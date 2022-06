Disney, Netflix e Comcast affermano che copriranno i viaggi dei dipendenti per eseguire aborti

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

La Walt Disney Company ha dichiarato venerdì che coprirà le spese di viaggio dei dipendenti per aborti alla luce di ciò Decisione della Corte Suprema di abbandonare Roe v. Wadel’ultimo gigante aziendale a compiere questo passo mentre le aziende si affrettano ad adattarsi alla nuova realtà. La Disney ha affermato che il vantaggio copre il costo del viaggio di “pianificazione familiare” per qualsiasi lavoratore che non ha accesso alle cure nel luogo in cui vive, comprese le “decisioni sulla gravidanza”. L’azienda impiega 195.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui quasi 80.000 in Florida.

“Riconosciamo l’impatto della sentenza e restiamo impegnati a fornire un accesso universale a un’assistenza di qualità a prezzi accessibili a tutti i nostri dipendenti, membri del cast e le loro famiglie, inclusa la pianificazione familiare e l’assistenza riproduttiva, indipendentemente da dove vivano”, ha affermato Disney in una nota alla Posta.

Un torrente di annunci simili è stato lanciato venerdì da società come Netflix, Paramount, Sony e Comcast, sottolineando il ruolo straordinario delle società statunitensi nella protezione dei diritti riproduttivi dopo la sentenza della Corte Suprema Dobbs contro l’Organizzazione per la salute delle donne Jackson. Ma queste mosse possono anche aprire le aziende alla reazione pubblica e alla responsabilità legale mentre navigano nel panorama in rapida evoluzione dei diritti riproduttivi negli Stati Uniti.

Dick’s Sporting Goods rimborserà fino a $ 4.000 in spese di viaggio per aborto “nel luogo più vicino in cui tale assistenza è legalmente disponibile” per i dipendenti, i loro coniugi e i loro familiari a carico Stato in cui l’accesso è limitatoLo ha annunciato venerdì il CEO Lauren Hobart su LinkedIn.

“Comprendiamo che le persone sono appassionate di questo argomento e che ci sono colleghi e atleti che non saranno d’accordo con questa decisione”, ha affermato Hobart. “Tuttavia, riconosciamo anche che le decisioni sulla salute e sulla famiglia sono altamente personali e vengono prese con ponderata considerazione. Stiamo prendendo questa decisione in modo che i nostri compagni di squadra possano accedere alle stesse opzioni sanitarie, indipendentemente da dove vivono, e scegliere ciò che è meglio per loro.” “.

Lyft Express ha dichiarato venerdì che il piano di benefici Medicaid degli Stati Uniti include la copertura per “aborto elettivo e rimborso delle spese di viaggio” se un dipendente deve viaggiare per più di 100 miglia verso un fornitore in rete.

“I trasporti non dovrebbero mai essere una barriera all’accesso e continueremo a difendere la privacy e la scelta dei nostri conducenti, passeggeri e membri del team in tutto il paese”, ha affermato Kristen Svercic, chief business officer di Lyft. Post sul blog.

A partire da luglio, JPMorgan Chase sta espandendo i vantaggi di viaggio per qualsiasi servizio coperto che può essere ottenuto solo entro 50 miglia dalla casa di un dipendente, ha detto la società a The Post. La politica si applicherà ai dipendenti statunitensi iscritti al suo piano medico, nonché ai partner e alle persone a carico inclusi. READ Hyundai Motor Group investirà oltre 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti fino al 2025

“Come sempre, ci concentriamo sulla salute e sul benessere dei nostri dipendenti e vogliamo garantire un accesso equo a tutti i vantaggi”, ha affermato Patricia Wexler, responsabile delle comunicazioni aziendali presso la banca di investimento.

comp L’inversione di tendenza di Roux è stata pianificata per settimane – Poiché un progetto di parere del tribunale è trapelato all’inizio di maggio e il Texas ha approvato la propria legge restrittiva sull’aborto all’inizio di quest’anno.

Aziende come Apple hanno affermato che copriranno le spese mediche per i lavoratori in Texas che potrebbero dover andare nello stato per abortire. Salesforce si è offerta di trasferire i lavoratori.

Amazon ha dichiarato che a maggio coprirà $ 4.000 di spese di viaggio per i lavoratori americani in cerca di assistenza medica, inclusi l’aborto e la chirurgia transgender. Ma la politica si applica solo ai dipendenti iscritti al piano sanitario dell’azienda, esclusi i gigantografi, i magazzinieri e i fattorini che mantengono il colosso dell’e-commerce.

Il coro dell’opposizione aziendale contro la decisione si è incentrato tra i media e le aziende tecnologiche. Ma con l’eccezione di Dick’s Sporting Goods, i rivenditori – che costituiscono parte della più grande forza lavoro del paese e impiegano quasi 18 milioni di americani, secondo IbisWorld – sono rimasti in gran parte silenziosi.

Walmart, Target e Kroger non hanno risposto alle richieste di The Post in merito a eventuali modifiche ai piani sanitari dei dipendenti a seguito della decisione.

