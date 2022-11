I Phillies puntano alla vittoria in Gara 3 sugli Astros, affrontando il giocatore di Houston Lance McCullers Jr.

Filadelfia Fillide Sono usciti oscillando alla World Series Game 3 e non si sono fermati fino a quando il gioco non è stato fuori portata. Hanno schiacciato cinque piste a casa Houston Astros Starter Lance McCullers Jr., che inizia con un tiro di apertura di Bryce Harperper strappare un vantaggio per 2-1 in serie davanti al pubblico di Filadelfia.

I Phillies hanno segnato una vittoria per 7-0 con tutte e sette le corse sui Reps. Harper Alec BoomBrandon marzo Kyle Schwarber E il Reese Hoskins Sono andati tutti in profondità in una volta.

scrittore di Philadelphia portiere suarez, che è stato riportato in scena per Gara 3 posticipando la pioggia di lunedì, ha lanciato cinque fotogrammi senza punti. Quando il regista Rob Thompson si è rivolto ai tori, aveva il lusso di un enorme cuscino.

Il capitano di Astros Dusty Baker ha alzato le sopracciglia non rivolgendosi troppo presto a tori ben equipaggiati e comodi. È finita con McCullers La postseason MLB ha permesso di segnare cinque fuoricampo – Una statistica che riflette la sua presentazione, sì, ma anche per quanto tempo è rimasto lì quando chiaramente non stava tradendo la squadra di Velez. Anche se fosse stato tirato fuori prima di affrontare la squadra per la terza volta – tradizionale anche nella stagione regolare ora – avrebbe concesso solo tre guardie.

Bryce Harper guida la carica contro Lance McCullers Jr.

I fuochi d’artificio di Philadelphia sono iniziati quasi immediatamente. Dopo essere entrato in Kyle Schwarber, Harper ha completamente demolito il primo stadio del campionato del mondo che ha visto al Citizens Bank Park.

Nel secondo tempo, il Velez ha fumato altri due insetti rettili per mettere gli Astros in un buco frustrante per 4-0. L’ultima esplosione ha lasciato i McCullers con tutte e sette le corse sul suo conto, Il numero più alto consentito da un campione del mondo dal 2004.

Tuttavia, McCullers avrebbe potuto essere agganciato per la sconfitta con un solo Homer data la prestazione insignificante dell’attacco degli Astros. Non sono riusciti a gestire un altro colpo alla base, nemmeno contro i Bullpen Phillies di seconda fascia.

McCullers era incline al suo cuore?

Se la rapida sparatoria in casa non ha sollevato sospetti che McCullers si prendesse cura dei suoi calci, il pre-bat di Harper ha sussurrato a Boom, che ha prontamente fornito, se ne è occupato.

Investigatori di Internet L’emittente John Smoltz iniziò presto a fare il tifo per i modi in cui lo scrittore di Astros avrebbe potuto dare a Phillies la testa su ciò che sarebbe successo.

In particolare, McCullers si è rifiutato di lanciare la sua palla veloce, specialmente sulla mano sinistra, quindi hanno già fatto dei progressi nel riuscire a sedersi sulle sue palle normalmente dinamiche. Ha lanciato solo 14 tuffatori (palla veloce iniziale) in 78 lanci.

Si è stabilizzato un po’ dopo la corsa iniziale di lanci lunghi, ritirandosi a un certo punto otto di fila.

Ma Baker non gli fece alcun favore lasciandolo affrontare per la terza volta l’apice della questione. Gli Homers hanno permesso sia a Schwarber che a Hoskins di fare una storia discutibile prima di ottenere finalmente il gancio.

I Phillies ora avevano un obiettivo chiaro: provare a mettere via la catena senza tornare a Houston. Per farlo, dovranno prima vincere la partita 4 mercoledì sera. Condividere Aaron Nola, dopo un’uscita difficile in Gara 1, prende la palla per i Phillies. Astros inizierà Christian Jafferche è stato davvero il terzo miglior giocatore titolare di tutta la stagione e uno dei migliori lanciatori di baseball.

