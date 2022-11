Offerte del Black Friday a meno di $ 25: le migliori offerte economiche rimanenti prima del Cyber ​​​​Monday

tesori di Venerdì nero Le offerte sono ancora in pieno svolgimento e alcune lo sono Vendite del Cyber ​​Monday Ha iniziato a presentarsi anche lui. Mentre puoi sicuramente spendere un sacco di soldi per i principali dispositivi elettronici o elettrodomestici, potresti anche voler dare un’occhiata ad alcune delle migliori offerte economiche là fuori. Sia che tu stia mirando ad aumentare il tuo budget o semplicemente a prendere qualcosa per riempire le calze questo Cyber ​​​​Monday, queste sono le migliori offerte là fuori in questo momento a meno di $ 25.

A quanto pare, ce ne sono molti altri Offerte economiche del black friday Ancora in tour nel fine settimana che precede il Cyber ​​Monday. Puoi ancora ottenere E il o Per $ 25 o meno, per esempio.

Sfoglia una varietà di offerte su tecnologia, articoli per la casa, abbonamenti e altro di seguito. Continueremo ad aggiornare questa pagina man mano che troveremo altre offerte, quindi assicurati di controllare spesso.

Offerte tecnologiche a meno di $ 25

offerte casa intelligente

Jared Diban/CNET Ogni volta che Amazon ha offerto un pacchetto come questo in passato, è esaurito prima della fine del periodo di vendita. Poiché questo è l’ultimo Amazon Echo Dot, prevediamo che ci sarà molto interesse per il mega sconto, quindi assicurati di prenderne uno ora prima che sia troppo tardi.

Ciambellano Questo accessorio intelligente può essere aggiunto a quasi tutte le porte da garage prodotte dopo il 1993. Si collega al telefono, consentendo un facile controllo della porta da qualsiasi luogo. Si riduce al miglior prezzo, quindi assicurati di acquistarne uno per te e anche per alcuni membri della famiglia: ti ringrazieranno sicuramente per qualcosa di molto utile.

Offerte sui dispositivi di trasmissione

Sarah Teo/CNET Se vuoi aggiungere un po 'di intelligenza alla tua TV esistente, puoi farlo esattamente risparmiando il 50% sullo stick di streaming abilitato per 4K di Amazon oggi. Amazon Fire TV Stick 4K è un'ottima scelta se non conosci le funzionalità della smart TV con il suo sistema operativo facile da usare e il telecomando vocale abilitato per Alexa.

accordi audio

altri accordi tecnologici

beduino Questo caricabatterie USB-C compatto offre un’incredibile potenza di 30 W per aiutarti a caricare tutta la tua attrezzatura il più velocemente possibile. Ci sono molte opzioni diverse con uscite fino a 65 watt.

Offerte per la casa a meno di $ 25

Disney Lego è fantastico e Guardiani della Galassia è fantastico, quindi sai che collezionare sarà molto divertente.

iHealth I test COVID-19 a casa sono un'ottima cosa da avere e il momento perfetto per acquistarli è quando sono in vendita. Questo pacchetto viene fornito con due test facili da usare che ti danno risultati entro 15 minuti.

Software e abbonamenti a meno di $ 25

Il club di Sam Solo per un periodo di tempo limitato, i nuovi membri possono risparmiare oltre il 50% sul primo anno di iscrizione al Sam’s Club. Questo sblocca tutto il fantastico inventario online e le offerte del Sam’s Club, oltre a benzina scontata e altro ancora. READ Le azioni sono crollate e il dollaro è salito mentre crescevano i timori di un atterraggio duro

Gioca offerte sotto $ 25

MSCHF Stai cercando un regalo divertente che dia fuori dagli schemi e un po’ più divertente? Questo puzzle è un codice QR che viene scansionato una volta completamente assemblato e offre la possibilità di vincere fino a $ 1 milione. La maggior parte delle persone vincerà $ 1, ma questo è il divertimento.

Offerte di moda a meno di $ 25

beduino Questo cappello è disponibile in due diverse opzioni di stile e può essere personalizzato per adattarsi a tutti. Il cappellino da baseball è un berretto nero lavato che presenta una toppa in pelle cucita con il logo Nomad, mentre il cappellino camper è bicolore e il logo Nomad al tramonto. Controllali entrambi ora.

Offerte di bellezza a meno di $ 25