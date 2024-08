Disney afferma che il marito non può citare in giudizio la moglie per omicidio colposo, perché ha firmato una causa contro Disney+

La Disney ha affermato che il marito non poteva citare in giudizio la società per la morte innaturale della moglie perché si era iscritto a una prova sul servizio di streaming Disney+.

Jeffrey Piccolo ha fatto causa al colosso dell’intrattenimento per $ 50.000 (£ 38.900) dopo che sua moglie è morta a causa di una grave reazione allergica dopo aver mangiato in un ristorante a Disney Springs, in Florida, nell’ottobre 2023.

Tangsuan, un medico del Langone Hospital della New York University, ha subito una reazione allergica fatale dopo aver mangiato in un ristorante di Disney Springs, secondo i documenti del tribunale.

Ha cenato al Raglan Road Irish Pub & Restaurant in ottobre con il marito e la suocera, Jackie Piccolo, e i documenti del tribunale sostengono che abbia raccontato più volte ai dipendenti delle sue gravi allergie alla frutta secca e ai latticini, che l’hanno rassicurata che avrebbero potuto fare un po’ di cibo. alimenti senza allergeni.

Hanno ricevuto più volte la garanzia che il cibo sarebbe stato sicuro da mangiare, la causa afferma: “Quando il cameriere è tornato con… [Tangsuan’s] Cibo, alcuni articoli non erano etichettati come privi di allergeni [Tangsuan] E [Piccolo] Chiese di nuovo al cameriere che si assicurò nuovamente che il cibo gli fosse stato consegnato [Tangsuan] “Era privo di allergeni.”

Poco dopo aver finito i pasti, Piccolo tornò nella sua camera d’albergo mentre sua moglie e sua madre andavano a fare shopping.

Dopo essersi separati per andare in diversi negozi nella speranza di incontrarsi più tardi, Tangsuan è crollato sul pavimento del negozio, lottando per respirare, circa 45 minuti dopo aver mangiato.

Stava ricevendo una Epi-pen prima di essere portata in ospedale, ma è morta tragicamente. Secondo l’accusa, il medico legale ha stabilito che la donna è morta “a causa di anafilassi dovuta agli alti livelli di latticini e frutta a guscio nel suo organismo”.

Il colosso dello streaming ora afferma che i termini di utilizzo che Piccolo ha accettato quando ha creato il suo account Disney nel 2019 significano che devono risolvere eventuali controversie legali con la società solo tramite arbitrato, il che significa che qualsiasi controversia è moderata da una terza parte neutrale e non… Giudice.

La società afferma che l’uomo ha accettato questi termini quando ha attivato una prova gratuita di un mese sull’app Walt Disney World cinque anni fa. La Disney afferma inoltre che il signor Piccolo ha accettato nuovamente un linguaggio simile quando ha acquistato i biglietti per il parco online nel settembre 2023.

L’avvocato della famiglia ha detto che questo era “ridicolo” e “ridicolo”. Dice che il caso della Disney “si basa sulla sorprendente argomentazione secondo cui chiunque sottoscriva un account, anche per prove gratuite che non si estendono oltre il periodo di prova, rinuncerà per sempre al diritto a un processo con giuria”.

Affermano inoltre che il signor Piccolo ha accettato i termini di utilizzo per proprio conto, ma ora agisce per conto della sua defunta moglie, che non ha mai accettato i termini.

“L’idea che i termini accettati da un consumatore quando ha creato un account di prova gratuito per Disney+ escluderebbero per sempre il diritto del consumatore a un processo con giuria in qualsiasi controversia con qualsiasi sussidiaria o affiliata Disney è un’idea assurda”, ha scritto l’avvocato Brian Denny in una dichiarazione. “Irragionevole e ingiusto al punto da sconvolgere la coscienza giudiziaria”.

Anche gli avvocati di Walt Disney Resorts and Parks hanno confermato che il Raglan Road Tavern è un “ristorante di proprietà indipendente” e hanno affermato che il suo rapporto con la Disney è di “proprietario e inquilino”.

Un portavoce della Disney ha detto: “Siamo profondamente rattristati dalla perdita della famiglia e comprendiamo il loro dolore”. la gente.

“Poiché questo ristorante non è di proprietà o gestito dalla Disney, ci stiamo solo difendendo dal tentativo dell’avvocato del querelante di includerci nella sua causa contro il ristorante.”

La corte ha fissato la data dell’udienza sulla richiesta della Disney per il 2 ottobre.