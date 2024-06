“Mesi per correggere, se non anni”: concessionari di automobili e clienti avvertono l’impatto delle continue interruzioni del CDK



L’interruzione del sistema CDK Global ha interessato quasi ogni aspetto della concessionaria Mazda a Seekonk, Massachusetts, dove Ryan Callahan è direttore generale delle vendite. Dice che non sarà una soluzione semplice.

“Ci vorranno mesi, se non anni, per correggere l’impatto finanziario che avrà direttamente su di noi”, ha affermato Callahan.

Gli acquirenti e i concessionari di automobili sono alle prese con la chiusura di un fornitore di software per la vendita al dettaglio, che ha lasciato quasi 15.000 concessionarie di automobili in tutto il Nord America a lottare per servire i clienti e a faticare per trovare soluzioni analogiche temporanee che funzionino.

CDK afferma che sta lavorando per ripristinare i propri sistemi e prevede di tornare online entro alcuni giorni, ma nel frattempo i clienti e i dipendenti della concessionaria continuano a sperimentare lunghi tempi di attesa e ritardi e opportunità mancate di guadagnare o risparmiare denaro.

Tom McParland, proprietario di Automatic Consulting, un servizio nazionale di acquisto di automobili, ha affermato che le interruzioni di corrente stanno avendo un impatto sui clienti perché hanno meno concessionari tra cui scegliere.

“Riduce la loro capacità di raggiungere un accordo”, ha aggiunto. “Limita la leva finanziaria del cliente.”

Alcuni rivenditori inoltre non possono applicare sconti del produttore senza un CDK, quindi i clienti potrebbero perdere offerte di risparmio. Per i clienti che desiderano acquistare un’auto, McParland ha suggerito di gettare un’ampia rete e fare acquisti al di fuori del mercato locale per trovare i prezzi migliori.

Midway Automotive utilizza il prodotto CDK per registrare le auto presso il Massachusetts Registry of Motor Vehicles.

Il proprietario Michael Deveney afferma che dopo la chiusura di mercoledì, la concessionaria ha iniziato a inviare i clienti all’ufficio RMV locale per registrare di persona i loro veicoli dopo l’acquisto.

“Questo fino a giovedì. Poi ai clienti è stato detto che (RMV) non accettava alcuna iscrizione.” “Probabilmente hanno avuto un’ondata di clienti e hanno iniziato a respingere la gente.”

Un cliente era sempre più agitato perché non riusciva a immatricolare la sua auto, ha detto Devenney. “Per ottenere un appuntamento possono volerci tre o quattro giorni, durante i quali non sono in grado di guidare la macchina”, ha aggiunto.

A circa 30 miglia a nord di Lynn, Katelyn Salvato afferma di non essere riuscita a immatricolare un veicolo da martedì scorso. Salvato lavora come impiegato per Pride Motor Group, dove immatricola auto per tre concessionarie.

“Oggi…ho inviato 21 registrazioni da effettuare manualmente all’RMV del Massachusetts”, ha detto, aggiungendo che l’RMV non accetterà transazioni da dipendenti dell’agenzia. “Le transazioni devono essere consegnate entro gli orari designati (dalle 10:00 alle 15:00) e il corridore non può aspettarle.”

Callahan ha fatto eco a queste preoccupazioni. In circostanze normali, il software CDK consente al concessionario di immatricolare l’auto quasi istantaneamente, ma il processo sta ora subendo notevoli ritardi.

“Il nostro sistema di registrazione remota è stato reso inutilizzabile senza che CDK lo comunicasse. Abbiamo dovuto inviare un pilota con le registrazioni al DMV per competere in pacchetti, e ci è costato diversi giorni quando prima ci sarebbero volute ore”, ha detto Callahan in un’intervista. con la CNN”.

Se il veicolo non viene immatricolato entro sette giorni dall’acquisto, lo Stato penalizza sia il concessionario che il cliente.

Il Dipartimento dei trasporti del Massachusetts, che sovrintende all’RMV dello stato, non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Il servizio e le vendite diventano analogici



I venditori e il personale di servizio che hanno parlato con la CNN affermano di aver fatto ricorso all’uso di carta e penna per elaborare gli acquisti, il che ha allungato il tempo necessario per acquistare un’auto, secondo Scott Campbell, un rappresentante di vendita di Capital City Buick GMC nel 2018 Berlino, Vermont. Si stima che i tempi di attesa siano raddoppiati o triplicati.

