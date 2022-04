Eddie Rosario ha messo su IL per 10 giorni con un problema agli occhi

Come mossa di lista corrispondente, Braves ha evocato la mano destra William Woods Da Tripla A Gwinnett. Woods, 23 anni, non ha fatto il suo debutto in major league. Ha una carriera di 4,40 ERA in 41 partite di lega minore (17 partite) dal 2018, incluso un punteggio di 7,04 in questa stagione, anche se ha compiuto 2 inning e 2/3 senza gol dalla sua promozione in Triple-A la scorsa settimana. Woods è classificato da MLB Pipeline come organizzazione Numero 21 possibilità.