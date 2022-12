Le dichiarazioni dei redditi di Trump rilasciate da House Democrats

Questa è una storia in crescita. I giornalisti del Times stanno esaminando migliaia di pagine di documenti. Ricontrolla per gli aggiornamenti.

WASHINGTON – L’ex presidente Donald J. Venerdì House Democrats ha pubblicato sei anni di documenti fiscali di Trump, dopo anni di battaglie legali e Mr. I documenti gelosamente custoditi sono stati resi pubblici dopo speculazioni sulla ricchezza e sui problemi finanziari di Trump.

Il liberazione È arrivato 10 giorni dopo il rilascio democratico della House Ways and Means Committee Sig. Due rapporti sulle tasse di Trump Nell’ambito di un’indagine sulla pratica dell’Internal Revenue Service di condurre audit obbligatori mentre i presidenti sono in carica. Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate Sig. Trump non è riuscito a censurare Durante i suoi primi due anni da presidente, non ha avviato il processo di esame fino al 2019, quando House Democrats ha avviato un procedimento di supervisione nel tentativo di accedere ai suoi registri fiscali.

“I nostri risultati sono semplici: l’IRS non ha avviato un audit obbligatorio dell’ex presidente fino a quando non ho fatto la mia richiesta iniziale”, ha dichiarato in una dichiarazione il rappresentante Richard E. Neal del Massachusetts, presidente del Ways and Means Committee. Venerdì.