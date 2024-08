La California sta compiendo un passo coraggioso per impedire l’aumento dei prezzi del gas

Il governatore della California Gavin Newsom ha proposto una misura per obbligare le raffinerie dello stato a mantenere un certo livello di scorte di benzina per evitare carenze che facciano salire i prezzi alle pompe.

“Prezzi più alti alla pompa significano profitti più alti per Big Oil”, Newsom Ha detto In un comunicato stampa, “Le raffinerie dovrebbero essere tenute a pianificare in anticipo e a ricostituire le scorte per mantenere i prezzi stabili, piuttosto che giocare per guadagnare più profitti. Facendo sì che le raffinerie agiscano in modo responsabile e conservino le riserve di gas, i californiani saranno in grado di risparmiare denaro al pompare ogni anno.”

La proposta fa seguito ai risultati della California Energy Commission secondo cui per 63 giorni l’anno scorso, le raffinerie statali hanno tenuto solo 15 giorni di scorte di benzina per 15 giorni di consumo, il che, secondo l’ufficio del governatore, ha portato a prezzi più alti.

“I dati sono chiari: le raffinerie di petrolio hanno guadagnato denaro pianificando manutenzioni che riducono l’offerta durante le stagioni di punta”, ha affermato il capo della divisione di supervisione del mercato petrolifero della Canadian Energy Commission. “La proposta del governatore ci fornisce nuovi strumenti per richiedere alle raffinerie di petrolio di pianificare in modo responsabile e prevenire l’aumento dei prezzi durante la manutenzione”, ha aggiunto Ty Melder.

Big Oil è da anni una spina nel fianco dell’attuale governatore della California. L’industria è stata accusata del fatto che i californiani pagano i prezzi della benzina più alti del paese, di aver mentito sul cambiamento climatico e di esistere letteralmente.

La regolamentazione e le azioni legali sono i due strumenti a disposizione di Newsom per combattere le Big Oil, ed entrambi sono ampiamente utilizzati. L’anno scorso, il governatore e il procuratore generale dello stato hanno citato in giudizio le grandi compagnie petrolifere per “aver nascosto il fatto che sapevano da tempo quanto fossero pericolosi per il nostro pianeta i combustibili fossili da loro prodotti”.

Newsom ha anche emesso una decisione per vietare i veicoli con motore a combustione interna e la decisione dovrebbe entrare in vigore nel 2035.

