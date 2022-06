Elias torna in WWE ad un’altra festa (foto e video)

Per la prima volta dalle scenette dell’estate del 2021, i fan della WWE hanno dovuto “camminare con Elias” di nuovo.

Stasera WWE “Raw” ha presentato in anteprima un clip musicale che comprendeva un’esibizione musicale dal vivo di Elias, il fratello maggiore di Ezekiel. Ma prima che Elias salisse sul palco per esibirsi per il pubblico, lui e Zick avevano una clip nel backstage in cui parlavano delle loro vite attuali mentre Elias accordava la sua chitarra.

Elias spiega che è stato in viaggio viaggiando e suonando musica, ma niente è paragonabile al pubblico della WWE. Tuttavia, è felice per suo fratello minore, che sta vivendo i suoi sogni e lo incoraggia a inseguire la borsa di Money in the Bank.

Dopo che Elias ha accolto i fan al suo concerto e si è immerso nel mondo della WWE mentre cammina di nuovo con Elias, ha detto che la sua canzone questa sera è dedicata a suo fratello minore. Prima che iniziasse, Kevin Owens è salito sul ring e ha impedito a Elias di continuare con la canzone.

Dice che il video non prova nulla perché chiunque può usare gli effetti speciali. Ezekiel è poi apparso sullo schermo gigante di Titantron e ha confermato che lui ed Elias non erano affatto la stessa persona. Elias fa cantare il pubblico insieme a una canzone su “Kevin Owens is a Liar”, che frustra Kevin abbastanza da lanciare una chitarra fuori dal ring e romperla.

Elias non ne era felice. Ha consegnato il tipico ginocchio saltante di Owens, seguito da un colpo alla nuca con una chitarra.

La clip si conclude nell’episodio e quando Kevin incespica dietro, viene accolto da un intervistatore nel backstage, che gli chiede se pensa che Elias ed Ezekiel siano persone diverse ora. Ancora non convinto, Owens spiega che Zeke avrebbe potuto pre-registrare questa clip e incollarla su una barba finta per comportarsi come Elias.

La prossima settimana, vuole una partita contro Ezekiel, Elias o qualcun altro, e forse anche il loro fratello minore, Elrod. Zeke appare dal nulla e dice di essersi innamorato della sfida di Owens e lo vedrà la prossima settimana.

Ezekiel ha presentato il suo nuovo trucco come “fratello minore” di Elias. In “Monday Night Raw” dopo “WrestleMania 38”. Non solo i due personaggi sembrano stranamente simili, ma hanno anche frasi simili come “Chi vuole accompagnare Elias?” ed Ezechiele: “Parla con Zeke!” Questa è stata la prima volta che i due uomini sono apparsi contemporaneamente davanti alla telecamera su WWE TV.

