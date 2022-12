Donald Glover protagonista del film di Spider-Man basato su Hypno-Hustler – The Hollywood Reporter

Donald Glover ottiene finalmente un film su Spider-Man. Non è proprio quello che pensi.

Glover è impegnato a recitare e produrre un lungometraggio ambientato nell’universo di Spider-Man di Sony Pictures per i personaggi dei fumetti Marvel, dicono fonti giornalista hollywoodiano.

Miles Murphy, figlio dell’attore e comico Eddie Murphy, è a bordo per scrivere il progetto, che non ha titolo ma si dice riguardi Hypno-Hustler, uno dei cattivi più enigmatici di Spider-Man.

Creato da Bill Mantlo, scrittore che ha anche creato Rocket Racoon, e l’artista Frank Springer, Hypno-Hustler era un prodotto della scena disco music quando ha debuttato in Peter Parker, The Amazing Spider-Man 24 nel 1978. Il suo vero nome era Antoine Delsuen, il leader di una band chiamata Mercy Killers e usava la sua tecnica di ipnosi strumentale sul suo pubblico per derubarli.

Hypno-Hustler non è considerato uno dei migliori cattivi di Spider-Man – infatti, appare regolarmente nelle liste dei peggiori cattivi di supereroi – ma le fonti dicono che Glover ha sollevato l’aspetto musicale del personaggio e il fatto che ha meno bagaglio canonico della Marvel, modificando lui ha interpretazioni più grandi. Il progetto potrebbe essere qualsiasi cosa, da un pezzo d’epoca disco a una versione hip hop moderna reinventata o persino a un’opera futuristica cyberpunk. Ad aggiungere la scintilla c’era l’inquadratura di Murphy, il cui dettaglio è mantenuto sotto la chiave di basso.

Il nome di Glover è cerchiato uomo Ragno Per anni, con i fan che chiedevano a gran voce che interpretasse Spidey, specialmente nel 2012 L’incredibile Spider-Man. Non è andata così – Andrew Garfield ha ottenuto il ruolo di Peter Parker – ma Glover ha fatto la voce di Spider-Man /Miles Morales nella serie Disney XD Ultimo Spider-Man nel 2015. È anche apparso in un ruolo molto breve in Tom Holland Spider-Man: ritorno a casa. (Una scena cancellata dal film si riferisce a lui che interpreta lo zio di Miles Morales.)

Sony, che detiene i diritti cinematografici di Spider-Man e dei relativi personaggi, ha tutta una serie di film basati non solo sui cattivi ma anche sugli eroi che compongono la famiglia Spider-Man. Con film come veleno E il Morbio Sotto la sua cintura, lo studio ce l’ha Craven il cacciatorer uscirà il 6 ottobre 2023. Include progetti eroi in fase di sviluppo Signora Web E il Spider Woman.

Glover è rappresentato da WME e Johnson Shapiro. Murphy è anche rappresentato da WME.