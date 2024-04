Forti piogge e inondazioni interrompono l'aeroporto di Dubai e uccidono 19 persone ad Amman

Martedì gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato le precipitazioni più abbondanti degli ultimi 75 anni, ha affermato il governo Egli ha detto Sui social media. Il Centro meteorologico nazionale del paese ha affermato che un'area ha ricevuto 255 mm di pioggia in meno di un giorno.

I funzionari dell'aeroporto internazionale di Dubai, uno degli aeroporti più trafficati del mondo, hanno ricevuto mercoledì I viaggiatori hanno esortato Non recarsi in aeroporto poiché i voli continuano ad essere ritardati e dirottati. Le operazioni sono state brevemente sospese a causa del maltempo. Emirates Airlines, la compagnia aerea di bandiera, ha dichiarato di aver sospeso i servizi di check-in per i passeggeri in partenza dall'aeroporto fino a mezzanotte.