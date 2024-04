Il teaser di Zendaya per la sua apparizione al Met Gala del 2024 ti lascerà estasiato

Zendaya Pronto a giocare a palla.

IL trance La star, che presiederà il Met Gala 2024 a New York il 6 maggio, si sta preparando per la serata più importante della moda insieme allo stilista LouRoach.

“Abbiamo alcune idee”, ha detto in esclusiva. H! Notizia' Sarà Marfuggi Nel Unito Anteprima a Los Angeles il 16 aprile. “Sentivo che fosse il momento giusto per provare a tornare al Met.”

Zendaya, che non ha partecipato al Met Gala dal suo momento di Cenerentola cinque anni fa, ha spiegato che il gala di quest'anno sarà “molto speciale”.

Ha aggiunto che co-ospitare questo prestigioso evento è “certamente un grande onore”.

“Penso che i ragazzi andranno”, ha condiviso. Unito “Stelle”, lo so Jonathan [Anderson]che è anche il nostro fantastico stilista, ospita anche lui, quindi mi è sembrato il momento giusto.” (Vedi ulteriori informazioni sull'intervista di Zendaya su H! Notizia 17 aprile.)

Inoltre Zendaya. Coniglietto cattivo, Chris Hemsworth E Jennifer Lopez Co-presiederanno l'evento di beneficenza, mentre Jonathan, che è il direttore creativo di Loewe, ricoprirà il ruolo di presidente onorario insieme al CEO di TikTok. Shu Qiu. I fan dovranno rimanere sintonizzati per vedere se Zendaya reciterà o meno Josh O'Connor E Mike Festa Vai al Metropolitan Museum of Art per l'evento “Garden of Time”.