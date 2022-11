Drake e 21 Savage hanno citato in giudizio per aver usato il nome di Vogue per promuovere il nuovo album | drago

I rapper Drake e 21 Savage sono stati citati in giudizio Condé Nastl’editore della rivista Vogue, avrebbe usato il nome di Vogue senza permesso per promuovere il loro nuovo album, Her Loss.

Condé Nast ha affermato che i musicisti Campagna promozionaleE il Compresi oltre 135 milioni di follower sui social mediaÈ costruito “interamente” sull’uso non autorizzato dei marchi di Vogue e sulle false rappresentazioni che appariranno sulla prossima copertina di Vogue, e con “l’amore e il supporto” della direttrice di lunga data della rivista, Anna Wintour.

“È tutto sbagliato. Una denuncia presentata lunedì sera presso il tribunale federale di Manhattan ha affermato che Condé Nast non ha dichiarato nulla di tutto ciò”.

Condé Nast ha detto che gli imputati hanno anche creato un falso numero di Vogue che è stato distribuito nelle principali aree urbane, accompagnato da poster che imitavano il design di Vogue.

Ha detto che il risultato è stata una confusione “inconfondibile” tra il pubblico, compresi i media che hanno promosso Drake e 21 selvaggio Come le “nuove cover stars” di Vogue.

Larry Stein, l’avvocato degli imputati, ha rifiutato di fornire un commento immediato martedì e deve ancora esaminare la denuncia.

Condé Nast, noto anche come Advance Magazine Publishers Inc, chiede un risarcimento per almeno $ 4 milioni (£ 3,5 milioni) o triplica i guadagni degli imputati dall’album e dalla rivista “falsi”. Vuole anche danni punitivi e la fine di qualsiasi violazione del marchio.

La sua perdita ha ricevuto recensioni critiche contrastanti dalla sua uscita il 4 novembre.

Condé Nast ha affermato che dal 31 ottobre ha ripetutamente cercato di risolvere le sue divergenze con lei dragoda Toronto, e 21 Savage, da Atlanta.

“[The] Ha detto che il palese disprezzo degli imputati per i diritti di Condé Nast non le ha lasciato altra scelta che avviare la procedura.