Divieto di TikTok: l'impatto sugli utenti si estende oltre la generazione Z

Le probabilità che TikTok diventi realtà non sono mai state così alte.

Mercoledì la Camera dei Rappresentanti ha approvato un disegno di legge per forzare la vendita di servizi di proprietà cinese con un ampio margine bipartisan – e lo sforzo ha un certo sostegno bipartisan al Senato, così come il sostegno del presidente Joe Biden.

Il voto è arrivato nonostante un lungo sforzo di lobbying da parte della società madre dell'app, ByteDance, per placare le preoccupazioni dei legislatori sulla privacy e sulla sicurezza nazionale. Questo sforzo si è intensificato la scorsa settimana, quando l’app ha invitato i suoi utenti a chiamare e inviare e-mail ai propri rappresentanti per votare contro il disegno di legge. Come chiamanti, lo sforzo potrebbe ritorcersi contro alluvione Congresso Collegamenti telefonici e ha convinto i legislatori bipartisan a votare a favore del disegno di legge, ma ha anche dimostrato la lealtà della base di utenti dell'app.

Ma chi verrebbe colpito da una legge del genere? Sebbene Circa un terzo degli adulti americani Utenti TikTok, la base utenti ha subito alcuni cambiamenti interessanti da quando la piattaforma è diventata famosa nell'era della pandemia. La sua base di utenti sta crescendo, ma non necessariamente nel modo più prevedibile. I suoi utenti potrebbero effettivamente avere punti di vista diversi rispetto all'americano medio non TikTokking, dando credito alle argomentazioni dei critici secondo cui il sito potrebbe influenzare il modo in cui i suoi utenti vedono il mondo.

Il sito è dominato da americani più giovani, ma non sono più loro a guidarne la crescita

Ciò che ha sempre distinto TikTok dalle altre piattaforme di social media è la rapidità con cui è cresciuto. Dietro questo boom c’è in gran parte la pandemia: secondo le statistiche, TikTok ha impiegato due anni per raggiungere 40 milioni di utenti mensili negli Stati Uniti nel 2020. Pubblicato dalla società quell'anno. Negli otto mesi successivi ha raddoppiato quel numero e ad agosto 2020 aveva registrato più di 100 milioni di utenti mensili.

La maggior parte di questi utenti erano più giovani e la base utenti è più giovane rispetto al resto del paese. Gli adulti americani più giovani hanno maggiori probabilità di utilizzare TikTok rispetto ai loro colleghi più anziani: il 62% dei giovani tra i 18 e i 29 anni utilizza TikTok, rispetto al 39% dei 30-49 anni, al 24% dei 50-64 anni. anziani e il 10 per cento degli over 65, secondo Uno studio completo del Pew Research Center Nel 2023. Di tutte le app di social media, TikTok è il sito che i giovani utenti dichiarano di utilizzare di più, solo dietro le principali piattaforme YouTube, Facebook e Instagram.

Quel sondaggio ha anche documentato un cambiamento importante che si sta verificando nella base di utenti dell'app: sta invecchiando. Gli utenti di TikTok di età compresa tra 18 e 29 anni sono cresciuti del 14%. 2021 fare 2023. Ma tra i millennial (quelli di età compresa tra 30 e 49 anni), l’utilizzo di TikTok è aumentato del 17%, superando la crescita tra gli utenti più giovani.

“Pertanto, l'utilizzo di TikTok è ancora molto diffuso tra il pubblico più giovane… sta registrando la crescita maggiore tra i 30-49 anni”, ha affermato il Pew Computational Social Scientist. Samuel Bestwater Dimmi.

Non tutti coloro che utilizzano TikTok pubblicano video su TikTok

Più della metà di tutti gli utenti di TikTok sono adulti Sempre ha pubblicato un video e alla fine del 2023, le persone di età compresa tra 35 e 49 anni avevano postato più di persone di età compresa tra 18 e 34 anni. E, sorprendentemente, si tratta solo del 98%, ovvero quasi un quarto degli utenti di TikTok. Sono tutti TikTok visibili pubblicamente. Quindi è un piccolo numero di promotori e influencer che guidano davvero le conversazioni e le tendenze nell'app – e probabilmente sono più vecchi di quanto ti aspetteresti. Questa tendenza è coerente con una scoperta dello scrittore di tecnologia Ryan Broderick il mese scorso Altri sintomi documentati TikTok sta invecchiando.

