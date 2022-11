L’indice Dow Jones è in rialzo il giorno delle elezioni. Questo “stock repubblicano” guadagna, Trump Spike cade; Bitcoin Dive

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato quando gli americani hanno votato il giorno delle elezioni. Un certo numero di cosiddetti “azioni repubblicane” ha guadagnato, nonostante lo SPAC di Donald Trump Conquistare il mondo digitale (DWAC) Gocce. Pezzo Regina (Moneta) E il Rivolta blockchain (rivolta) si è ritirato quando Bitcoin si è ritirato dal suo minimo ribassista di giugno dopo che Binance si è trasferito per acquistare la criptovaluta FTX.







Un certo numero di titoli ha testato i punti di acquisto in mezzo all’ampio movimento al rialzo, tra cui Albemarle (CAMICE), bj club all’ingrosso (BJ) E il Fabbrinette (FN).

Il volume del Nasdaq e del New York Stock Exchange è salito entrambi allo stesso tempo lunedì. Questo è un aspetto positivo in una giornata positiva.

Il rendimento del Treasury a 10 anni di riferimento è sceso di 9 punti base al 4,13%. Il greggio West Texas Intermediate è sceso di oltre il 2%, nonostante i 90 dollari al barile.

Nasdaq Pops, IBD 50 ritardi

Il Nasdaq era lontano dai massimi, ma ha resistito alla pressione al ribasso per salire di 0,2. L’S&P 500 è salito dello 0,4%.

I settori dell’S&P 500 sono stati per lo più positivi, con i materiali e il settore immobiliare i migliori risultati. I servizi di telecomunicazione e l’apprezzamento dei consumatori sono rimasti i più indietro.

Le small cap sono scivolate, con l’indice Russell 2000 in calo dello 0,5%.

Ma l’Innovator IBD 50 ETF (cinquanta), il leader nei titoli in via di sviluppo, è andata peggio, in calo dello 0,6%.

Dow Jones Pops: Amgen Shines, Disney Earnings Entitlement

Il Dow Jones Industrial Average è stato il migliore tra le medie principali, con un aumento di quasi l’1%. Ma ha anche rinunciato ad alcuni guadagni.

Amgen (AMGNL’indice è in cima alla lista, raggiungendo quasi il 5%. Boeing (BA) ha anche brillato, salendo di circa il 2%.

Alleanza dei robot Walgreens (WBA) in calo dell’1,4%. Ma Walt Disney (dis) ha avuto la performance peggiore prima del suo resoconto sugli utili in quanto è sceso dell’1,5%

Guadagno azionario repubblicano

La ricerca mostra che il mercato azionario tende a rimbalzare dopo le elezioni di medio termine. Dal 1950, il rendimento medio di un anno dell’S&P 500 dopo il medio termine è stato di circa il 15%.

Con i repubblicani che si aspettavano il controllo almeno parziale del Congresso, un certo numero di titoli che Stratigas ha scelto per il portafoglio del GOP stavano aumentando.

giocare in difesa Lockheed Martin (LMT) è in aumento di circa l’1% ed è attualmente scambiato in una zona di acquisto al di sopra del livello di ingresso 480,09, Secondo l’analisi di MarketSmith.

Johnson & Johnson (JNJ) è tornato a guadagnare quasi l’1%. Si avvicina ad entrare in una tazza con un manico di 175,49.

freccia della classifica Chenière Energia (gas naturale liquefatto) è anche nell’elenco ed è in aumento di circa il 2% per la giornata. Il gioco del gas naturale viene scambiato appena sotto i 178,72 punti di acquisto.

Diapositive delle azioni di Donald Trump

L’acquisizione del mondo digitale non è riuscita a crescere con altri titoli repubblicani. L’indice Donald Trump SPAC è salito lunedì tra le speculazioni elettorali.

Il futuro dell’azienda, che sta cercando di rendere popolare il gruppo mediatico e tecnologico dell’ex presidente Trump, è ancora all’orizzonte. Il voto degli azionisti sulla proroga del termine per completare la fusione è stato posticipato al 22 novembre.

