Final Fantasy VII Day è ufficialmente registrato presso la Japan Anniversary Association

Square Enix lei ha ufficialmente registrato “Final Fantasy VII Oggi” come giorno dell’anniversario con la Japan Anniversary Association, l’azienda annunciare.

Final Fantasy VII È stato lanciato per la prima volta La PlayStation originale Il 31 gennaio 1997 in Giappone, cioè 26 anni fa (oggi 31 gennaio in Giappone).

Questo è un messaggio di Final Fantasy VII direttore f Remake di Final Fantasy VII Il produttore del progetto Yoshinori Kitase in occasione del 26° anniversario del gioco:

31 gennaio 1997, il giorno in cui Final Fantasy VII È uscito, non è stato solo un giorno importante per Fantasia finale serie, ma ha anche segnato quando diverse cose importanti hanno iniziato a muoversi per quelli di noi che hanno lavorato al gioco. Ricordo di essere stato sopraffatto dall’incredibile velocità con cui si stava sviluppando la tecnologia dei videogiochi, ma anche di sognare grandi cose per il futuro. Con questo solenne giorno del ricordo stabilito, ora ricorderò sempre queste cose e le terrò nel mio cuore. Yoshinori Kitase

Direttore, Final Fantasy VII

progetto, Remake di Final Fantasy VII Il progetto

Siamo lieti di annunciare che “Final Fantasy VII Day” è ufficialmente registrato in Giappone, per celebrare l’anniversario dell’uscita del gioco originale. Per festeggiare, questo è un messaggio speciale di Yoshinori Kitase, produttore del progetto Final Fantasy VII Remake. pic.twitter.com/GBphY8AYR4 – Final Fantasy VII (FinalFantasy) 31 gennaio 2023

Final Fantasy VII Disponibile ora per PlayStation 4E Xbox OneE InterruttoreE pc attraverso vaporeiOS tramite app StoreAndroid tramite applicazioni googleE la PlayStation originale.