Diablo Immortal guadagna più di 1 milione di dollari al giorno in microtransazioni

nonostante Contraccolpo di alcuni giocatoriE il Diablo immortale‘S Design del gioco portatile e senza microtransazioni Sembra funzionare bene per i risultati finali di Blizzard. Utilizzo dei dati da Società di analisi mobili AppmagicE il MobileGamer.biz Si stima che le versioni iOS e Android del gioco abbiano generato entrate per 49 milioni di dollari da poco più di 10 milioni di download da dispositivi mobili nei primi 30 giorni di disponibilità.

quelle stime, Basato sugli schemi generali forniti dalle piattaforme mobilinon includere la versione PC del gioco, quindi potrebbe esserlo Vendita la portata del suo successo finanziario. Con l’inclusione dei giocatori PC, Blizzard lo ha annunciato Diablo immortale Raggiunto 10 milioni di installazioni in appena una settimanamolto in anticipo rispetto al ritmo di download da dispositivi mobili stimato da Appmagic.

in confronto, Diablo III Ci sono voluti quasi sei mesi per vendere 10 milioni di copie Quindi rilascio turbolento nel 2012. Ma questo gioco è stato venduto per $ 60, rendendo difficile confrontarlo direttamente con un gioco gratuito con una media di guadagni per download inferiore a $ 5, secondo Appmagic.

coda lunga

Mentre Diablo IIITuttavia, i suoi profitti sono stati addebitati in anticipo sulle vendite iniziali Diablo immortale Sembra essere ben posizionato per generare entrate aggiuntive dalla sua base di giocatori esistente per molto tempo. A partire da lunedì, ad esempio, il gioco era ancora la 34a app con il maggior incasso sull’intero App Store iOS, nonostante fosse scesa alla 134a in termini di nuovi download.

Annunci READ Aya Neo 2 e Aya Neo Slide hanno entrambi specifiche che potrebbero sfidare Steam Deck

alcuni di questi eterno I giocatori (ei pagatori) alla fine abbandoneranno sicuramente il gioco. Ma questo processo può avvenire più lentamente di quanto pensi. Stime di conservazione delle app Android Dalla società di analisi Quettra Suggerisci un’app che funzioni nella “Top 10” su Google Play Store (come Diablo immortale did) prevede di trattenere quasi il 60% dei suoi primi utenti dopo tre mesi. E il Dati generali da visite mobili Come Pokemon VaiE il Angry BirdsE il Candy Crush Saga Indica che circa il 10-20 percento di tutti i giocatori che hanno scaricato questi giochi erano ancora clienti abituali per un anno o due dopo il lancio.

Questo suggerisce Diablo immortale Conterrà milioni di giocatori attivi nel prossimo anno e oltre. Mentre la stragrande maggioranza di questi giocatori Non spenderai un centesimo per il giocobalene di fascia alta Può facilmente spendere abbastanza su di me Combinazioni di monete confuse nel gioco Per mantenere le entrate Blizzard a lungo.

Blizzard ha promesso che il prossimo Diablo IV Limiterà le microtransazioni di cosmetici opzionali. Ma le prime prestazioni di Diablo immortale Aiuta a spiegare perché un modello di business gratuito è attraente per un editore come Blizzard, anche se è fastidioso per molti giocatori.