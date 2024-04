Le forti piogge provocano inondazioni in tutta Dubai

DUBAI, Emirati Arabi Uniti (AP) – Forti temporali hanno colpito martedì gli Emirati Arabi Uniti, allagando le principali autostrade e parti dell’aeroporto internazionale di Dubai, registrando la pioggia più intensa del paese in poche ore.

L’agenzia di stampa statale WAM ha definito la pioggia “un evento meteorologico storico” che ha superato “qualsiasi cosa documentata da quando è iniziata la raccolta dei dati nel 1949”. Prima che il petrolio greggio fosse scoperto in questa nazione ricca di energia, faceva parte di un protettorato britannico noto come Trucial States.

Secondo i dati meteorologici raccolti all'aeroporto internazionale di Dubai, la pioggia è iniziata lunedì tardi, lasciando la sabbia e le strade di Dubai inzuppate da circa 20 millimetri (0,79 pollici) di pioggia. Il temporale si è intensificato intorno alle 9 di martedì locale ed è continuato per tutta la giornata, portando forti piogge e grandine.

Veicoli guidano sotto una forte pioggia sull'autostrada Sheikh Zayed Road a Dubai, Emirati Arabi Uniti, il 16 aprile. (AP Photo/Jon Gambrell) Un furgone attraversa l'acqua stagnante a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 16 aprile. (AP Photo/Jon Gambrell)

Martedì tardi, 142 millimetri di pioggia avevano inzuppato Dubai in più di 24 ore. In media all'anno cadono 94,7 millimetri di pioggia all'aeroporto internazionale di Dubai, l'hub più trafficato del mondo per i viaggi internazionali e la compagnia aerea a lungo raggio Emirates.

All'aeroporto, quando l'aereo è atterrato, le vie di rullaggio erano allagate. L'aeroporto ha bloccato gli arrivi martedì notte e i passeggeri hanno faticato a raggiungere i terminal a causa delle acque alluvionali che hanno coperto le strade circostanti.

Una coppia, che ha parlato con l'Associated Press a condizione di anonimato per parlare liberamente in un paese con leggi severe che criminalizzano il discorso critico, ha definito la situazione all'aeroporto “una carneficina assoluta”.

“Non si può prendere un taxi. La gente dorme nella stazione della metropolitana. La gente dorme nell'aeroporto”, ha detto mercoledì l'uomo.

Hanno preso un taxi vicino a casa loro, a circa 30 chilometri di distanza, ma l'allagamento sulla strada li ha fermati. Un visitatore li ha aiutati a superare la barriera autostradale con il bagaglio a mano, insieme alle bottiglie di gin che avevano preso al duty free.

L'aeroporto internazionale di Dubai ha riconosciuto che l'alluvione di mercoledì mattina ha lasciato “opzioni di trasporto limitate” e ha influenzato i voli poiché gli equipaggi di volo non sono stati in grado di raggiungere l'aeroporto.

“La ripresa richiederà del tempo”, ha affermato l'aeroporto sulla piattaforma social X. “Grazie per la pazienza e la comprensione dimostrate mentre affrontiamo queste sfide.”

La polizia e i soccorritori si sono fatti strada lentamente attraverso le strade allagate di Dubai. Martedì un fulmine ha attraversato il cielo, colpendo la punta dell'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa. Le stazioni della metropolitana senza conducente della città sono state interrotte e allagate.

Le scuole negli Emirati Arabi Uniti, una confederazione di sette sceiccati, sono state chiuse prima della tempesta e i dipendenti governativi stanno lavorando da remoto, se possibile. Molti lavoratori sono rimasti a casa e, mentre alcuni sono usciti, gli sfortunati hanno avuto i loro veicoli bloccati dall'acqua più profonda del previsto su alcune strade.

I funzionari hanno inviato camion cisterna nelle strade e nelle autostrade per ripulire l'acqua. Alcune case sono state allagate, costringendo le persone a salvare le proprie case.

I governanti ereditari del paese non hanno fornito alla nazione una stima complessiva dei danni o dei feriti, e alcuni di loro hanno dormito nei loro veicoli allagati martedì notte. Un uomo di 70 anni è morto dopo che il suo veicolo è stato spazzato via dalle acque alluvionali nell'emirato settentrionale di Ras Al-Khaimah, ha detto la polizia.

Martedì Fujairah, un emirato sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, ha registrato la pioggia più intensa con 145 millimetri (5,7 pollici).

Mercoledì i funzionari hanno cancellato la scuola e il governo ha ripristinato il lavoro a distanza.

La pioggia è rara nella nazione arida della penisola arabica degli Emirati Arabi Uniti, ma si verifica sporadicamente durante i freddi mesi invernali. Molte strade e altre aree sono allagate a causa della mancanza di precipitazioni regolari dovuta alla mancanza di drenaggio.

Anche Bahrein, Qatar e Arabia Saudita hanno ricevuto piogge.

Nel vicino Oman, un sultanato situato all'estremità orientale della penisola arabica, le forti piogge hanno ucciso almeno 18 persone negli ultimi giorni, secondo un rapporto di martedì del Comitato nazionale per la gestione delle emergenze del paese. Circa 10 scolari sono stati travolti in un veicolo con un adulto, suscitando le condoglianze nazionali dei governanti di tutta la regione.