United for Respect, un’organizzazione senza scopo di lucro per la difesa dei lavoratori, ha invitato Walmart a rafforzare le protezioni per 1,6 milioni di dipendenti negli Stati Uniti. Il gruppo ha affermato che la presenza di Walmart nel sud, dove molti stati hanno in vigore leggi sul rilascio dell’aborto, offre all’azienda “un’opportunità e un dovere di farsi avanti e garantire il sostegno dei suoi partner”.

“In qualità di più grande datore di lavoro privato della nazione, i dirigenti di Walmart possono stabilire standard per altre aziende supportando i loro partner, fornendo maternità adeguata e congedo per malattia retribuito e coprendo il costo delle spese per i colleghi che devono viaggiare attraverso i confini statali per accedere ai servizi di aborto”, United ha detto Ordine di rispetto venerdì in una dichiarazione.

Jane Stark, direttrice della società di consulenza gestionale BSR, ha affermato che anche molti leader delle risorse umane e altri funzionari dell’azienda erano impegnati a pianificare le azioni da intraprendere.

Ha detto che alcune aziende hanno già fatto annunci interni sull’espansione dei benefici per la salute esistenti per includere i viaggi o l’accesso ai servizi di aborto. READ Un gran numero di cancellazioni di voli e ritardi ha colpito SFO e OAK

“Mi aspetto di vedere nelle prossime 24-48 ore più dati e più annunci di politica interna che diventeranno pubblici”, ha affermato Stark.

Per queste aziende, l’aborto è trattato come un trapianto d’organo. È un’assistenza medica specializzata che potrebbe non essere disponibile vicino o nello stato, quindi l’assicurazione aiuterà a coprire i costi di viaggio e di congedo per malattia retribuiti.

“Questa è la generalizzazione di questo tipo di cura”, ha detto Stark.

Emily Dickens, presidente degli affari di governo presso la Society for Human Resource Management, ha affermato che i datori di lavoro dovranno continuare a seguire le leggi e i regolamenti locali, statali e federali in materia di aborto.

“Una nuova ricerca SHRM mostra che quasi un quarto delle organizzazioni concorda sul fatto che offrire un conto di risparmio sanitario per coprire i viaggi per l’assistenza riproduttiva in un altro stato migliorerà la loro capacità di competere per i talenti”, ha affermato Dickens. “Tuttavia, il modo in cui queste politiche interagiscono con le leggi statali non è chiaro e i datori di lavoro devono essere consapevoli dei rischi legali coinvolti”.

Una delle principali domande sulla responsabilità è se i datori di lavoro sarebbero a rischio legale se coprissero le spese di viaggio dei dipendenti negli stati in cui l’aborto è vietato. A maggio, lo studio legale nazionale Morgan Lewis Avvertimento A proposito di considerazioni per i datori di lavoro in caso di smantellamento di Roe v. Wade. Esistono rischi particolari in stati come l’Oklahoma e il Texas, dove la legislazione consente alle persone di intentare azioni civili contro chi pratica l’aborto e persone che “aiutano o favoriscono volontariamente l’esecuzione o favoriscono un aborto, incluso il pagamento per l’aborto o il rimborso tramite assicurazione o altro .” “

“Ad esempio, si potrebbe ritenere che una società o un piano di benefici aziendali violi la legge del Texas se rimborsa un dipendente residente in Texas per un aborto ricevuto in uno stato che consente l’aborto, o per le relative spese di viaggio”, ha affermato Morgan Lewis. “Il testo legislativo del Texas e dell’Oklahoma non fornisce una risposta chiara a questa domanda, né è chiaro se una tale sentenza sarebbe stata confermata”.

I datori di lavoro che rimborsano le spese mediche, chirurgiche e di viaggio associate all’aborto legale di un dipendente attraverso un piano sanitario del datore di lavoro o altri accordi di rimborso sanitario hanno alcune protezioni ai sensi dell’Employee Retirement Income Security Act del 1974 (ERISA).

Ma secondo Catherine Bakish, responsabile delle pratiche di conformità sanitaria al Seagal Group, è probabile che i principi preventivi di Iressa vengano gettati ai lupi mentre i tribunali tentano di sciogliere le trappole tese dalla Corte suprema dei datori di lavoro ribaltando Roe v. Wade. READ Il fondatore di Archegos Bill Huang e il direttore finanziario sono stati accusati di frode sui titoli

“È probabile che i benefici dei servizi di aborto per le cure ostetriche e per il trattamento della fertilità siano influenzati dalla nuova decisione”, ha affermato Bakish. I datori di lavoro possono avere dipendenti in paesi che riconoscono il diritto all’aborto e vietano l’aborto o addirittura criminalizzano l’aborto assistito. La domanda fondamentale da porsi è: “Come fanno i datori di lavoro a mantenere la coerenza dei benefici per i dipendenti negli stati con leggi Medicare così diverse?”

Nei commenti di venerdì sulla decisione, il presidente Biden ha affermato che la sua amministrazione proteggerà il diritto di viaggiare per l’aborto legale.