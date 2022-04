Draft NFL 2022 – I Los Angeles Rams hanno pubblicato un thriller intitolato On the Clock con Aaron Donald, Cooper Cobb, Josh Holloway, Dennis Quaid e altri

I LA Rams non sembrano credere pienamente nella costruzione Progetto NFL. prima di loro Scegliere un progetto 2022 Non verrà fino al terzo round. La General Motors Les Snead di Rams è famosa per essere proprietaria Una tazza di caffè e una maglietta espressiva La sua opinione sul capitale di rischio.

Ma questa è Hollywood. Potrebbe esserci un colpo di scena o una sorpresa in stile film noir. Forse un piano per radunare una squadra per una rapina di reclutamento a Las Vegas.



1 relativo

Martedì i campioni del Super Bowl hanno pubblicato un cortometraggio intitolato “On the Clock”. Con il suo slogan (“La casa vince sempre”), il video reinventa la bozza come un epico incrocio tra “Ocean’s Eleven” e “The Fast and the Furious”.

Trama: Il proprietario Stan Kronk, interpretato da Dennis Quaid, deve riunire la sua troupe per eliminare il progetto. Snead, interpretato da Josh Holloway in “Lost” e “Yellowstone”; l’allenatore Sean McVeigh, interpretato da Scott Eastwood; E il coordinatore difensivo Raheem Morris, interpretato dal franchise “Fast” Alum Tyrese Gibson, recluta la loro squadra di crack.

Questa squadra è dotata Kendall BlancoE Terrell BurgessE Aaron DonaldE Tyler HigbyE Jordan FullerE Van JeffersonE tazza di bottaioE David Long Jr.. , Galeno RamseyE Nick ScottE Ben Skoronic E Matteo Stafford.

Ci sono auto sportive, Kupp in un inseguimento ad alta velocità e Fuller e Jefferson rubano la scena con alcune battute comiche. La galleria contiene anche alcune uova di Pasqua. Kupp (69a scelta assoluta nel 2017), Blanton (non sviluppato nel 2019), Burgess (104a nel 2020), Higbee (110a nel 2016), Fuller (199a nel 2020), Long (79a nel 2019), Scott (243a nel 2019). ) e Skowronek (249° nel 2021) sono stati tutti selezionati al terzo turno o successivamente. Stafford e Ramsey sono venuti a Los Angeles tramite offerte di scelte al primo turno.