Dopo non aver votato a settembre, lo sponsor di SPAC, ARC Global Investments, ha contribuito con circa 2,9 milioni di dollari per estendere la scadenza della fusione fino all’8 dicembre, secondo i documenti federali.

Il prodotto principale del Trump Media and Technology Group al momento è il sito di social networking conservatore Truth Social, un’alternativa di destra a Twitter.

Il titolo DWAC era fuori dai minimi della giornata, ma è rimasto in calo di oltre il 6%. È aumentato del 64% finora questo mese, ma ha perso quasi il 48% durante l’anno. Le azioni di Donald Trump sono nel 19% più basso delle azioni in termini di performance del mercato azionario negli ultimi 12 mesi.

Coinbase Stock, Bitcoin Rally dopo il trasloco

Le azioni COIN e Bitcoin sono aumentate in modo significativo prima di rinunciare ai loro guadagni e altro ancora.

Sono usciti dai minimi dopo che è stato rivelato che Binance aveva raggiunto un accordo per acquistare l’exchange di criptovalute FTX.

In un tweet, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha affermato che stanno venendo in aiuto dell’azienda.

“Questo pomeriggio, FTX ha chiesto il nostro aiuto. C’è una forte crisi di liquidità”, ha detto. “Per proteggere gli utenti, abbiamo firmato una lettera di intenti non vincolante con l’obiettivo di acquisire completamente FTX.com e aiutare a coprire la crisi di liquidità”.

È un grande riflesso della fortuna di FTX, guidata dal CEO Sam Bankman-Fried. All’inizio del 2022, è stato valutato 32 miliardi di dollari da investitori privati.

Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi di 24 ore.

Dopo essere diventati positivi per un po’, le azioni COIN hanno subito una brusca inversione di tendenza e sono scese di circa il 13% nel corso della giornata. Il trading continua al di sotto di tutte le principali medie mobili. Le azioni sono scese di oltre l’80% dall’inizio dell’anno.

Anche Bitcoin ha visto le perdite intensificarsi, dopo essere sceso brevemente dai minimi della giornata. È stato scambiato appena sopra i $ 18.000 dopo essere sceso di oltre l’11%. Quest’anno è al minimo.

Altri giochi di criptovaluta hanno sofferto. casella bitcoin in scala di grigiGBTC) è in calo di circa il 13% mentre il mining di Bitcoin Play Riot Blockchain è in calo di oltre il 10%, sebbene sia stato in calo per la giornata.

ZeroHedge ha dichiarato in un tweet che la liquidazione di FTX stava colpendo il titolo, facendolo salire al rialzo.

Out Dow Jones: 3 voci per testare le azioni

Albemarle ha attraversato brevemente un punto di acquisto di consolidamento a 308,34 prima di invertire. Ha anche cancellato l’ingresso anticipato a 287,98, appena sopra il massimo del 1 novembre.

Le prestazioni complessive sono ottime, con il titolo che ha ricevuto un punteggio composto IBD perfetto di 99.

Albemarle, con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, è il più grande produttore mondiale di litio e uno dei maggiori fornitori di litio per batterie elettriche. L’azienda sta già fornendo questo importante minerale al colosso delle auto elettriche Tesla (TSLA).

Il BJ’s Wholesale Club ha testato l’inserto della tazza con un manico da 78,93. La linea RSI ha raggiunto un nuovo massimo, un segnale rialzista.

I guadagni sono la forza principale dell’inventario al dettaglio. Ultimamente sono stati grandi guadagni ad acquistare il titolo, con il rating di distribuzione e accumulazione che è arrivato a B+.

Fabrinet è in una zona di acquisto dopo aver liberato il punto di acquisto della tazza con manico a 118.15. Stava facendo solidi profitti.

Con l’attuale tendenza al rialzo del mercato azionario ancora sotto pressione, l’acquisto di azioni ora comporta rischi aggiuntivi.

