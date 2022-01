Capi contro. Gli Steelers segnano: Kansas City seppellisce Pittsburgh dietro i cinque passaggi di touchdown di Patrick Mahoms

In una partita che ha evocato i ricordi della loro corsa al Super Bowl del 2018, la wild card dell’AFC è arrivata in finale con una vittoria per 42-21 sugli Steelers domenica sera, prima di colpire una valanga di punti prima che i Chiefs iniziassero lentamente.

Kansas City ha battuto tre delle sue prime cinque partecipazioni e realizzato due vendite. Quando l’inciampo di DJ Watt Darrell Williams è tornato a segnare a 26 yarde, i leader erano in svantaggio 7-0. Il punteggio ha svegliato i leader che avevano dormito prima, poiché hanno costantemente segnato touchdown su sei possedimenti. Cinque touchdown sono arrivati ​​dal braccio destro di Patrick Mahoms, che ha mandato in vantaggio nel round di divisione lanciando oltre 400 yard. È stata una finale difficile per Pittsburgh e il quarterback Ben Rothlisberger, che ha mostrato ancora una volta la sua battuta d’arresto guidando gli Steelers con due tiri in ritardo.

Il passaggio di atterraggio di 48 yarde di Mahmஸs è stato diretto a Travis Kells 21-7 a metà tempo mentre ha lanciato un passaggio di atterraggio di due yarde a Byron Brinkley e ha catturato la notte. L’attacco degli Steelers è finalmente sorto dopo aver perso 35-7, ma era troppo tardi.

Qui diamo uno sguardo più da vicino a quello che è successo ad Arrowhead.

Perché i Chiefs hanno vinto

Kansas City ha mostrato i muscoli su entrambi i lati della palla. La sua difesa ha dominato gli Steelers, concedendo loro un po’ di tempo per riscaldare il loro senso di colpa. Una volta fatto, gli Steelers non hanno potuto fare nulla per fermare l’attacco da capitano perché i Mahomes si sono liberati quando sembrava il giocatore che ha vinto il campionato e gli MVP del Super Bowl nelle sue prime due stagioni. Kansas City ha corso 61 yard con sei passaggi e un brillante sforzo da 81 yard e un punteggio di Jericho McKinnon.

La difesa di Pittsburgh ha costretto le vendite più alte, ma la difesa di Kansas City ha fatto di tutto. Hanno mantenuto gli Steelers a sole 44-mezze yard e due primi down. Dopo aver esteso il loro vantaggio a 28-7, il passaggio di touchdown di Naji Harris di Frank Clarke ha impostato il passaggio di touchdown di Mahoms su Dyrek Hill, che ha praticamente posto fine alla partita.

Perché gli Steelers hanno perso

Il gioco di Pittsburgh non è riuscito a togliersi di mezzo nel primo tempo. Gli Steelers hanno iniziato la partita offensiva con otto palloni e non sono riusciti a fermare l’inizio forte della loro linea difensiva quando Harris è inciampato al quinto minuto del secondo tempo. Nonostante sia stato un lavoro di squadra, è stato un inizio difficile per Dionde Johnson, che ha subito due drop nel primo tempo e ha anche segnato un brutto rigore da inizio. Johnson è stato in grado di recuperare quando il primo attacco degli Steelers ha catturato il touchdown con il passaggio di 13 yard di Rothlisberger a 4:15 nel terzo quarto. James Washington cattura Rothlisberger Il tocco finale è il basso 7:36 Il resto.

In difesa, gli Steelers non potevano fare nulla per fermare la velocità dei capi mentre i Mahome rotolavano. I loro molteplici problemi per tutta la stagione, in particolare i contrasti in campo aperto, hanno sollevato la loro brutta testa durante la follia del punteggio dei Chiefs.

Punto di svolta

La difesa degli Steelers ha subito concesso due touchdown dopo la vittoria di Watt sulla Williams con un tonfo di Cam Hayward. Dopo 14-7, i primi hanno preso la palla per iniziare il secondo tempo (gli Steelers hanno vinto il sorteggio e hanno scelto di prendere la partita di apertura), e Pittsburgh ha dovuto controllare il tempo per almeno i primi 51 minuti dell’ultimo 1 minuto . Metà. Ma il terzo down di Johnson ha restituito la palla a Kansas City, che ha pagato Pittsburgh attraverso il passaggio di touchdown di Mahomes a Kells. Quando i Mahomes hanno battuto il guardalinee Nick Alegreti nella zona finale per impedire il primo drive di Kansas City nel primo tempo, i Leaders hanno esteso il loro vantaggio a 28-7.

Game of Thrones

Con meno di 30 secondi dalla fine del primo tempo, il passaggio di touchdown di Mahoms a Kells è arrivato nella 3a e 20a partita. Come ha fatto molte volte durante la notte, Mahoms evita il traffico e va al piano di sopra e trova un ricevitore aperto. Mentre i reati dei Chiefs erano per lo più legittimi in questa stagione, i reati dei Mahomes e dei Chiefs sono tornati ai loro modi selvaggi e spalancati di vincere il Super Bowl due anni fa.

Lo scoop e il punteggio di Watt meritano un po’ d’amore perché il miglior difensore dell’anno ha messo un punto esclamativo sulla sua stagione da record.

Citabile

“Ho molto rispetto per lui. L’ho visto crescere. Il modo in cui ha giocato, ha gareggiato fino alla fine. Lo ha fatto per tutta la stagione. Chissà cosa potrebbe riservare il futuro, ma è stato meglio. Lo testimonia qui. ” – Mahoms alla NBC Sports a Rothlisburg, due quarterback che abbracciano il campo dopo la partita.

“Non potevamo lasciare il campo. Penso che stavamo andando bene, pianificando ed eseguendo. Hanno molte armi. Hanno molte grandi cose da fare. Sicuramente da fare. Non posso stare lì mentre il gioco va avanti. Io Vorrei che la palla fosse stata restituita. Crimine. ” – IVA sulla baldoria dei punteggi dei leader dopo un rapido avvio della difesa

Prossimo

I Chiefs presenteranno i conti nella rivincita del campionato AFC dell’anno scorso. Il bufalo arriverà a Kansas City sabato sera dopo aver battuto i Patriots 47-17 in una partita di wild card. La perdita di domenica sera segna la fine dell’era degli Steelers, quando presto inizieranno i preparativi per una vita senza Rothlisberger negli ultimi 18 anni.