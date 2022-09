Apple ha confermato che i clienti che attivano nuovi iPhone potrebbero riscontrare un problema in cui il dispositivo non si attiva durante la configurazione iniziale tramite Wi-Fi, affermando che il problema è “sotto inchiesta”.



In una nota ho visto Voci sul MacApple afferma che “c’è un problema noto con iOS 16 Ciò potrebbe influire sulle attivazioni dei dispositivi su reti Wi-Fi aperte. Per risolvere il problema, Apple afferma che i clienti devono selezionare “Connetti a un Mac o PC con iTunes” nel processo di configurazione iniziale di iOS quando viene richiesto di connettersi a una rete Wi-Fi, quindi tornare alla schermata precedente e riprovare su Wi-Fi. Fi fino all’attivazione con successo.

Apple ha notato nella nota che non ci sono soluzioni ufficiali attualmente in atto e che il personale di supporto “non dovrebbe creare una soluzione”. [case] per questo problema. Sfortunatamente, l’errore è arrivato presto, poiché i clienti di tutto il mondo hanno iniziato a ricevere iPhone 14E il iPhone 14 ProPreordini di iPhone 14 Pro‌ Max.

Per i nuovi clienti di iPhone 14‌, ecco iOS 16.0.1 è disponibile Aggiornamento che risolve un problema di attivazione e migrazione durante l’installazione. Se riscontri problemi nell’attivazione del tuo ‌iPhone 14‌ pronto all’uso, potrebbe essere necessario ripristinare il tuo Mac o PC su iOS 16.0.1 per correggere l’errore e attivare completamente il tuo nuovo dispositivo. I phone.

in documento di supportoApple dice ai nuovi clienti ‌iPhone 14‌ e iPhone 14 Pro‌ che iMessage e tempo di confronto L’attivazione potrebbe non essere completata” finché non aggiornano i loro nuovi iPhone a iOS 16.0.1.