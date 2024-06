Ian McKellen sarebbe interessato a interpretare Gandalf in Caccia a Gollum, con un morboso avvertimento

Ian McKellen è interessato a tornare a interpretare Gandalf nel recentemente annunciato Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, ma c’è un grosso problema.

McKellen, che in precedenza era apparso come mago vigilante della Terra di Mezzo nella trilogia originale de Il Signore degli Anelli e in quella de Lo Hobbit, ha parlato di un potenziale ritorno durante un’intervista con volte . Dice di aver sentito che Gandalf potrebbe tornare, ma spiega che “non c’è una sceneggiatura, non c’è un’esposizione, non c’è un piano”. La sua decisione di ritornare come personaggio dipende da una cosa: se è ancora in giro o meno.

Quando gli è stato chiesto se sarebbe interessato a interpretare di nuovo Gandalf, ha risposto apertamente: “Se vivo”.

McKellen, 85 anni, ha interpretato per l’ultima volta il personaggio in Lo Hobbit: La battaglia dei cinque eserciti del 2014, il che significa che è passato quasi un decennio dall’ultima volta che ha indossato il cappello e la veste da mago. Nel frattempo, Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum non arriverà prima del 2026, con i primi lavori di sceneggiatura ora in corso.

McKellen non è l’unico attore a commentare la possibilità di tornare nella serie. Anche Viggo Mortensen, che ha interpretato Aragorn nella trilogia del Signore degli Anelli, ha recentemente dichiarato di essere interessato a riprendere il ruolo in Caccia a Gollum, ma ha riconosciuto che ciò avrebbe dovuto giustificare il fatto che abbia vent’anni più vecchio di quanto non fosse in Caccia a Gollum. . Film precedenti.

I dettagli su Caccia a Gollum sono scarsi, ma sappiamo qualcosa su come il film esplorerà il personaggio iconico di Andy Serkis. Peter Jackson ha recentemente parlato di come verrà attuato il piano Il film includerà alcuni contenuti che “non ha avuto il tempo di trattare”. Con la trilogia originale del Signore degli Anelli.

“Vogliamo davvero esplorare il suo passato e approfondire quelle parti del suo viaggio che non abbiamo avuto il tempo di coprire nei film precedenti”, ha detto. “È troppo presto per dire chi si metterà sulla sua strada, ma è sufficiente dire che prenderemo spunto dall’autore originale JRRTolkien.”[المؤلفالأصليجيآرآرتولكين”[originalauthorJRRTolkien”

Non confondere “Il Signore degli Anelli: Alla ricerca di Gollum” con l’omonimo film dei fan. La Warner Bros. ha Il progetto di 15 anni è già stato cancellato Quando ha annunciato il mese scorso la continuazione dell’universo teatrale del Signore degli Anelli. È tornata meno di 24 ore dopo. Per ulteriori informazioni su Il Signore degli Anelli, puoi visitare il nostro sito web Intervista al cast di Anelli del Potere Da IGN in diretta.