Lo stesso rapporto Pew ha rilevato anche altre interessanti differenze demografiche nei potenziali utenti di TikTok. Gli adulti ispanici hanno maggiori probabilità di essere utenti (il 49% degli adulti ispanici afferma di utilizzare l'app) e anche le donne riferiscono di utilizzare l'app a tassi più elevati: il 40% delle donne adulte utilizza TikTok, rispetto al 25% degli uomini.

Quali sono le politiche degli utenti di TikTok?

Pew non è ancora in grado di determinare esattamente che tipo di contenuti questi creatori stanno pubblicando nel mondo, ma un sondaggio pubblico separato può vedere che tipo di effetto ha questo mezzo sui suoi utenti. Sempre più americani, e soprattutto quelli più giovani, Segnala utilizzando TikTok Essendo una fonte primaria di notizie e informazioni, l'app chiaramente non è un arbitro neutrale delle informazioni per tutti i suoi utenti e consente agli utenti di formarsi opinioni diverse rispetto ai non utenti.

In Due Nazionale NBC News tiene traccia dei sondaggiGli utenti di TikTok riferiscono di avere prospettive nettamente diverse sulle questioni politiche rispetto agli utenti non TikTok, soprattutto se si considera quanto favorevolmente è visto il presidente Joe Biden e come ha gestito la guerra di Israele a Gaza.

Anche se i sondaggi non suddividono queste differenze in base al genere o alla razza, tali differenze sono più pronunciate tra gli elettori più giovani: in entrambi Novembre 2023 E Gennaio 2024 Nei sondaggi, i giovani utenti di TikTok hanno visto Biden in modo significativamente meno favorevole rispetto ai non utenti, con un divario di 6 punti percentuali a novembre e di 10 punti a gennaio.

Divari simili si evidenziano nella loro preferenza su quale partito controlli il Congresso e se sosterrebbero Biden rispetto a Trump. I giovani utenti di TikTok hanno favorito i democratici del Congresso di 16 punti in entrambi i mesi, un margine molto più ampio rispetto al risultato complessivo complessivo tra i giovani utenti non TikTok. Nel confronto diretto Biden-Trump, i sondaggi sono ancora un po’ contrastanti, ma i giovani TikToker hanno preso meno pressione su Biden da novembre, mentre i non-tiktoker hanno iniziato a favorire Biden rispetto a Trump.

Ciò potrebbe essere in parte dovuto al fatto che gli utenti più giovani di TikTok hanno maggiori probabilità rispetto agli utenti non TikTok di avere opinioni e convinzioni politiche più forti su entrambe le estremità dello spettro ideologico: entrambi riferiscono di essere più democratici degli utenti non TikTok e più “identificabili”. Il movimento MAGA.” La tendenza dei giovani americani a sinistra è ben nota nella politica americana in generale, ma la differenza nel modo in cui i giovani utenti di TikTok vedono questioni specifiche suggerisce un particolare tipo di allineamento per questi utenti. Ciò che è meno chiaro è che esiste una causalità in gioco qui: l”app distorce specificamente questi utenti più giovani verso gli opposti polari. Spingendo o alcuni sottogruppi di utenti hanno già maggiori probabilità di essere politicamente polarizzati rispetto ai non utenti?

Questa dinamica è forse il segnale di avvertimento più importante sul modo in cui gli utenti di TikTok vedono la politica: considerando chi usa l’app, come la usa e come pensano alla politica, è impossibile immaginare che ne vengano trascinati dentro. Negli stati più polarizzati, gli algoritmi spingono verso di loro contenuti che la pensano allo stesso modo e li consumano passivamente, ma costantemente. Ma sono necessarie ulteriori ricerche per capire come questi meccanismi guidano i contenuti politici.