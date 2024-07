Elezioni francesi: l’estrema destra vicina al potere Il resto d’Europa seguirà?

fonte dell’immagine, Belle foto

L’estrema destra è vicina al potere in Francia. Il resto d’Europa seguirà?



autore, Katya Adler

azione, Insegnante d’Europa

7 luglio 2024

Con quale probabilità la Francia vedrà un nuovo massimo lunedì mattina?

Dopo il primo turno del voto parlamentare francese della scorsa settimana, è stata la scena più dipinta e dibattuta nei titoli dei media nell’UE e nelle sedi dei governi di tutta Europa.

Ma nonostante le spettacolari dimostrazioni del partito Raggruppamento Nazionale (RN) di Marine Le Pen, la risposta breve è: una maggioranza RN è possibile. Non possibile.

Ma l’impatto di queste elezioni sarà sismico indipendentemente dal fatto che la RN ottenga o meno la maggioranza assoluta – o se il suo giovane presidente esperto di social media, Jordan Bardella, diventi il ​​nuovo primo ministro francese.

I sondaggi prevedono che la RN vincerà sicuramente più seggi di qualsiasi altro gruppo politico.

Ciò significa che un divieto vecchio di decenni in Francia, pilastro dell’UE, verrebbe infranto.

L’Unione Europea è nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Originariamente era stato concepito come un piano di pace, con al centro i nemici in tempo di guerra Francia e Germania.

I partiti di estrema destra sono stati relegati ai margini estremi della politica europea.

Il mese scorso, i leader mondiali si sono riuniti nel nord della Francia per celebrare gli 80 anni da quando hanno contribuito a sconfiggere la Germania nazista.

Ma ora i partiti di “estrema destra” o “estrema destra” o “nazionalisti populisti” fanno parte di governi di coalizione in diversi paesi dell’UE, tra cui Paesi Bassi, Italia e Finlandia.

Ci sono sfide nel dare un marchio a questi partiti. Le loro politiche cambiano frequentemente. Inoltre differiscono da paese a paese.

E la loro normalizzazione non è un fenomeno del tutto nuovo. L’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi, un politico di centrodestra, è il primo presidente dell’UE a fare il grande passo. Ha formato un governo nel 1994 con il gruppo politico postfascista Movimento Sociale Italiano.

Sei anni dopo, i conservatori austriaci entrarono in coalizione con il Partito della Libertà di estrema destra. All’epoca l’UE era così indignata che ha bloccato per diversi mesi le relazioni bilaterali ufficiali con l’Austria. READ La società di contabilità a lungo termine di Trump interrompe i legami sui rendiconti finanziari

L’etica politica del dopoguerra ha dettato la creazione di una corrente politica Sanitario da giardinoIl “divieto sanitario” manterrà l’estrema destra fuori dai governi europei in tempo di elezioni.

Il termine universalmente riconosciuto per questa pratica è francese, il che dà un’idea di quanta passione la nutrissero in Francia.

Nelle elezioni presidenziali del 2002, alcuni elettori francesi si morsero una molletta sul naso mentre si recavano alle urne: un modo per stare lontani dalla destra e dimostrare che stavano votando per un candidato che non gli piaceva davvero.

Guidato per molti anni dal padre di Marine Le Pen, i ranghi del suo partito includevano ex membri francesi delle Waffen SS guidate dai nazisti.

Andiamo avanti velocemente fino al 2024, e l’ambizione decennale di Marine Le Pen di disintossicare il partito di suo padre – cambiandone il nome e cercando di ripulire la sua immagine – sembra essere stata un successo clamoroso.

IL Sanitari da giardino Ora è stato inferto un duro colpo dopo che il leader del centrodestra francese Les Républiques ha stretto un accordo con la RN per non contendersi i rispettivi collegi elettorali questa domenica. Fu un terremoto nella politica francese.

Soprattutto nel caso di Marine Le Pen, i suoi sostenitori non hanno timore di ammetterlo. La RN non è vista come un movimento antiterrorismo. Per molti, offre un progetto politico credibile, nonostante ciò che dicono i suoi detrattori.

Secondo un sondaggio Ipsos del quotidiano Financial Times, gli elettori francesi si fidano più di ogni altro partito della RN per gestire la propria economia e le (attualmente povere) finanze pubbliche. Ciò nonostante la mancanza di esperienza governativa del partito e tagli fiscali e piani di spesa in gran parte non finanziati.

