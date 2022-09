Fiona colpisce Atlanta in Canada: milioni senza elettricità mentre la tempesta spazza il nord

La prima è Fiona Causa distruzione Si sposta nell’Atlantico come un uragano nei Caraibi e torna ad atterrare come ciclone post-tropicale. La tempesta ha aperto un sentiero di distruzioneNova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island e Terranova si indeboliscono prima di spostarsi al largo domenica.

Ora, i funzionari hanno iniziato a valutare i danni nella zona.

La Nuova Scozia, dove Fiona è approdata per la prima volta sabato mattina presto, è stata duramente colpita dalla tempesta. I forti venti hanno abbattuto alberi e linee elettriche, distrutto strade, disseminato i quartieri e, in molti casi, hanno spezzato a metà interi pali della corrente, hanno detto i funzionari.

Il premier Tim Houston ha dichiarato domenica mattina che le autorità stanno dando la priorità al ripristino dell’energia elettrica dopo che Fiona ha danneggiato le linee elettriche e le reti di comunicazione in tutta la provincia.

“Pulire le strade, dare agli equipaggi lo spazio per fare ciò che deve essere fatto, questa è la cosa più importante in questo momento”, ha detto Houston. “Ci vorrà tempo.”

Sebbene circa 200 persone siano state sfollate dalle loro case, Houston ha affermato che non ci sono state molte segnalazioni di ferite gravi.

“Il danno è significativo, ma la priorità in questo momento è riportare le persone al potere, portare le persone in un rifugio sicuro, sai, riportare alcune persone alla normalità”, ha detto. “Ci vorrà del tempo per uscirne”.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato sabato che il governo ha approvato la richiesta di assistenza federale della Nuova Scozia e che le forze armate canadesi saranno dispiegate per aiutare nella regione. Il primo ministro ha detto che i residenti hanno vissuto 12 ore “terribili” sabato.

“La gente ha visto le loro case spazzate via e il vento che ha strappato i tetti delle scuole”, ha detto Trudeau. “Come canadesi, come facciamo sempre nei momenti difficili, saremo lì l’uno per l’altro”.

A Charlottetown, nell’Isola del Principe Edoardo, la polizia ha condiviso immagini di linee elettriche abbattute su edifici, alberi caduti che bloccano strade e strutture perforanti. L’utilità della zona ha affermato di essere preoccupata per le persone che camminano e guidano per le strade con danni diffusi da linee elettriche offshore, linee elettriche abbattute e possibili cavi sotto tensione.

Interruzioni di corrente in Nuova Scozia

Molte province sono state colpite da forti venti e pioggia, ma nessuna più della Nuova Scozia. A partire da domenica mattina, circa 350.000 clienti erano senza elettricità domenica presto in Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo e New Brunswick, di cui circa 250.000 in Nuova Scozia. Poweroutage.com

Houston ha detto sabato che tre quarti della Nuova Scozia hanno perso il potere quando Fiona è andata avanti. Sabato i venti di picco hanno raggiunto i 171 km/h (106 mph) nella provincia di Arisaig. Nel frattempo, Wreckhouse a Terranova ha sostenuto venti di 170 km / h (105 mph).

Il maltempo sta ostacolando gli sforzi di ripristino dell’energia elettrica, ha dichiarato sabato Peter Gregg, presidente e CEO di Nova Scotia Power. Più di 900 tecnici elettrici erano in viaggio verso la zona, ma alcuni clienti potrebbero subire interruzioni di corrente per giorni, ha affermato.

Ad Halifax, la capitale della Nuova Scozia, forti venti hanno sradicato alberi e fatto cadere le linee elettriche, sono volate scintille e le luci si sono spente.

Il tetto di un condominio di Halifax è crollato, costringendo circa 100 persone a rifugiarsi, ha detto sabato alla Galileus Web il sindaco Mike Savage.

“La portata di questa tempesta è mozzafiato”, ha detto in seguito Savage in una conferenza stampa sabato. “Era tutto previsto”.

Osborne Head in Nuova Scozia ha ricevuto 192 mm (7,55 pollici) di pioggia e Grove Brook nel New Brunswick ha ricevuto 107 mm (4,2 pollici).

“Zona di guerra totale”, dice il sindaco di Port aux Basques

A Terranova, il video mostra edifici che galleggiano nell’acqua e automobili sommerse da forti piogge. Una donna è stata salvata dall’acqua dopo che la sua casa è crollata, secondo la Royal Canadian Mounted Police. È stata portata in ospedale; L’entità delle sue ferite non è stata immediatamente nota, ha detto la polizia.

La città di Port aux Basques, all’estremità sud-occidentale di Terranova, è stata una delle zone più colpite, ha detto Trudeau sabato.

“Stiamo vedendo immagini devastanti che escono da Port aux Basques”, ha detto. “Quando vediamo immagini di case che cadono in mare, onde che distruggono proprietà ed edifici, il nostro primo pensiero dovrebbe essere rivolto alle persone”.

I primi soccorritori si sono occupati di molteplici incendi elettrici, inondazioni residenziali e dilavamenti.

“Abbiamo una zona di guerra totale qui, abbiamo distruzione ovunque”, ha detto il sindaco di Port-aux-Basque Brian Button in un aggiornamento video, avvertendo che era prevista un’ondata di tempesta.

Port aux Basques è ora sotto un ordine di bollitura dell’acqua e molti residenti sono ancora senza elettricità. Barricate di cemento sono state erette intorno alle aree che sono diventate “zone pericolose” a causa della tempesta, ha affermato il sindaco.

Secondo il Canadian Hurricane Centre, il mareografo di Port aux Basques ha registrato un livello massimo totale dell’acqua di 2,73 metri (8,96 piedi), battendo il precedente record di 2,71 metri (8,89 piedi) stabilito nel 2017.