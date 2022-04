Ecco qualcuno che indossa un Pixel Watch e un cinturino Google da 20 mm

Il ultimi giorni a partire dal Pixel Watch perde Ci siamo concentrati solo sul quadrante a forma di ciottolo, ma ora diamo un’occhiata al cinturino realizzato da Google e a diversi scatti del dispositivo indossabile effettivamente indossato al polso.

I cinturini Pixel Watch in silicone, presumibilmente prodotti da Google, hanno un diametro di 20 mm e presentano lo speciale connettore utilizzato da u/tagtech414. Descrivere Come “una specie di dolore quando lo colleghi la prima volta”, ma è “molto sicuro” con un pulsante in ogni slot che blocca tutto.

Con il Pixel Watch ora completamente assemblato e indossabile, un riflesso appropriato di come Redditor non potesse utilizzare nessun vecchio cinturino a causa della connettività non predefinita, le prime impressioni sono le seguenti:

Soprattutto, questo è l’orologio più comodo che abbia mai indossato. Sembra molto più sottile di quanto le misure ti facciano credere. Rispetto al mio Galaxy Watch, sembra che non esista nemmeno. Inoltre, la corona non affonda nel dorso della mia mano quando piego il polso all’indietro o digito, cosa che mi fa impazzire su altri orologi.

Ci sono lati dell’orologio Pixel che sono piuttosto rialzati, soprattutto per la corona a forma di tappo di bottiglia. Da questi scatti, lo spessore di 14 mm non è molto evidente quando si guarda frontalmente l’orologio da 40 mm. Si dice che il display frameless visibile sia di 30 mm, mentre il tutto pesa 36 g.

Al di fuori del polso, e soprattutto nel terzo corto sottostante, la profondità è più evidente. Puoi vedere chiaramente lo strato dello schermo, la custodia argentata e lo stack di sensori inferiore, che è quello che abbiamo notato Condivide somiglianze con Fitbit Charge 5 e Luxe.

