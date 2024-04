Vale la pena giocare a Fallout 76 nel 2024?

Se sei come noi, stai guardando le novità Lui cade appare su Amazon Prime, probabilmente ti sei rivolto ad esso PS Plus extra E PS Plus Premium Per scaricare o riprodurre in streaming uno dei popolari giochi di ruolo di Bethesda. Per noi, abbiamo evitato i tanto amati Fallout New Vegas e Fallout 3, avventurandoci invece nel West Virginia in Fallout 76. Fallout with Friends del regista Todd Howard è stato criticato dalla critica alla sua prima uscita, ed è una bestia diversa sei anni dopo. Ma questo significa che il gioco è bello? Vale la pena giocare nel 2024?

Abbiamo deciso di rispondere a queste domande quando siamo usciti per la prima volta dal Vault 76. Elenca le nostre avventure su Canale YouTube di Bush Squaresiamo collegati a NPC che forniscono missioni (una funzionalità assente al momento del lancio), regole interessanti create da altri giocatori e bottino sufficiente per gravarci 76 volte.

In mezzo a tutto il rumore dell'open world online, ci siamo ritrovati a divertirci ascoltando i classici degli anni '50 mentre facevamo saltare le teste ai ghoul e facevamo tutto con gli amici. La terra desolata è certamente un luogo solitario, quindi esplorarlo con un gruppo di sopravvissuti dà a Fallout 76 qualcosa di diverso dagli altri capitoli della serie. Ma è sufficiente interrompere la disinstallazione e passare a una delle voci principali della serie? Potrete scoprirlo guardando il video completo!

Hai recentemente riscaricato qualche gioco di Fallout grazie all'offerta? Fateci sapere quali sono nei commenti.