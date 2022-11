Dopo 20 anni, il castello dei nani ha finalmente raggiunto il vapore a dicembre

immagine : castello dei nani

castello dei nani È un gioco degli ultimi due decenni Potrebbe essere stato frainteso e forse troppo compreso, un esercizio apparentemente impenetrabile di creazione, sopravvivenza e immagini straordinarie. E il mese prossimo, molto diverso castello dei nani Sarà disponibile su Steam.

Poiché questa è un’opportunità per generare una quantità significativa di vendite e anche in modo che un pubblico completamente nuovo possa sperimentare tutto ciò che il gioco noto come streaming gratuito ha da offrire, questa versione di Steam Presenta non solo un vero e proprio tutorial (primo) ma anche alcune opere d’arte migliorate, con il terreno e gli oggetti ASCII sostituiti con risorse artistiche reali..

Ecco un trailer che confronta utilmente il gioco originale con la versione Steam:

Dwarf Fortress Steam Edition – Data di uscita del trailer

Se non hai mai giocato, Ecco un riassunto di cosa si tratta dalla nostra recensione:

La maggior parte delle persone gioca a Dwarf Fortress in modalità Fortress, che ti incarica di costruire e difendere un castello per un piccolo gruppo di nani. Inizi con alcuni nani, anche se gli emigranti di solito compaiono una volta all’anno. Devi costruire un’economia per fare soldi attraverso il commercio, quindi trasformare la tua fortezza in un posto meraviglioso in cui i tuoi nani possano vivere e combattere i nemici per entrare. Lo rendi bello costruendo splendidi mobili e ritagliando pareti e pavimenti. Le iscrizioni, che appaiono al giocatore come descrizioni testuali, sono state create da nani della storia del castello e del resto del mondo. Difendi il castello costruendo trappole, aumentando il tuo esercito o trovando usi creativi per il magma se lo estrai. È molto più difficile di quanto sembri e, se sei fortunato, prenderà fuoco in modo divertente.

castello dei nani Sarà su Steam a 6 dicembre, e sebbene il gioco attuale sia sempre stato gratuito, questa versione aggiornata Costerà $ 20. E anche se so di aver pronunciato molto la parola “Steam” – questo trailer è anche per “Steam Edition” – .Notare che Verrà rilasciato anche su itch.io allo stesso prezzo (E il I giochi venduti lì riceveranno una quota maggiore per gli sviluppatori).