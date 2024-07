Amtrak cancella il servizio ferroviario tra Boston e New York

Il servizio ferroviario Amtrak tra Boston e New York è stato ripristinato sabato sera dopo che un’interruzione di corrente sui binari ha spinto il servizio ferroviario a cancellare i treni lungo il trafficato corridoio nord-est per gran parte della giornata.

ha detto Amtrak Aggiornato Alle 22:30 l’Autorità Ferroviaria ha annunciato che l’interruzione di corrente era dovuta a un fulmine ma non ha specificato dove sia avvenuto il fulmine. Sabato scorso, l’Autorità Ferroviaria ha affermato che l’interruzione era dovuta a “un guasto all’interruttore di corrente che ha causato un’interruzione di corrente su tutti i binari” tra la Penn Station di New York e la New Haven Union Station nel Connecticut.

“Amtrak sta comunicando direttamente con i clienti interessati da queste modifiche e offre opzioni per riprenotare i loro piani di viaggio”, ha affermato la società nel suo aggiornamento pubblicato sabato sera. “Amtrak si scusa per gli eventuali disagi causati.”