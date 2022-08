Dow Jones Futures: cosa fare quando il rally del mercato si ritira; Warren Buffett fa esplodere la base

I futures Dow Jones si aprono domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con il presidente della Fed Jerome Powell che si profila alla grande il prossimo fine settimana. Il rally del mercato azionario si è ritirato dalla resistenza chiave la scorsa settimana, mentre i rendimenti dei Treasury si sono spostati verso il 3%.







I nomi in crescita di alto valore che hanno fatto grandi mosse negli ultimi due mesi sono stati i maggiori perdenti. Bitcoin e altre criptovalute sono state vendute bruscamente venerdì.

Gli investitori dovrebbero aspettare per vedere come il mercato si ritirerà prima di aggiungere nuova esposizione.

azioni Warren Buffett Mela (AAPL) e Petrolio occidentale (OSSI) devi vedere. La Occidental Petroleum si è ripresa venerdì quando la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha ottenuto l’approvazione normativa per aumentare la sua partecipazione in OXY del 50%. Le azioni AAPL vengono scambiate attorno a un’entrata di trendline. Tesla (DSLA), Holding Celsius (CELH), Astra Zeneca (AZN), Sistemi di alimentazione monolitici (MPWR) e Isolare (POD) sono vari nelle vicinanze Acquista punti.

Sono disponibili CELH Stock e Monolithic Power Classifica IBD Elenco di controllo. Le azioni AZN sono in movimento Commerciante di oscillazione. Le azioni MPWR sono in funzione Leader a lungo termine dell’IBD. Celsius, Monolithic e Tesla sono riforniti IBD 50. Sono disponibili stock monolitici e OXY IBD Big Cap 20.

C’erano Insulet e AstraZeneca Azione IBD del giorno Esame la scorsa settimana.

Il capo della Fed Powell

Il presidente della Fed Powell terrà un discorso politico venerdì alla riunione annuale di Jackson Hole. Powell aveva usato il discorso negli anni precedenti per segnalare significativi cambiamenti politici. Non è chiaro cosa dirà che sorprenderà i mercati. La Federal Reserve è nel mezzo di un ciclo di rialzi dei tassi per combattere l’inflazione elevata. I politici potrebbero presto passare a rialzi dei tassi Fed minori, ma Powell non è pronto a dare la mancia.

sett. I mercati sono divisi sul fatto che la Fed alzerà i tassi di interesse per la terza volta di 75 punti base nella riunione del 20-21 o opterà per una mossa di mezzo punto.

Dopo il suo discorso, ci saranno diversi rapporti economici chiave prima della riunione della Fed di settembre, tra cui il rapporto sull’occupazione di agosto e l’indice dei prezzi al consumo.

Bitcoin crolla

Bitcoin è crollato Venerdì dopo un modesto ritiro durante la settimana. Venerdì sera è stato scambiato vicino a $ 21.000. Dopo essere sceso sotto i 18.000$ a giugno, il 14 agosto il prezzo di Bitcoin è salito a quasi 25.000$. I titoli a crescita speculativa, come bitcoin e criptovalute, lottano con i rendimenti del Tesoro. I rendimenti più alti fanno crescere il dollaro.

Come le azioni relative a Bitcoin Coinbase (moneta) anche la scorsa settimana è fortemente diminuito.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.

Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha iniziato a muoversi verso o al di sopra della resistenza chiave durante la settimana, ma alla fine si è ritirato, principalmente o interamente venerdì.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,2% la scorsa settimana Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è sceso dell’1,2%. Il composito Nasdaq è sceso del 2,6%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è scivolato del 2,9%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è aumentato di 14 punti base, di cui 11 punti base venerdì, al 2,99%.

La scorsa settimana i future sul greggio statunitense sono scesi dell’1,4% a $ 90,77 al barile, ma sono rimbalzati dai minimi settimanali. I futures sul gas naturale sono stati scambiati ai massimi degli ultimi 14 anni.

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTY) è sceso del 2,9% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot) è sceso dello 0,4%, cancellando forti guadagni settimanali. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 3,9%. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH) è sceso del 4,2%, con il titolo MPWR in attesa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso del 4,2% la scorsa settimana. Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (marciapiedeè sceso dell’1,4%. US Global Jets ETF (GETTIè diminuito del 4,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha invertito al ribasso, scendendo del 3%, ponendo fine a una serie di vittorie consecutive di otto settimane. Energy Select SPDR ETF (XLE) Le azioni OXY sono aumentate di un notevole 1,3%. Selezione fondi SPDR ETF (XLFHa rinunciato all’1,8%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0,5% la scorsa settimana, ma è aumentato venerdì.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 14% la scorsa settimana, rompendo la sua linea di 50 giorni. ARK Genomics ETF (ARKG) è in calo del 13% rispetto al suo massimo di 50 giorni.

Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di ArcInvest.

azioni Warren Buffett

Le azioni OXY sono aumentate del 9,9% a 71,29 venerdì, superando il punto di acquisto di 66,26 cup-with-handle di tre volte i livelli normali. Analisi di MarketSmith. Le azioni sono ora leggermente estese dal 5% Acquista zonaQuindi gli investitori potrebbero voler aspettare un ritiro.

Occidental Petroleum ha sovraperformato molti titoli petroliferi poiché il Berkshire OXY di Warren Buffett ha accumulato oltre il 20% negli ultimi mesi.

Il Berkshire venerdì ha approvato una richiesta della Federal Energy Regulatory Commission di acquistare il 50% di Occidental Petroleum, che ha innescato il breakout. Berkshire ha presentato la richiesta l’11 luglio, ha affermato la società venerdì.