Nicholas, che ha rifiutato di fornire il suo nome completo perché non era sicuro della posizione del suo datore di lavoro riguardo al parlare ai media, lavora come addetto ai ricambi presso una concessionaria Porsche a Los Angeles. Ha detto che ha utilizzato “una combinazione di carta e penna, fogli Excel e di aver prestato particolare attenzione a ogni fattura” sin dal blocco.

Poiché molti rivenditori utilizzano prodotti CDK per gestire l’inventario, Nicholas ha affermato che il suo dipartimento è ora costretto a registrare manualmente le parti di inventario, il che rallenta notevolmente il loro lavoro. “Non abbiamo una visione chiara dell’inventario e dobbiamo condurre un inventario regolare delle nostre parti più utilizzate”, ha aggiunto.

Ma a volte le soluzioni analogiche non bastano.

Molti acquirenti e clienti riparatori hanno dichiarato alla CNN di aver dovuto affrontare lunghi ritardi.

Don Aycock ha detto alla CNN di aver guidato per 90 miglia andata e ritorno da casa sua fino a un concessionario di automobili nella contea di Clay, in Florida, per acquistare una nuova Buick giovedì, il giorno dopo la chiusura del CDK. Ha detto alla CNN che è stato in grado di acquistare l’auto ma non è stato in grado di firmare l’atto di proprietà.

“Abbiamo ricevuto una chiamata da loro oggi che possiamo venire giovedì prossimo per firmare i documenti per il titolo e ottenere una targa permanente”, ha detto, sottolineando che sarà un altro lungo viaggio avanti e indietro.

A San Diego, dove la temperatura negli ultimi giorni ha raggiunto i 90 gradi, Robbie Jacob e sua moglie hanno cercato di fissare un appuntamento presso un centro di assistenza Kia per riparare il condizionatore rotto della loro auto. Jacob ha detto che il centro ha detto loro che non era in grado di riparare il veicolo, citando l’incidente informatico del CDK, in cui non erano disponibili appuntamenti e tutte le visite sono state sospese fino alla prossima settimana.

CDK Global non è l’unico sistema di gestione utilizzato dagli agenti e i successivi incidenti informatici che hanno colpito l’azienda hanno messo in allerta anche i suoi concorrenti.

Cox Automotive, che gestisce i sistemi software di gestione dei documenti e di servizio clienti di Dealertrack e VinSolutions, ha dichiarato alla Galileus Web di aver interrotto temporaneamente l’integrazione dei suoi sistemi con CDK dopo l’interruzione “come precauzione per dare priorità alla sicurezza e alla protezione dei nostri clienti”.

“Mentre supportiamo attivamente i nostri clienti affinché continuino a gestire le loro attività, abbiamo creato un microsito sicuro che i nostri clienti ora utilizzano attivamente per accedere al supporto, alla guida, alle soluzioni e alle azioni che possono intraprendere mentre i CDK non sono disponibili”, ha affermato la società. .

Tekion, un’altra società di software utilizzata dai rivenditori, ha affermato di aver “visto un aumento delle richieste da parte dei rivenditori alla luce del recente incidente CDK”.

Altri esperti del settore hanno detto alla CNN che il passaggio da un sistema all’altro non è un’azione che gli agenti possono intraprendere per capriccio. Le aziende sono spesso vincolate a un contratto pluriennale con il fornitore del software. Cambiare software significa anche formare i dipendenti, il che rende il processo lungo.

Nel frattempo, Asbury Automotive Group, uno dei maggiori rivenditori e fornitori di servizi americani, Gli investitori attenti lunedì che l’interruzione di CDK ha danneggiato la sua attività e non è chiaro quando finirà. Rival Group1 Automotive ha affermato che CDK ritiene… L’interruzione verrà risolta entro pochi giorniNon settimane, ma non era chiaro l’entità del danno finanziario che l’azienda avrebbe dovuto affrontare di conseguenza.