

Il video mostra il primo stadio del razzo Lunga Marcia 2C che si schianta in una zona rurale. Il razzo è stato lanciato dal Centro di Lancio Satellite di Xichang, trasportando uno strumento di osservazione di oggetti spaziali variabili Telescopio a raggi X In orbita. Il luogo dell’incidente della prima fase si trovava a Qianqiao, Guizhou, in Cina, a circa 400 miglia a sud-est del sito di lancio. L’esperto missilistico Markus Schiller Ha detto alla CNN:

“Se vuoi lanciare qualcosa nell’orbita terrestre bassa, di solito lo lanci in direzione est per ottenere una spinta extra dalla rotazione terrestre. Ma se lo lanci verso est, ci sono sempre alcuni villaggi sul percorso del primo-. amplificatori di scena.

Le strutture di lancio per altri programmi spaziali si trovano nelle zone costiere, quindi non c’è niente di più lontano tranne l’oceano aperto. Il Centro Spaziale Kennedy della NASA Si trova sulla costa atlantica della Florida La base stellare di SpaceX Nel sud del Texas, sulla costa del Golfo. Tuttavia, la Cina ha sempre costruito i suoi siti di lancio nell’entroterra per difendersi dalla sorveglianza e dagli attacchi.

Cina Non ha lasciato detriti missilistici Il progresso del suo ambizioso programma spaziale è già stato ostacolato in passato. Il programma è in fase di espansione della sua portata Stazione spaziale Tiangong Per non parlare del fatto che Cina e Russia hanno deciso di collaborare nella costruzione Un’altra stazione in orbita lunare Per rivaleggiare con la Gate Station del programma Artemis.