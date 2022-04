Quattro astronauti pronti per il lancio notturno dalla Florida – Spaceflight Now

Quattro astronauti prenderanno posto a bordo della navicella spaziale Dragon Freedom di SpaceX e guideranno in orbita un razzo Falcon 9 all’inizio di mercoledì dal Kennedy Space Center in Florida, iniziando una caccia di 16 ore alla Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo dal Panel 39A è stato fissato alle 3:52 EDT (0752 GMT).

Kjell Lindgren, un veterano che ha trascorso 141 giorni in orbita su un volo precedente, guida la missione Crew-4 alla stazione spaziale. Il pilota Bob Hines e la specialista di missione Jessica Watkins, entrambi novizi del volo spaziale, si uniranno a Lindgren nella missione. Un astronauta dell’Agenzia spaziale europea conclude l’equipaggio.

L’equipaggio di quattro persone dovrebbe iniziare una missione di quasi cinque mesi sulla stazione spaziale, condurre esperimenti e manutenzione, condurre passeggiate spaziali e continuare per quasi 22 anni di presenza umana continua nella posizione orbitale.

La missione sarà il settimo lancio di astronauti da parte di SpaceX dal primo volo Dragon per il trasporto di persone. Questo è il quarto volo operativo di rotazione dell’equipaggio per la NASA con un contratto multimiliardario.

Gli astronauti hanno trascorso la scorsa settimana al Kennedy Space Center ricevendo l’addestramento finale e i preparativi per il volo, trascorrendo del tempo con la famiglia prima della loro spedizione di più mesi fuori dal pianeta.

“Ho in programma una doccia di lusso molto lunga l’ultimo giorno prima del lancio”, ha detto Cristoforetti, un pilota italiano che si prepara per il suo secondo volo nello spazio.

Supponendo che il lancio avvenga mercoledì mattina, gli astronauti dell’equipaggio 4 dovrebbero arrivare alla stazione per l’attracco alle 20:15 EDT di mercoledì (0015 GMT di giovedì).

Lindgren, Hines, Cristoforetti e Watkins riceveranno briefing dai quattro astronauti che li sostituiranno sulla stazione.

Il piano di volo prevede un passaggio di consegne minimo di cinque giorni tra i nuovi astronauti dell’Equipaggio 4 e gli astronauti dell’Equipaggio 3 in partenza, che dovrebbero lasciare la stazione il 4 maggio, con l’obiettivo di un lancio al largo della costa della Florida intorno al 5 maggio, concludendo il loro missione di quasi sei mesi.

Il comandante Raja Chari, il pilota Tom Marshburn e gli specialisti di missione Matthias Maurer e Kayla Barron sono partiti per la missione Crew-3 lo scorso novembre. Saliranno a bordo della navicella spaziale Dragon Endurance di SpaceX per tornare sulla Terra, lasciando gli astronauti dell’equipaggio 4 alla stazione con tre cosmonauti russi.

La navicella spaziale Dragon Freedom è la quarta, e probabilmente l’ultima, navicella spaziale designata dagli umani a unirsi alla flotta di capsule Dragon riutilizzabili di SpaceX. Si unisce a Dragon Endeavour, Dragon Resilience e Dragon Endurance nell’inventario dell’azienda.

La missione Crew-4 decollerà su un booster Falcon 9 – numero di coda B0167 – pilotato in tre missioni precedenti. Lo stadio booster è stato lanciato per la prima volta lo scorso 3 giugno in una missione cargo verso la stazione spaziale, per poi volare di nuovo il 10 novembre con la missione Crew-3. Di recente, il 18 dicembre è stato lanciato il razzo booster con il satellite per comunicazioni Turksat 5B.

C’è una probabilità del 90% di tempo accettabile al Kennedy Space Center per il decollo mercoledì mattina e un rischio da basso a moderato di cattive condizioni lungo il corridoio di salita del Falcon 9 in direzione nord-est sull’Atlantico. SpaceX monitora le condizioni come minimo per garantire che il tempo e il mare siano sicuri per la caduta della navicella spaziale Dragon in caso di aborto spontaneo in volo a causa di un guasto del missile.

Il primo stadio del razzo atterrerà a bordo della nave senza pilota A Shortfall of Gravitas parcheggiata nell’Oceano Atlantico a circa 340 miglia (545 chilometri) dalla rampa di lancio.

Razzo: Falco 9 (B1067.4)

Carico utile: Crew Dragon Freedom nella missione Crew-4

sito di lancio: LC-39A, Kennedy Space Center, Florida

Data pranzo: 27 aprile 2022

ora di pranzo: 3:52:55 EDT (0752:55 GMT)

finestra di avvio: immediato

previsioni del tempo: 90% di probabilità meteorologica accettabile

Recupero dal rinforzo: Nave drone “Mancanza di Gravitas”

LANCIO AZIMUT: il Nordest

orbita bersaglio: circa 130 miglia per 143 miglia (210 x 230 chilometri); inclinare di 51,6 gradi rispetto all’equatore

Attracco alla ISS: 20:15 EST di mercoledì 27 aprile (0015 GMT di giovedì 28 aprile)

Data di atterraggio: settembre 2022

Cronologia di lancio:

T+00:00: decollo

T+01:02: pressione massima dell’aria (Max-Q)

T+02:36: 1° stadio per spegnimento motore principale (MICO)

T+02:39: Fase di separazione

T+02:40: Accensione del motore nella seconda fase

T+07:28: accensione della combustione entrante nel primo stadio (tre motori)

T+08:48: Spegnimento motore secondo stadio (SECO 1)

T+09:02: Accensione a combustione 1° stadio (monomotore)

T+09:30: Atterraggio primo stadio

T+11:58: Separazione del drago

T+12:46: Inizia la sequenza di apertura del cono di drago

Statistiche sul lavoro: