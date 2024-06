È morto all’età di 84 anni Chet Walker, campione NBA e produttore cinematografico

In un’intervista del 2022, Williams ha detto di sentire ancora regolarmente Walker, aggiungendo: “L’unica cosa che gli interessa è perché i Bulls non ritireranno mai il suo numero 25. Dirà: ‘Tu ed io abbiamo contribuito a salvare il basket di Chicago.’ “Hanno già estratto il numero di Bob Love e quello di Jerry Sloan, quindi perché non hanno estratto il numero di Chet?

Chester Walker è nato il 22 febbraio 1940 a Bethlehem, Miss., il più giovane dei dieci figli di John e Regina Walker. La sua famiglia possedeva una piccola fattoria di cotone, che Walker lavorò fino a quando sua madre, dopo aver perso la figlia nel 1950 a causa della tubercolosi e aver subito abusi fisici da parte del marito, si trasferì con i suoi figli piccoli a Benton Harbor, nel Michigan.

Sperimentando l’integrazione per la prima volta, Walker ha recitato alla Benton Harbour High School e ha guadagnato una borsa di studio alla Bradley University, dove è stato due volte selezionato dall’All-America, con una media di 24,4 punti e 12,8 rimbalzi in tre stagioni. Soprannominato “Chet the Jet”, fu scelto dai Syracuse Nationals al secondo turno, entrò nell’NBA All-Rookie Team e si trasferì a Filadelfia con la franchigia nel 1963. Concluse la sua carriera con una media di 18,2 punti e 7,1 rimbalzi.

Le informazioni sui sopravvissuti di Walker non furono immediatamente disponibili.

Il mentore di Walker nell’industria cinematografica e il legame con Hollywood è stato il produttore Zev Brown, un vicino di Chicago. Brown è stato il produttore esecutivo della prima produzione di Walker, “Freedom Road” del 1979, una miniserie televisiva su un ex schiavo che sale al Senato degli Stati Uniti durante la ricostruzione. La serie è basata sul romanzo del 1944 di Howard Fast e vede protagonisti Muhammad Ali e Kris Kristofferson.

La serie televisiva di Walker del 1989, “Mother Courage”, coprodotta con Richard L. O’Connor, ha vinto un Emmy Award nella categoria Miglior programma per bambini. Con Alfre Woodard, il film è basato sulla vita di Mary Thomas, una madre single che ha lottato per proteggere i suoi nove figli nel povero West Side di Chicago, e il cui più giovane, Isiah, è diventato una delle guardie più prolifiche della NBA.