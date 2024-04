Boeing è sotto i riflettori mentre il Congresso cita un informatore per testimoniare sui difetti degli aerei

Boeing sarà sotto i riflettori durante le udienze consecutive di mercoledì, mentre il Congresso valuterà le accuse Grandi fallimenti nella sicurezza Al produttore di aerei assediato.

La prima sessione includerà i membri di un gruppo di esperti che hanno riscontrato gravi carenze nella cultura della sicurezza di Boeing.

L'evento principale sarà una seconda udienza Ingegnere Boeing Chi sostiene che parti del rivestimento degli aerei 787 Dreamliner non fossero installate correttamente e alla fine potrebbero rompersi. L'avvocato dell'informatore afferma che Boeing ha ignorato le preoccupazioni dell'ingegnere e gli ha impedito di parlare con esperti per correggere i difetti.

L'informatore, Sam Salehpour, ha inviato documenti alla Federal Aviation Administration, che sta indagando sulla qualità e la sicurezza della produzione della Boeing.

Salehpour testimonierà mercoledì davanti alla sottocommissione investigativa del Senato. C'è anche un altro informatore della Boeing – Ed Pearson, l'ex direttore del programma Boeing 737 – e altri due esperti tecnici dell'aviazione nella lista dei testimoni.

Il democratico che presiede il comitato e gli anziani repubblicani hanno chiesto alla Boeing di farlo Collezioni di documenti Torna indietro di sei anni.

I legislatori stanno cercando tutti i documenti relativi alla produzione degli aerei Boeing 787 e 777, compresi eventuali problemi di sicurezza o reclami sollevati da dipendenti, appaltatori o compagnie aeree Boeing. Alcune delle domande cercano informazioni sulle accuse di Salehpour di scarso montaggio dei pannelli compositi in carbonio sul Dreamliner.

Un portavoce della Boeing ha detto che la società sta collaborando con le indagini dei legislatori e si è offerta di fornire documenti e briefing.

La società afferma che le affermazioni sull'integrità strutturale del 787 non sono vere. Due dirigenti tecnici della Boeing hanno affermato questa settimana che è presente in entrambi Test e controlli di progettazione Degli aerei – alcuni dei quali avevano 12 anni – non sono stati riscontrati segni di fatica o crepe nei pannelli compositi. Hanno suggerito che il materiale, composto da fibra di carbonio e resina, è quasi resistente alla fatica, che è una preoccupazione costante per le tradizionali strutture dei velivoli in alluminio.

I funzionari della Boeing hanno anche negato un'altra affermazione di Salihpour: di aver visto gli operai saltare su parti della fusoliera degli aerei 777 per rimetterli in piedi.

Salehpour è l’ultimo informatore ad emergere con accuse su problemi di produzione alla Boeing. La compagnia è in crisi da quando un pannello di collegamento della porta di un 737 MAX è esploso durante un volo dell'Alaska Airlines a gennaio. Su cosa si concentrano gli inquirenti Quattro viti Che furono rimossi e apparentemente non sostituiti durante i lavori di riparazione presso la fabbrica Boeing.

La compagnia si trova ad affrontare un’indagine penale da parte del Dipartimento di Giustizia e indagini separate da parte della Federal Aviation Administration (FAA) e del National Transportation Safety Board.

Il CEO David Calhoun, che lo farà scendere Alla fine dell’anno, ho affermato più volte che Boeing stava adottando misure per migliorare la qualità della produzione e la cultura della sicurezza. Ha descritto l’esplosione dell’aereo in Alaska come un “momento decisivo” dal quale la Boeing sarebbe uscita meglio.

C’è molto scetticismo riguardo a tali commenti.

“Dobbiamo guardare a ciò che Boeing fa, non solo a ciò che dice di fare”, ha affermato il senatore Tammy Duckworth, membro della commissione per il commercio del Senato, che terrà le sue prime udienze mercoledì.

È probabile che anche la FAA subisca qualche colpo. Fino a poco tempo fa, l'agenzia “aveva trascurato molti dei ripetuti cattivi comportamenti della Boeing”, soprattutto quando aveva certificato il 737 MAX quasi dieci anni fa, ha detto Duckworth. Due aerei Max si sono schiantati nel 2018 e nel 2019, uccidendo 346 persone, dopo l’attivazione difettosa di un sistema di controllo di volo che la FAA non ha compreso appieno.

Come richiesto dai vertici della sottocommissione Investigazioni del Senato Documenti della FAA Per quanto riguarda la sua supervisione su Boeing.

L'audizione della sottocommissione di mercoledì sarà seguita da un'audizione della commissione per il commercio del Senato, che prevede l'ascolto dei membri del gruppo di esperti che ha esaminato la sicurezza alla Boeing. Il gruppo ha affermato che, nonostante i miglioramenti apportati dopo i due incidenti MAX, Boeing La cultura della sicurezza rimane imperfetta I dipendenti che esprimono preoccupazioni possono essere soggetti a pressioni e ritorsioni.

Un testimone, il docente di aviazione del MIT Javier de Luis, ha perso sua sorella nell'incidente del Max II.