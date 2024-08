Fortnite Capitolo 5 Stagione 4 Battle Pass: perdite, skin Sue Storm e Gwenpool

Il Battle Pass per la stagione 4 del capitolo 5 di Fortnite verrà lanciato con la nuova stagione e, secondo le indiscrezioni, si concentrerà su diversi personaggi Marvel, come Gwenpool, Doctor Doom e Sue Storm.

Il Battle Pass della prossima stagione di Fortnite verrà rilasciato il 15 agosto. Una delle parti più attese di ogni nuova stagione è sempre stata il nuovissimo Battle Pass, e il Battle Pass della stagione 4 del capitolo 5 non era diverso.

Tutte le skin trapelate nel Battle Pass di Fortnite Capitolo 5 Stagione 4

Finora sono trapelate tre skin Battle Pass e tutte si riferiscono al presunto tema Marvel per la prossima stagione di Fortnite. Ecco tutto quello che devi sapere su di loro.

L’articolo continua dopo l’annuncio

Dottor Destino

Ci sono state molte fughe di notizie sull’adesione del Dottor Destino a Fortnite. Tuttavia, nessuno era più grande della tabella di marcia trapelata di Fortnite per il 2024, che rivelava il suo ritorno su Fortnite per la stagione 4 del capitolo 5.

Il Dottor Destino, l’atteso personaggio principale della stagione, dovrebbe essere introdotto nel Battle Pass della stagione 4, in modo simile al personaggio di Wastelander Magneto. Inoltre, ci sono state molte teorie che sostengono che il Dottor Destino sia la vera identità del Vagabondo.

L’articolo continua dopo l’annuncio

Secondo i leaker, ci sarà una skin Battle Pass con il Mantello Verde e il personaggio in primo piano potrebbe anche essere un boss di gioco sulla mappa dell’isola di Battle Royale la prossima stagione.

L’articolo continua dopo l’annuncio

Gwenpool

Per promuovere il film Deadpool e Wolverine, Epic ha rilasciato skin per i due amati personaggi il 27 luglio. Pochi giorni dopo, i minatori di dati hanno affermato che Gwenpool si sarebbe unito a Fortnite dopo che una maschera simile a Gwenpool era stata trovata nei file del gioco.

Sebbene non sia stato ancora scoperto molto, è stato annunciato che la skin Gwenpool e lo stile skin LEGO Outfit saranno inclusi come ricompensa all’interno del Battle Pass per la Stagione 4 del Capitolo 5.

Sue Tempesta

Anche Sue Storm lo ha fatto È trapelato Come parte del Battle Pass della prossima stagione. Il membro fondatore dei Fantastici Quattro apparirà con il suo caratteristico costume da Fantastici Quattro e vari cosmetici, ma l’aspetto reale o altri dettagli non sono ancora emersi.

Relativo a: Finora sono trapelate informazioni sul capitolo 5 di Fortnite: nuove modalità, collaborazione LEGO, Tartarughe Ninja e altro ancora

L’articolo continua dopo l’annuncio

Quanto costa il Battle Pass di Fortnite Capitolo 5 Stagione 4?

Il Battle Pass di Fortnite Capitolo 5 Stagione 4 vale 950 V-Bucks e potrai guadagnare fino a 1.500 V-Bucks avanzando nel Battle Pass.

L’articolo continua dopo l’annuncio

Per ottenere il pass, dovrai andare alla scheda Battle Pass quando la Stagione 4 verrà lanciata il 15 agosto e fare clic sul pulsante “Ottieni Pass” per acquistarlo nel gioco.

Quando termina il Battle Pass di Fortnite Capitolo 5 Stagione 4?

Epic non ha ancora annunciato la data di fine della Stagione 4 del Capitolo 5 del Battle Pass. Tuttavia, dovrebbe durare dai due ai tre mesi, come una normale stagione di Fortnite.

L’articolo continua dopo l’annuncio

Inoltre, dovresti anche notare che ogni livello della carta richiederà di raccogliere 80.000 XP prima di poter passare al livello successivo e ottenere le tue cinque stelle della battaglia.

Per prepararti per Fortnite Capitolo 5 Stagione 4, dai un’occhiata a tutte le altre perdite a tema Marvel per la prossima stagione e tutto ciò che devi sapere sull’evento di gioco dal vivo. Ti diamo anche una data in cui puoi aspettarti di iniziare la nuova bassa stagione.