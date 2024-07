Fervono i preparativi mentre un asteroide “killer di pianeti” delle dimensioni di una nave da crociera si avvicina alla Terra

È l’asteroide più famoso dell’astronomia. È grande e solido. In meno di cinque anni, Apophis – “God of Chaos” – si avvicinerà particolarmente alla Terra.

Non colpirai.

Ma non è sempre sembrato così.

Quando fu scoperto per la prima volta nel 2004, furono effettuati calcoli orbitali preliminari per… Asteroide 99942 Apophis Si prevede che questa collisione metterà la Terra in una “zona pericolosa” durante il suo passaggio nel 2029 e nel 2036.

Apophis è un ammasso roccioso largo circa 350 metri, grande all’incirca quanto una moderna nave da crociera di lusso, o una delle enormi portaerei americane a propulsione nucleare.

Se colpisse la Terra, potrebbe distruggere un’area grande quanto un paese. Se colpisse il mare, potrebbe causare devastanti onde di tsunami.

Gli astronomi hanno seguito attentamente i movimenti di Apophis sin dalla sua scoperta vent’anni fa. Fonte: NASA/JPL/Caltech/National Science Foundation/Università dell’Illinois/Osservatorio Astronomico di Giove

Ma da allora ulteriori osservazioni e misurazioni radar hanno notevolmente migliorato le sue previsioni orbitali.

Ora sappiamo che il 13 aprile 2029 l’asteroide si allontanerà di 32.000 chilometri dalla Terra.

E i calcoli sono sufficientemente validi da escludere qualsiasi rischio per altri 100 anni.

Ma i satelliti fissi che alimentano il GPS del tuo cellulare sono a 35.800 chilometri da noi e la Luna a 384.400 chilometri.

Quindi, cosmologicamente parlando, Apophis potrebbe essere ancora molto vicino.

Ecco perché l’Agenzia spaziale europea vuole osservarlo attentamente durante il lancio.

Un pericoloso asteroide che prende il nome dal dio del caos

Apophis prende il nome dall’antico dio egiziano dell’oscurità e del caos, un dio che era costantemente in guerra con Ra (il dio del sole).

L’Agenzia spaziale europea vuole inviare Ramses, dal nome del re-sacerdote faraonico d’Egitto Mediare per il bene dell’umanità(È anche l’abbreviazione di Rapid Apophis Mission for Space Safety).

Nell’ambito del Programma di difesa planetaria, la missione mira a comprendere meglio la composizione e il comportamento di oltre 1.000 asteroidi “assassini di pianeti” noti per passare attraverso l’orbita terrestre.

Il breve preavviso (quattro anni è il minimo per un progetto spaziale) non è stato del tutto casuale.

L’ESA presenta questa sfida come “buona pratica” per un possibile scenario realistico.

Gli astronomi ritengono che circa il 95% degli asteroidi che hanno distrutto il pianeta siano stati localizzati. Ma ciò che li preoccupa è il 5% mancante.

Apophis è spesso raffigurato come un serpente o un drago che combatte Ra, il dio del sole, nelle antiche opere d’arte egiziane. Fonte: Getty

Questo effetto può apparire dal nulla, in qualsiasi momento. Le probabilità che si verifichi un simile effetto sono come un gioco di dadi.

Sono stati trovati circa 1,4 milioni di asteroidi che fluttuano attorno al sistema solare. La maggior parte è confinata tra le orbite di Marte e Giove.

Ma alcuni sono caduti su percorsi più estremi, precipitando verso il Sole, attraverso le orbite dei pianeti interni, compresa la Terra.

Recentemente è stata completata una revisione delle orbite di tutti gli asteroidi minacciati conosciuti.

“È una buona notizia”, ​​afferma l’astronomo Oscar Fuentes Munoz dell’Università del Colorado Boulder. “Per quanto ne sappiamo, non ci sarà alcun impatto per i prossimi 1.000 anni”.

Ma questo vale solo per gli asteroidi massicci che potrebbero uccidere i pianeti. Altri asteroidi, come Apophis, sono ancora capaci di vaporizzare un’area che si estende per diverse centinaia di chilometri.

Secondo il Società PlanetariaCiò equivale a 1.000 megatoni, ovvero a centinaia di testate nucleari lanciate nello stesso luogo.

Che pericolo rappresentano gli asteroidi per la Terra?

Ogni giorno la Terra attraversa circa 10 tonnellate di polvere planetaria. Queste sono le meteore che vedi quasi ogni notte.

Alcuni oggetti, di dimensioni variabili, dai ciottoli alle palle da bowling, entrano nell’atmosfera tre o quattro volte al giorno. Questi oggetti provocano i lampi più luminosi nel cielo notturno.

Oggetti grandi quanto un camion arrivano due o tre volte ogni secolo. L’ultimo attacco è avvenuto nel 2013: un’enorme palla di fuoco che ha frantumato finestre e ferito i pedoni sulla città di Chelyabinsk in Russia.

I grandi asteroidi – circa 150 metri di diametro – possono essere devastanti. Ma le probabilità che uno di essi entri nell’atmosfera sono circa una ogni 25.000 anni.

Gli scienziati hanno utilizzato immagini radar per determinare che Apophis non si sarebbe scontrato con la Terra. Fonte: NASA/JPL-Caltech

Qualsiasi collisione con un oggetto più grande di un chilometro potrebbe spazzare via la civiltà come la conosciamo, con tsunami, palle di fuoco ed enormi nubi di detriti che si riversano nell’atmosfera. Le possibilità che un tale corpo raggiunga la Terra non superano una volta ogni due milioni di anni circa.

Si ritiene che il dinosauro uccisore che colpì la Terra 66 milioni di anni fa avesse un diametro di circa 10 chilometri.

Esperto di asteroidi: “La natura ce ne porta uno”

Per accelerare la missione RAMSES, l’ESA propone di riutilizzare il progetto di base di una missione su un asteroide già in cantiere.

IL Sonda Hera Il lancio del veicolo è previsto per il prossimo ottobre e la sua missione è quella di rivisitare gli asteroidi gemelli Didymos e Demorphos, che saranno oggetto di un esperimento di collisione nel 2022.

La sonda Ramses approfitterà della vicinanza di Apophis alla Terra per osservare più da vicino la consistenza della sua superficie pietrosa. Ciò significa che è possibile osservare le conseguenze dell’avvicinamento dell’asteroide alla gravità terrestre.

Gli scienziati intendono studiare l’asteroide quando passerà vicino alla Terra. Fonte: NASA

“Per la prima volta in assoluto, la natura ce ne offre uno e conduce personalmente l’esperimento”, ha affermato l’astronomo dell’Agenzia spaziale europea Patrick Michel.

La sonda OSIRIS-REx della NASA (Osiride è il dio egizio dei morti) ha recentemente inviato campioni dall’asteroide Bennu alla Terra. Ora si sta facendo strada attraverso lo spazio per incontrare Apophis circa un mese dopo il suo passaggio vicino alla Terra nel 2029. Si prevede che rimarrà nelle vicinanze per più di un anno.

Una delle sue missioni sarà quella di far esplodere la superficie di Apophis utilizzando uno dei suoi propulsori.

“Questo ci consentirà di osservare i materiali del sottosuolo, che ci forniranno informazioni altrimenti inaccessibili sull’erosione spaziale e sulla resistenza superficiale degli asteroidi pietrosi”, affermano i pianificatori della missione dell’Università dell’Arizona.