La posizione n. 1 di Berkshire è in Apple, che negli ultimi due mesi ha sovraperformato altre megacap e il mercato più ampio. Le azioni Apple sono scese dell’1,7% a 171,55 venerdì. Il gigante della tecnologia Dow Jones ha concluso una serie di vittorie consecutive di sei settimane, ma è sceso solo dello 0,3%. Le azioni AAPL sono al di sotto di una linea di tendenza inclinata al ribasso, attualmente intorno a 173, che sarebbe un punto di ingresso anticipato. Il punto di acquisto ufficiale è 183.04. Idealmente, le azioni Apple ne faranno presto una manciata.

Altri titoli da tenere d’occhio

Le azioni Tesla sono scese dell’1,1% a 890, ritirandosi al di sotto della linea dei 200 giorni. Martedì, il titolo TSLA ha raggiunto 944, un massimo di tre mesi e ha chiuso un ingresso aggressivo. Nel complesso, Tesla è andata meglio rispetto ai produttori di veicoli elettrici rivali e ai titoli ad arco la scorsa settimana, ma rimane lontana da un punto di acquisto ufficiale di 1.208,10.

Il 25 agosto, le azioni TSLA saranno divise 3 per 1. Non è chiaro se questo sarà un catalizzatore positivo o negativo. Tesla ha proposto la divisione mesi fa, quando gli azionisti l’hanno approvata il 4 agosto.

Il titolo CELH è sceso del 6,5% la scorsa settimana a 98,28, ma ha trovato supporto intorno alla sua media mobile a 21 giorni. Sarà effettiva una breve riduzione della tassa di 21 giorni. Dopo essere salito dalla fine di maggio, il titolo Celsius ha ora formato una maniglia su un profondo consolidamento di nove mesi, offrendo un punto di acquisto di 109,84.

Il titolo AZN è aumentato dello 0,8% la scorsa settimana a 67,17, recuperando un vecchio punto di acquisto di 67,50 dopo essere rimbalzato dalla linea dei 50 giorni la settimana precedente. Il Linea di forza relativa Con il consolidamento delle azioni AstraZeneca nelle ultime settimane, il mercato in generale è avanzato. Ma le azioni AZN e altri titoli di crescita difensivi potrebbero essere pronti a sovraperformare ancora una volta.

Le azioni di MPWR sono scese di oltre il 3% nell’ultima settimana a 511,65, in rialzo di una settimana rispetto alla settimana precedente. Stack di potenza monolitico 541.49 Manico con tazza Un punto di acquisto dopo che il chipmaker è salito dall’inizio di luglio all’inizio di agosto. Un calo della media mobile a 21 giorni corrisponderebbe al livello 500 e chiuderebbe il livello ribassista.

Il titolo PODD è sceso dell’1,2% la scorsa settimana a 267,42. Le azioni del produttore di prodotti per il diabete hanno un punto di acquisto di 276,48 in profondità Doppio fondo. Il titolo Insulate potrebbe utilizzare un po’ più di scossa rispetto alla sua media mobile a 21 giorni.

Analisi del rally di mercato

Il rally del mercato azionario ha colpito la resistenza intorno alla media mobile a 200 giorni la scorsa settimana. L’S&P 500 è arrivato entro un punto di quel livello chiave, mentre il Dow Jones e il Russell si sono spostati al di sopra di esso durante la settimana del 2000, ma alla fine hanno chiuso al ribasso.

I principali indici sono stati sospesi in anticipo, con ARKK e titoli di crescita di alto valore che hanno resistito al ritiro nonostante le forti perdite. Ma venerdì, il Nasdaq ha finalmente rotto al di sotto della sua media mobile a 10 giorni e si è spostato verso la sua linea di 21 giorni.

I principali indici hanno funzionato per settimane, con molti ex leader che sono aumentati del 50%, 100% o più dal basso. Quindi la linea dei 200 giorni era un posto logico dove ritirarsi.

L’aumento dei rendimenti del Tesoro ha contribuito a fornire il messaggio per il ritiro della scorsa settimana. Tassi più alti sono un freno per le azioni, in particolare i titoli di crescita di alto valore. Se i prezzi dell’energia resistono, il calo dell’inflazione potrebbe essere contenuto o fermato, portando anche a periodi più lunghi di ampi rialzi dei tassi della banca centrale.

Tuttavia, l’aumento dei prezzi dell’energia è una buona notizia per i titoli di petrolio e gas, come Occidental Petroleum, che sono stati tra i grandi vincitori la scorsa settimana.

I titoli farmaceutici e di crescita della difesa sono andati relativamente bene, compresi i titoli AZN e Hershey (H.S.Y)

Un ritiro alla linea dei 21 giorni sarebbe una buona notizia per il rally del mercato, consentendo a titoli come Monolithic e Celsius di ritagliarsi maniglie più profonde per i giusti scossoni. Ma non si sa mai se una modesta battuta d’arresto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grave o quali settori potrebbero avere difficoltà.

cosa fare adesso

Gli investitori dovrebbero diffidare di aumentare l’esposizione netta ora, mentre il rally del mercato azionario si sta ritirando. Se decidi di acquistare una nuova azione, puoi compensarla prendendo parte o tutto il profitto in altre azioni.

Non è ancora necessario ridurre l’esposizione, ma non consentire che guadagni decenti scendano a zero e riducano rapidamente le posizioni in perdita.

Questo è un ottimo momento per lavorare sulle liste di controllo. C’è ancora molta leadership o potenziale leadership nel mercato. È probabile che molti titoli scolpiscano maniglie, basi o pullback nei prossimi giorni, creando opportunità di acquisto.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

