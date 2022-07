Nick Kyrgios è stato convocato in tribunale per aver aggredito la sua ex ragazza: i media australiani

Alla domanda sull’apparizione in tribunale martedì, la polizia australiana ha dichiarato alla CNN: “La polizia ACT può confermare che l’uomo Watson di 27 anni dovrà affrontare la corte ACT il 2 agosto in connessione con un’accusa comune di aggressione a seguito di un incidente nel dicembre 2021”.

“La natura dell’accusa è grave e il signor Kyrgios prende l’accusa molto sul serio”, ha detto Moffett al Canberra Times.

“Dato che la questione è davanti al tribunale … non ha commenti a questo punto, ma col tempo rilasceremo una dichiarazione ai media”, ha aggiunto Moffett.

Tra le notizie secondo cui Kyrgios è stato formalmente accusato, la rappresentanza legale di Kyrgios ha chiarito in una dichiarazione inviata alla CNN: “Attualmente, le accuse non sono considerate fatti dal tribunale e Kyrgios non è considerato colpevole di un crimine fino alla prima apparizione.

“Finché il tribunale non accetti formalmente che l’attore proceda con un’accusa, e che l’accusa dinanzi al tribunale sia applicata alla persona chiamata a comparire, può essere fuorviante per il pubblico descrivere la citazione in modo diverso dal funzionario la direttiva sembra confrontarsi con le accuse, la cui natura precisa non è stata confermata in questo momento non è stata confermata dall’accusa o dal signor Kyrgios.

Kyrgios, che mercoledì affronterà il cileno Christian Garin a Wimbledon, ha raggiunto i quarti di finale del Grande Slam sette anni fa.

“Siamo stati informati del procedimento legale relativo a Nick Kyrgios in Australia e, poiché è ancora in corso, non siamo in grado di fornire commenti”, ha affermato un portavoce dell’All England Club in una dichiarazione inviata alla CNN, aggiungendo che Kyrgios rimane al suo posto. Mercoledì avrebbe dovuto giocare la partita dei quarti di finale.

Correzione: questa storia è stata aggiornata per riflettere l’evocazione di Kyrgios per affrontare l’accusa.