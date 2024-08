Fortnite è tornato su iPhone, riunendo l’intero App Store

Fortnite Finalmente, quattro anni dopo che Apple lo ha eliminato dall’App Store di iOS, iOS è tornato, ma disponibile solo nell’UE. Il gioco verrà lanciato oggi tramite la nuova versione per iPhone di Epic Games Store e AltStore PAL, un altro app store di terze parti. Oggi viene lanciato anche l’Epic Games Store per gli utenti Android di tutto il mondo.

Il rilascio fa seguito ad anni di contenzioso tra Epic e Apple e ai cambiamenti normativi introdotti dal Digital Markets Act dell’UE che hanno costretto Apple a consentire app store alternativi. Epic prevede di portare i suoi giochi sullo store iOS di Aptoide nell’UE e su ONE Store su Android Dentro Un post sul blog “Non vediamo l’ora di portare i nostri giochi in altri negozi in tutto il mondo.”

“Siamo molto entusiasti e grati per la legislazione europea DMA”, ha dichiarato il fondatore e CEO di Epic Games, Tim Sweeney, in una conferenza stampa. “Fortnite Finalmente ritorno su iOS in Europa.

C’è un problema: dopo la scansione Codice QR dal sito web di EpicViene visualizzato un popup che dice “Per installare Epic Games Store sul tuo iPhone, aggiorna a iOS 17.6 o versione successiva”. Ciò è contraddittorio Le domande di Epic Dice che il Games Store può essere installato su “iPhone con iOS 17.4 o versioni successive”.

Tuttavia, la versione iOS aggiornata Fortnite A partire da un nuovo momento La stagione a tema Marvel offre ai giocatori europei un motivo importante per tornare a giocare sulla piattaforma mobile di Apple. Sweeney ha detto che Epic “non ha problemi a potersi aggiornare”. Fortnite Contemporaneamente, in tutto il mondo Fortnite, I possessori europei di iPhone e gli utenti Android di tutto il mondo possono scaricare gli EP Colpo laterale della Rocket League E un nuovo titolo, una versione mobile Amici d’autunnoDall’Epic Games Store. READ Il laboratorio missilistico lancia il satellite, ma la cattura del booster dell'elicottero fallisce

Amici d’autunno Ora disponibile su cellulare per la prima volta. Immagine: Epic Games

Da quando Epic ha annunciato i suoi piani per uno store iOS, Apple ha ripetutamente rallentato il processo. A marzo, Apple ha chiuso un account sviluppatore Epic e ha definito la società “assolutamente inaffidabile”, forse sottintendendo che Epic stava consapevolmente infrangendo le regole di Apple. Fortnite Un sistema di pagamento in-app, ha dato il via a iOS. Apple ha ripristinato l’account di Epic dopo un’indagine da parte della Commissione Europea, ma in seguito ha contestato i pulsanti dell’Epic Games Store.

L’Epic Games Store mobile attualmente ha solo tre giochi proprietari e la società è già in trattative con sviluppatori mobili di terze parti. Epic mira ad avere giochi di terze parti selezionati sul negozio mobile a dicembre, afferma il vicepresidente e direttore generale di Epic Games Store Steve Allison, con l’autopubblicazione (che è già possibile su PC) in arrivo all’inizio del 2025. Epic prevede inoltre di portare “tutto” ciò che ha da offrire su PC, come una quota di entrate dell’88% per gli sviluppatori, giochi gratuiti per i giocatori e la possibilità per gli sviluppatori di utilizzare le proprie piattaforme di pagamento. L’obiettivo è raggiungere 100 milioni di nuove installazioni mobili nette dell’Epic Games Store entro la fine dell’anno, cosa che, secondo Allison, potrebbe essere ostacolata da ostacoli nel processo di installazione di terze parti di Apple.

Affinché Epic abbia successo, è necessario che gli sviluppatori si avventurino al di fuori dell’App Store e gestiscano le commissioni di Apple. Se uno sviluppatore desidera elencare la propria app su uno store di terze parti, deve pagare ad Apple 0,50 euro all’anno come “commissione sulla tecnologia di base” per ogni installazione successiva al primo milione. Questa tariffa si applica alle installazioni di app su entrambi gli app store di terze parti E App Store Se disponi di un’app di successo nell’App Store, puoi aggiungerla rapidamente se desideri offrirla tramite un marketplace esterno. “L’effetto è quello di impedire a qualsiasi sviluppatore di un gioco esistente e di successo di collocare il proprio gioco su qualsiasi negozio che compete con l’App Store iOS”, ha affermato Sweeney. READ Coppa del Mondo USMNT 2022: successo nella battaglia a centrocampo, ritmo offensivo chiave per la sconfitta degli Stati Uniti contro l'Olanda

Anche Apple ha annunciato nuove tariffe aggiuntive la scorsa settimana. “Ci piace usare il termine giardino recintato, ma queste importanti fatture tecnologiche e le novità introdotte la scorsa settimana potrebbero aver alzato un po’ il muro. [Apple] Metti del filo spinato sopra”, ha detto Allison.

Per l’epica, vale la pena scalare quel muro. Secondo i documenti del tribunale, Fortnite Apple ha guadagnato più di 700 milioni di dollari su iOS due anni prima che venisse ritirato dal negozio. Quando Fortnite Lo store di terze parti solo nell’UE avrà sicuramente un pubblico più piccolo, con Epic che riceverà il 100% delle entrate degli acquisti in-app invece del consueto taglio del 30% dell’App Store di Apple. Parte di queste entrate va alle commissioni di Apple, ma Epic è abbastanza grande da coprirle. Se la regolamentazione, le pressioni della concorrenza o il sentimento pubblico costringono Apple ad ammorbidire le sue regole bizantine per gli app store di terze parti, Epic sarà uno dei primi e più grandi attori sul campo.

Ma finora molti sviluppatori di terze parti sembrano reticenti. Allison ha affermato che Epic è in trattative attive con “ognuno” dei 250 principali sviluppatori mobili. E mentre gli sviluppatori sono “molto entusiasti” dell’Epic Games Store su Android, “quasi tutti” affermano che non riescono a farlo funzionare su iOS.