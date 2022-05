Dio Lynn Hardy e Lacey Kay Booth in “The Great Idol Reunion” andranno avanti come previsto, nonostante l’arresto di Hardy

La performance del lunedì sera di Lynn Hardy Grande riunione di idoli L’aria andrà avanti, però L’ultimo arresto.

Gli attori Lynn Hardy e idolo americano stressato Musica del caos Questo “salvartiLa cantante continuerà ad esibirsi insieme a Laci Kaye Booth al tanto atteso spettacolo di reunion.

Mentre Hardy stava dicendo ScarceratoLa sua esibizione con Booth continuerà come previsto mentre The Great Idol Reunion Special è stato presentato in anteprima all’inizio di aprile, prima di Hardy Si è consegnato alla polizia della Louisiana State University.

Durante la registrazione dell’episodio, Hardy, insieme ad altri laureati come Scotty McCrearyLauren Alaina, Chris Allen, David Cook e altri hanno parlato con i media della partecipazione al 20° anniversario di questo spettacolo di successo.

“Questo è un grande risultato per American Idol, e far parte del loro 20° anniversario passerà alla storia come parte di questo spettacolo, quindi è fantastico farne parte”, ha detto Hardy. Intrattenimento stasera Presenta Matt Cohen prima dello spettacolo.

Mentre lo spettacolo di idoli continuerà, Hardy ha dovuto cancellare la sua apparizione al Mississippi Mudbug Festival, che era previsto per il 29 aprile, lo stesso giorno in cui si è arreso alla polizia ed è stato ricoverato nella prigione della parrocchia di East Baton Rouge. La sua cancellazione ha portato a un compagno di idol allume Hanna Everhart Sostituirlo sulla fattura.

stagione 17 idolo americano Il vincitore è in carcere venerdì (29 aprile). Secondo il portavoce della LSU Ernie Ballard, Hardy è accusato di intercettazione e divulgazione di comunicazioni cablate, elettroniche o verbali.

Il cantante/cantautore avrebbe piantato un dispositivo di registrazione nella casa della sua ex ragazza nel campus della LSU.

Prima del suo arresto, Hardy ha parlato delle accuse dopo che è stato emesso un mandato di arresto per lui.

“Prima di oggi, ho ricevuto un mandato per le accuse mosse contro di me e stavo collaborando pienamente con il dipartimento di polizia della Louisiana State University”, ha scritto Hardy. “Capisco che la mia carriera mi ha spinto sotto i riflettori del pubblico e lo abbraccio con tutto il cuore perché il mio intero mondo appartiene alla mia musica e ai miei fan”.

Ha continuato: “Ma a causa della natura delicata di questa accusa, chiedo umilmente la privacy in questo momento. Ho il massimo rispetto per la legge e assisterò nelle loro indagini se necessario andando avanti”.

Al momento dell’emissione del mandato di arresto, l’avvocato di Hardy, C. Frank Holthus, ha confermato che il cantante stava collaborando pienamente con la polizia della LSU.

“Posso confermare che il signor Hardy ha ricevuto un mandato d’arresto oggi e ha e continuerà a collaborare pienamente con il dipartimento di polizia della Louisiana State University su questo argomento”, ha detto Holthus. “A causa della natura pubblica della professione del signor Hardy, chiediamo la privacy in questo momento.”

The Great Idol Reunion sarà caratterizzato da una serie di duetti, in cui gli ex vincitori e concorrenti di Idol si riuniranno con i compagni di Idol show della loro stagione del popolare spettacolo di competizione canora per una collaborazione unica.

Oltre a Hardy e Booth, Robin Stoddard, Jordin Sparks, Scotty McCreary, Lauren Alina, David Cook, Chris Allen, Maddie Bobby, Caleb Lee Hutchinson, Willie Spence e Grace Kinstler torneranno sul palco di Idol per un duetto costellato di star. . Schermo.

Stoddard canterà con Sparks. McCreary giocherà al fianco di Alina. Il cuoco sarà accoppiato con Allen; Bob canterà con il suo ragazzo Hutchinson. Anche Spence e Kinstler saliranno sul palco insieme.

Anche gli ex giudici di Idol Paula Abdul e Randy Jackson faranno un’apparizione speciale durante lo speciale.

Grande riunione di idoli Va in onda lunedì 2 maggio alle 8/7c su ABC.

