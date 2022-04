10 dei nostri giochi preferiti dello spettacolo di quest’anno

Alcuni dei più bei giochi in arrivo che abbiamo visto nella galleria

Il PAX East 2022 è stato strano. Era la prima volta che partecipavo allo spettacolo da quando la pandemia ha interrotto le conferenze di persona. Ed è stato bello rivedere vecchi amici, volti nuovi e molti giochi indie interessanti di nuovo a Boston.

Per tutti i miei quattro giorni, ho camminato per la piazza d’armi, controllando un sacco di giochi lungo la strada. Per essere chiari, non ho visto tutto. Nonostante i migliori sforzi e un anno in meno rispetto al solito, c’era ancora così tanto sul pavimento che non ho avuto la possibilità di dare un’occhiata.

Ma dall’elenco di ciò che ho visto, alcuni in particolare spiccavano. Quindi, senza ulteriori indugi, ecco alcuni giochi che vale la pena provare da PAX East 2022.

Lucido

Prendi una frazione da ogni gioco platform che hai scavato in passato, mescolali insieme e sarai da qualche parte sul campo di calcio. Lucido. Lei ne ha un po’ Celeste E metroideoltre ad alcuni effetti di sprint nel tempo e Iperluce RampanteStile adiacente.

Ma i paragoni non rendono giustizia al vederla in movimento. Riunisce il tutto in un gioco che sembra serrato e veloce, anche in una demo ininterrotta da dietro schermi chiusi. Questo piccolo progetto autonomo è stata una delle cose che preferisco del weekend e, anche se ho visto solo una piccola fetta, sono molto interessato a vedere cosa ha in serbo lo sviluppatore Eric Manahan per il futuro.

cercalo vapore qui.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Cosa voglio dire di più? TMNT: La vendetta di Shredder Si è rivelato proprio come speravo fosse. È vivace, ottimista e facile da prendere e da padroneggiare.

È pieno di magia, proprio come vorresti che giocasse il picchiaduro di sabato mattina. Turtles, Splinter e April si sentono tutti unici e vale la pena cambiare il menu per dare un’occhiata. Sono contento che questo sperma retrò sia modellato così bene.

cercalo vapore qui.

maledizione del golf

qualcuno dentro Richiedi la sezione commenti della mia anteprima Perché così tante indie si occupano in particolare di golf. Sono passati alcuni giorni da allora, e ne ho voglia maledizione del golf Fornisce la risposta.

Il golf stesso è uno sport flessibile. Hai delle racchette, una palla e una buca in cui devi colpire la palla. Tutto nel mezzo dipende interamente dal designer; Il ciclo può richiedere tutti i colpi di scena che desideri. maledizione del golf Fa proprio questo, trasformando il gioco del grande golf in un gioco roguelike basato su piattaforma, di risoluzione di enigmi e di pianificazione del percorso, pieno di personaggi stimolanti e divertenti. È una reinterpretazione intelligente nel contesto storia del golf E che golfe merita attenzione.

cercalo Steam, con demo, qui.

Signalis

È stata la demo che ho provato al PAX East 2022 In realtà la stessa cosa che hai suonato l’anno scorsoquindi non ho molto da riferire Signalis Davanti a me.

Anche questa è una cosa incredibilmente buona, dato che sono stato più che felice di suonare di nuovo un così grande spettacolo e sono ancora eccitato per l’intera partita. Questo survival horror, fantascienza con classico vampiro I sentimenti sono in cima alla mia watchlist. Se ami l’orrore della diversità tecnologica extraterrestre, non perderlo Signalis scappare prima.

cercalo vapore qui.

Culto della gravidanza

Questa è stata una delle sorprese più grandi per me. Non perché non ne fossi a conoscenza Culto della gravidanza; L’ho visto apparire in vetrine e trailer. Ma non pensavo di essere il target demografico per questo.

Dietro il contrasto certamente piacevole tra il dolce e il cupo, al di là del movimento roguelite, c’è l’aspetto gestionale della costruzione della base Ha ottenuto la mia attenzione. Costruire un culto significa costruire, dopotutto. E non vedo l’ora di costruire il mio adorabile animale da seguire quando Culto della gravidanza Finalmente cade.

cercalo vapore qui.

Lego Practalis

Pochi giochi hanno catturato la mia infanzia come Lego Practalis, un gioco su fisica e mattoncini LEGO su un piano di parità. È un’avventura divertente attraverso un mondo dioramico che ti consente di risolvere i problemi usando set di mattoncini di plastica.

Uniscili insieme, quindi invia tramite il bot e verifica se è stato risolto. È un concetto sorprendentemente semplice Funziona molto bene Nel mondo dei Lego. rimani sintonizzato Bricktales Se vuoi costruire più pratiche nelle tue esperienze virtuali Lego.

cercalo vapore qui.

ruggine di muschio

Sono riuscito a prendere un posto ruggine di muschio L’impostazione è nell’area dell’altezza del PAX tra gli appuntamenti, il che è stato di per sé una sorpresa. Ha raccolto molti fan là fuori, e dopo aver giocato è facile capire perché.

ruggine di muschio Ha elementi di piombo inferno, metroideE ContraAnche Comandi elettronici. Sembra fantastico, è fantastico da giocare e oscillare attraverso gli spazi vuoti con i miei barili che bruciano sui nemici è stato incredibile. Controlla un numero incredibile di caselle e, anche in una breve demo, ha lasciato un’impressione duratura.

cercalo Steam, con demo, qui.

Potionomics

metodo Potionomics Unisce diversi tipi che mi piacciono insieme in una bevanda coesa È così incredibile. Vendi pozioni per incontrare persone, uscire con queste persone, ottenere le loro carte e contrattare meglio nel negozio. Costruisci mazzi, trova ingredienti rari e soddisfa i bisogni di una città piena di avventurieri ed enigmi.

Goditi un tocco di design e un’eccellente animazione dei personaggi, e Potionomics Sembra convergere bene. Sono entusiasta di socializzare, socializzare e fare il tutto esaurito entro la fine dell’anno.

cercalo vapore qui.

strangolare il demone

passo per strangolare il demone Completamente diverso dal tuo solito gioco. che esso Solo gioco fisicoPer Nintendo Switch. E mentre sono cauto riguardo all’approccio, ammetto che è un gioco molto interessante.

strangolare il demone È un gioco sparatutto dall’alto molto potente per due persone (o una persona con cambio personaggio). Ha alcuni elementi di gioco di ruolo nel mix e molte battute divertenti. I due cercano vendetta contro un demone: un vampiro per aver preso le sue coppe e un pistolero per aver dormito con sua moglie. È divertente, molto vecchio e molto interessante. La mia unica preoccupazione è che più persone non saranno in grado di eseguirlo, così com’è Tutto esaurito ora Sul posto. Spero che non intralci la produzione di un buon momento strangolare il demone.

lotta

Il wrestling e il gioco di ruolo diventano un’ottima combinazione nel gioco lotta. A prima vista, è facile essere coinvolti in pixel art e battaglie a turni poiché molti combattenti si affrontano sul ring.

Dimostralo, ma continua a raccontare storie sorprendentemente belle e ad affrontare argomenti più oscuri. La combinazione su questo non tira i pugni e ha una formazione costellata di stelle di leggende del wrestling per l’avvio.

cercalo vapore qui.

E un’ultima nota, grida per PAX East 2022 punto d’incontroquattro giocatori competitivi bong-Come se esistesse già ed era molto divertente da giocare; E Arena dell’amore duroGioco di combattimento gratuito basato su browser. Entrambi sono già stati rilasciati, ma valgono davvero la pena.