Se si osserva la frustrazione nei circoli liberali in Europa per il crescente successo della cosiddetta “nuova destra”, sorge spontanea la domanda: se i legislatori tradizionali avessero servito meglio i loro elettori, forse l’apertura sarebbe stata minore. I populisti europei dovrebbero intervenire? READ Incontra Saurabh Netrawalkar, l'ingegnere Oracle di Mumbai che ha sbalordito il Pakistan nel Super Over

Per populisti intendo politici come la Le Pen che affermano di ascoltare e parlare a nome della “gente comune”, difendendola contro l'”establishment”.

Questo argomento “loro e noi” è più efficace quando l’elettorato è preoccupato e ignorato dai poteri al potere. Guardate Donald Trump negli Stati Uniti, l’improvvisa e inaspettata svolta del Regno Unito nelle elezioni britanniche di giovedì e la vittoria schiacciante del controverso partito anti-immigrazione tedesco AfD.

In Francia, molti vedono il presidente Macron – ex banchiere commerciale – come arrogante, privilegiato e distaccato dalle preoccupazioni quotidiane della gente comune al di fuori della bolla parigina. Dice un uomo che ha reso la sua vita ancora più dura alzando l’età pensionabile nazionale e cercando di far salire i prezzi del carburante, citando preoccupazioni ambientali.

Deve essere motivo di frustrazione per il presidente francese il fatto che il suo successo nel ridurre i tassi di disoccupazione e i miliardi di euro spesi per attenuare gli effetti economici della crisi Covid e di quella energetica sembrino in gran parte dimenticati.

Nel frattempo, la RN ha concentrato gran parte della sua campagna sulla crisi del costo della vita.

Il partito ha promesso di tagliare le tasse su gas ed elettricità e di aumentare il salario minimo per i lavoratori a basso salario.

I suoi sostenitori insistono sul fatto che tali priorità non dovrebbero più etichettare la RN come un movimento di estrema destra. Sottolineano la sua base di sostegno in espansione e dicono che il partito non deve essere offuscato per sempre dalle sue radici razziste sotto Le Pen senior.

Un argomento simile riecheggia in Rom. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni una volta ha elogiato il dittatore fascista Benito Mussolini. Il suo partito Fratelli d’Italia ha radici post-fasciste, ma ora presiede uno dei governi più stabili dell’UE.

Recentemente ha condannato la riunione dell’ala giovanile del suo partito. I membri sono stati filmati mentre eseguivano il saluto fascista. Ha detto che nel suo partito non c’è spazio per la nostalgia per i regimi autoritari del XX secolo. READ CES 2023: il pick-up elettrico Ram si unisce alla folla il prossimo anno

Mentre i critici in patria hanno messo in guardia dai tentativi della Meloni di influenzare il panorama mediatico italiano e dagli attacchi ai diritti LGBTQ+, le sue proposte concrete per contrastare l’immigrazione irregolare hanno ricevuto elogi dal capo della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dal recente eurocentrismo del Regno Unito. Licenziato il primo ministro Rishi Sunak.

A quanto pare, su questioni scottanti come l’immigrazione, sta diventando sempre più difficile distinguere tra la retorica politica dell’estrema destra in Europa e i politici tradizionali tradizionali che cercano deliberatamente di affinare la loro retorica per conquistare gli elettori.

L’ex primo ministro olandese Mark Rutte ne è un ottimo esempio, così come lo è Emmanuel Macron, che sente il calore della popolarità di Marine Le Pen.

Una delle conseguenze indesiderate del fatto che i politici tradizionali portino i partiti oltre il loro diritto all’immigrazione è che ciò fa apparire i partiti anti-immigrazione originali più rispettabili, accettabili ed eleggibili.

Lo testimonia la recente corsa stellare di Geert Wilders, un politico anti-immigrazione regolarmente accusato di incitamento all’odio, nelle elezioni generali dei Paesi Bassi.

L’etichetta di “estrema destra” è oggetto di dibattito. Ogni festa dipende dal trucco.

Ma l’accettazione di cui gode oggi la Meloni nei circoli internazionali più ampi rimane un sogno lontano per la Le Pen.

La RN insiste che la maggioranza parlamentare è ancora a portata di mano questa domenica. I sondaggi suggeriscono che è probabile un Parlamento sospeso o un governo di coalizione indisciplinato di partiti non Le Pen.

Tutte queste scene riducono Emmanuel Macron a un presidente piuttosto noioso.

L’instabilità politica interna fa sì che le grandi potenze dell’UE, Francia e Germania, si stiano ripiegando su se stesse in un momento di grande incertezza globale.

Le guerre infuriano a Gaza e in Ucraina. Lo scetticismo verso l’UE e la NATO Donald Trump è pronto a tornare alla Casa Bianca.

È un momento pericoloso per l’Europa restare senza leadership. Gli elettori si sentono esposti.

Anche se non questa domenica, i seguaci di Marine Le Pen sono sicuri che arriverà il loro momento. Presto.

