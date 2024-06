Il completamento del raid di Destiny 2 richiede 19 ore e sblocca un’incredibile missione finale per i guardiani di tutto il mondo

Il primo clan di Destiny 2 a completare il raid The Final Shape ha sbloccato una missione finale per tutti i guardiani per concludere la lunga storia dello sparatutto fantascientifico.

Il clan Parabellum ha impiegato 19 ore per farsi strada oltre il confine della redenzione – e che vittoria è stata – ma la sorpresa più grande è stata che mentre le scene tagliate segnavano la fine dell’epico decennio di Destiny, la missione fino ad allora segreta era ora disponibile per tutti. tutti i giocatori, indipendentemente dal fatto che abbiano superato il raid o meno.

Destiny 2: Forma finale | Trailer di lancio [UK].Guarda su YouTube

La missione, chiamata Excision, coinvolge 12 giocatori in un crescendo vertiginoso che metterà a dura prova anche il cuore del Guardiano più indurito.

Aggiornamento: abbiamo riscontrato una riduzione significativa degli errori BAT e riteniamo che il problema sia stato risolto. Mentre continuiamo a indagare sul problema del caricamento, consigliamo ai giocatori di iniziare nella versione narrativa di Excision con non più di 6 membri della squadra per vivere l’esperienza completa. https://t.co/jXlw6aa3PZ — Aiuto Bungie (@BungieHelp) 8 giugno 2024

La notizia della missione segreta si è diffusa rapidamente, provocando una serie di bug BAT relativi a “i giocatori delle squadre di fuoco non sono in grado di visualizzare tutte le scene durante il completamento di un’attività di circoncisione”. Di conseguenza, Bungie ha consigliato ai giocatori di impegnarsi nell’attività da soli e ha suggerito che chiunque si fosse perso i filmati avrebbe potuto riguardarli nella versione narrativa di Excision.

Ora i problemi sembrano essere stati “risolti”, ma nonostante sia una missione da 12 membri, Bungie consiglia comunque ai giocatori di “iniziare la versione narrativa di Excision con non più di 6 membri della squadra per ottenere l’esperienza completa”.

ma questo non è tutto. Bungie ha anche confermato che domani, 10 giugno, alle 16:00 ora del Regno Unito (8:00 PT), il team presenterà uno streaming live che descriverà in dettaglio “il prossimo anno di Destiny 2”.

Anche se alcuni sono molto entusiasti che questa presentazione possa fornire maggiori dettagli sulla prossima avventura di Destiny, la parte fondamentale di quel messaggio è che si tratta di Destiny. 2quindi è improbabile che impareremo molto su Destiny 3. Ma chi lo sa, a Bungie piace sempre sorprenderci!



Naturalmente alcuni giocatori non hanno dovuto aspettare la data di uscita ufficiale; Il DLC è trapelato online dopo che l’espansione è diventata temporaneamente disponibile su PS5 poco prima del suo lancio ufficiale all’inizio di questa settimana.