Fonti – I giocatori dei Coyote dicono che la squadra si trasferirà nello Utah

I giocatori degli Arizona Coyotes sono stati informati venerdì che la squadra si trasferirà nello Utah, hanno detto fonti a ESPN, confermando un rapporto di PHNX Sports.

Il direttore generale dei Coyotes Bill Armstrong ha incontrato i giocatori prima della partita contro gli Edmonton Oilers per confermare ciò che si vociferava tutta la settimana: che la NHL sta facilitando una vendita a Ryan e Ashley Smith, proprietari degli Utah Jazz. I Coyote inizieranno a giocare lì la prossima stagione.

La NHL e Smith stanno lavorando a un accordo, ma venerdì sera fonti hanno detto a ESPN che non è stato ancora fatto nulla e che c'era molto lavoro da fare prima che un accordo potesse essere completato.

Un annuncio è previsto la prossima settimana, al termine della stagione regolare della NHL, hanno riferito fonti a ESPN. I giocatori e lo staff dei Coyote saranno invitati a visitare Salt Lake City dopo la fine della stagione per visitare la città e le strutture.

I giocatori dei Coyote non erano disponibili per la vittoria per 3-2 ai supplementari di venerdì sera contro Edmonton e l'allenatore Andre Tourigny ha detto che avrebbe risposto solo a domande sulla partita.

“Questa squadra ha attraversato molte avversità”, ha detto Tourigny “La prima volta che sono uscite le voci, non abbiamo gestito bene la situazione e ci siamo dati la zappa sui piedi, perdendo 14 partite di fila. I nostri ragazzi mostrano quanto sono orgogliosi, quanto si prendono cura l'uno dell'altro. “Quanto vogliono avere successo l'uno con l'altro. “È bello sentirlo, è bello vederli incoraggiarsi a vicenda e spingere nella stessa direzione in quel modo.”

Il piano è che la squadra giochi al Delta Center, che è di proprietà di Smith ed è anche sede del Jazz della NBA. Tuttavia, fonti hanno detto a ESPN che la NHL ha chiarito alla squadra di Smith che è necessario un aggiornamento specifico per l'hockey al Delta Center affinché diventi la sede permanente della squadra.

Smith ha già il sostegno del governo. È stato approvato un disegno di legge dal Senato dello Stato dello Utah per contribuire a finanziare un rinnovato quartiere dei divertimenti del centro in previsione di un franchising NHL. Il disegno di legge ha già ricevuto l'approvazione del governatore dello Utah Spencer Cox.

Il proprietario dei Coyotes, Alex Meruelo, ha cercato per anni di trovare una sede permanente per il suo club, che ha temporaneamente giocato le partite casalinghe alla Mullett Arena in Arizona. Meruelo ha adocchiato un appezzamento di terreno nella zona di Phoenix e intende vincere un'asta fondiaria gestita dallo stato il 27 giugno. Tuttavia, secondo le fonti, la NHL è diventata scettica riguardo al programma e ha deciso che aveva bisogno di una soluzione migliore per la prossima stagione.

La NHL è interessata a tornare in Arizona in futuro e lascerebbe la porta aperta a Merello come proprietario della squadra.

