Elon Musk afferma che l’accordo su Twitter può andare avanti una volta confermati i dati degli utenti

L’accordo di Elon Musk per l’acquisto di Twitter potrebbe andare avanti, se i dettagli saranno confermati sugli account utente effettivi della piattaforma di social media.

Musk vuole sapere quanti “bot spam” e quante sono persone reali.

CEO miliardario di Tesla Ha accettato di acquistare Twitter ad aprile per $ 44 miliardi, ma ha cercato di ritirarsi dall’accordo da luglio, accusando Twitter di aver fuorviato il suo team sulla reale dimensione della sua base di utenti e su altri problemi che ha affermato equivalevano a frode e violazione del contratto .

Twitter lo ha citato in giudizio il mese scorso per completare l’acquisizione e Musk ha risposto.

Le due parti si stanno dirigendo a un processo a ottobre in un tribunale statale del Delaware.

VERA MANZO ELON MUSK RIVELATO CON TWITTER

“Se Twitter fornisce semplicemente un metodo per campionare 100 account e come vengono confermati come reali, l’accordo dovrebbe continuare nei termini originali”, ha scritto Musk su Twitter all’inizio di sabato. “Tuttavia, se i loro documenti SEC vengono trovati materialmente falsi, non dovresti farlo.”

Musk, che ha oltre 100 milioni di follower su Twitter, ha continuato a sfidare Il CEO di Twitter, Parag Agrawal a “Discussione pubblica sul rapporto bot di Twitter”.

Twitter ha rifiutato di commentare sabato. L’azienda lo ha più volte rivelato Commissione Titoli e Cambi Stima che meno del 5% degli account utente sono falsi o spam, con un disclaimer che potrebbe essere maggiore. Musk ha rinunciato al suo diritto a un’ulteriore due diligence quando ha firmato l’accordo di fusione ad aprile.

La domanda riconvenzionale di Musk contro Twitter afferma che lui e Wall Street sono stati illuminanti: Report

Nei dettagli riportati sulla domanda riconvenzionale di Musk, Twitter è accusato di aver intenzionalmente “calcolato male” il numero di account di spam che ospita al fine di modificare le metriche degli utenti “come parte del suo schema per fuorviare gli investitori sulle prospettive dell’azienda”.

Afferma inoltre che l’affidamento di Twitter alla metrica mDAU, o agli utenti Twitter attivi quotidianamente monetizzati, come base delle entrate, è di per sé fuorviante.

CLICCA QUI PER LEGGERE DI PIÙ SU FOX BUSINESS

Twitter ha risposto in un deposito presso la Delaware Chancery Court, descrivendo il ragionamento di Musk come “una storia, inventata nel tentativo di sfuggire a un accordo di fusione a cui Musk non fa più appello”.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.