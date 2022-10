Il cantante rilascia “3AM Edition” con altre 7 canzoni – Rolling Stone

tre ore dopo pubblicare il suo album mezzanotteE il Taylor Swift Le sorprese continuavano ad arrivare attraverso le cascate Mezzanotte (versione 3:00), una versione estesa dell’LP con sette brani aggiuntivi. La Swift prometteva che sarebbe arrivato qualcosa di “speciale” e “molto disordinato” e ha consegnato, chiamando queste “tracce 3 AM”, che è stato co-scritto e prodotto dal suo ex assistente, Aaron Desner.

“Sorpresa! Penso a mezzanotte Come concept album completo, queste 13 canzoni formano un ritratto completo dell’intensità di quell’ora pazza e sconcertante”, ha annunciato Swift su Instagram. “Ma! C’erano altre canzoni che abbiamo scritto durante il nostro viaggio per trovare questo magico 13”.

Ha aggiunto: “Le chiamo ‘brani delle 3 del mattino’. Ultimamente ho amato la sensazione di condividere più del nostro processo creativo con te, come facciamo con i brani di From The Vault. Sono le 3 del mattino e li sto dando a tu adesso. 🌌”

Dopo l’album originale più vicino “Mastermind”, Swift ha aggiunto sette nuove canzoni, tra cui “The Great War”, “High Infidelity” e “Sarebbe, avrebbe dovuto essere”, co-scritto e prodotto da Dessner che ci ha lavorato . folclore. Altri brani – coprodotti da Jacques Antonoff – includono “Bigger Than Perfect Sky”, “Paris”, “Glitch” e “Dear Reader”. Mark Spears e Sam Dew di “Glitch” sono accreditati come co-autori, mentre Spears, che va a Sounwave, è anche accreditato come co-produttore.

I fan hanno ipotizzato per ore quale sarà la sorpresa, condividendo le loro teorie sui fan di TikToks e indicando indizi e possibili easter egg. Molti Swifties si sono mobilitati intorno all’idea che potrebbe esserci stato un annuncio di un tour imminente, soprattutto dopo aver detto ai fan britannici che hanno preordinato l’album che avrebbero ricevuto un codice di prevendita per un tour “non ancora annunciato” in arrivo.

“Messy Surprise” dovrebbe essere un annuncio del tour, giusto? – VINOJ VIGILANTE SH Reclami! T🧣 (@nils_sjoberg13) 17 ottobre 2022

Altri pensano che potrebbe mezzanotte Arriverà con un album o un progetto gemello, proprio come folclore E il per sempre – e che sarà chiamato esistente Da quando ho postato Teaser di Instagram Che mostra un calendario con la parola “Manifest” scritta su di esso. (Questi fan sono i più vicini!)

La terza ipotesi era che stesse pubblicando un documentario (possibilmente intitolato esistente) Dalla maggior parte dei servizi di streaming, incluso Disney + dove l’ha lanciata Folklore: lunghe sessioni di benedizione Film nel 2020 – Nuovi contenuti rilasciati alle 3 del mattino

Bene, lo chiamo: è un documentario sulla realizzazione della mezzanotte chiamato Manifest. Questo è. Questa è la mia teoria. – Blake 🌼🐥⛺️ (@blakeerose13) 17 ottobre 2022

Per tutta la settimana, Swift ha rivelato i testi del suo nuovo album Cartelloni pubblicitari con Spotify Intorno al mondo.

L’uscita del suo album include un video per la sua canzone “Anti-Hero” venerdì mattina, apparizioni a tarda notte e video di canto. Ha anche scherzato a Trailer speciale del teaser Dai video dell’album mentre Giovedì sera partita Santi Cardinali.