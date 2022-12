Il token BNB nativo di Binance è sceso al livello più basso da luglio

Il co-fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao ha rilasciato diverse interviste discutendo le prospettive per le criptovalute dopo due tumultuose settimane nel mercato.

In un’intervista alla CNBC” Scatola stridula Giovedì, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha respinto le preoccupazioni che la sua azienda possa recuperare i fondi mentre FTX si fa strada attraverso il tribunale fallimentare e gli amministratori cercano di recuperare i soldi. Trasporto fraudolento Realizzato da FTX per società o investitori esterni.

L’ultimo problema incombente su Binance è la procedura fallimentare di FTX. Binance è stato il primo investitore esterno in FTX. Quando ha lasciato la sua posizione nella società lo scorso anno, Binance ha ricevuto pagamenti pari a circa 2,1 miliardi di dollari.

binance Il token nativo, BNB, è sceso del 15% nell’ultima settimana, compreso un calo di oltre il 6% nelle ultime 24 ore. BNB, coniato per la prima volta nel 2017, lo è La quinta più grande criptovaluta al mondo, con una capitalizzazione di mercato di circa $ 39 miliardi, secondo CoinMarketCap . È proprio dietro bitcoin E il sollevato Corda e moneta da un dollaro USA.

Più di un mese dopo il crollo FTX Gli investitori sono preoccupati per gli scambi di criptovalute Binance non sta svanendo.

“Finanziariamente stiamo bene”, ha detto Zhao dopo che Becky Kwik della CNBC gli ha chiesto se la società sarebbe stata in grado di gestire un ordine da 2,1 miliardi di dollari.

Gli investitori di criptovaluta sono diventati sospettosi dei commenti dei CEO sulla salute finanziaria delle loro aziende. Il fondatore ed ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha dichiarato su Twitter che la sua azienda disponeva di buoni asset, anche se i dirigenti sapevano che si trovava nel bel mezzo di una crisi di liquidità che alla fine ha costretto l’exchange al fallimento. Bankman Fried è stato catturato questa settimana alle Bahamas e Accusato dai procuratori generali degli Stati Uniti per frode e riciclaggio di denaro.

Le richieste di ritiro sono un altro motivo di preoccupazione. disse Zao che martedì si sono verificati circa 1,14 miliardi di dollari di prelievi netti, ma ha twittato che questo non è stato il “più alto prelievo elaborato, nemmeno il più alto”. [five]Mercoledì, ha detto che la situazione si era “stabilizzata”, ha detto la società di analisi blockchain Nansen numero di ritiro Martedì ha raggiunto i 3 miliardi di dollari.

“Abbiamo superato questo stress test estremo perché operiamo con un modello di business molto semplice: detenere asset in custodia e generare entrate dalle commissioni di transazione”, ha dichiarato un portavoce di Binance alla CNBC in una dichiarazione. Il portavoce non ha fornito una risposta immediata a una domanda sul calo del prezzo delle azioni BNB.

Binanza e FTX era strettamente correlato. Zhao ha annunciato pubblicamente il mese scorso che la sua compagnia era Filtro di stanza a FTTla moneta nativa di FTX, tra le preoccupazioni sulla solvibilità sia di FTX che della sua società commerciale sorella, Alameda Research.

FTX ha quindi subito un aumento immediato delle richieste di prelievo e Binance è intervenuta con un file Accordo non vincolante Per acquisire la società come parte del piano di salvataggio. dopo un giorno, Supporto Binance fuori dall’accordo, affermando che i problemi di FTX sono “al di fuori del nostro controllo o della nostra capacità di aiutare”.

Come tutti i principali progetti e società di criptovalute, Binance ha sviluppato la propria valuta. su di esso sito webLa società afferma che le persone possono “pagare beni e servizi con BNB, regolare le commissioni di transazione sulla Binance Smart Chain, partecipare a vendite di token esclusive e altro ancora”. Il sito afferma che le aree in cui è possibile utilizzare BNB includono pagamenti, viaggi e intrattenimento.

C’è un’offerta circolante di circa 160 milioni di BNB su un’offerta massima totale di 200 milioni, secondo CoinMarketCap. Lo ha riferito Bloomberg A giugno, la SEC stava indagando se la vendita di token del 2017 fosse un titolo offerto che avrebbe dovuto essere registrato presso le autorità di regolamentazione.

— Mackenzie Cigalos della CNBC ha contribuito a questo rapporto.

