Virgin Galactic lancia lo spazioplano VSS Unity per l’ultimo volo spaziale suborbitale con un equipaggio di 6 membri (foto)

Sabato (8 giugno) Virgin Galactic ha lanciato sei persone nello spazio suborbitale, lanciando un astronauta turco e tre turisti spaziali sul volo finale del suo spazioplano VSS Unity.

L’Unity, agganciato alla pancia del suo aereo da trasporto Eve, è decollato dalla pista dell’aeroporto Spaceport America nel New Mexico alle 10:31 EDT (14:31 GMT) e lo ha portato ad un’altitudine di 44.562 piedi (13.582 metri) il giorno successivo. ora, dove è stato lanciato. Il suo motore a razzo si è acceso per trasportare due piloti e quattro passeggeri nello spazio e ritorno. La missione, chiamata Galactic 07, ha raggiunto un’altitudine di 54,4 miglia (87,5 km) e ha segnato il settimo volo spaziale commerciale della Virgin Galactic a bordo dell’Unity, che verrà ritirato per far posto alla nuova classe di veicoli spaziali “Delta” che sarà lanciata nel 2026.

“Avrò bisogno di più tempo per cercare di elaborare quello che è appena successo”, ha detto Tuva Atasifer, un astronauta dell’Agenzia spaziale turca in volo, in una conferenza stampa post-volo, aggiungendo che la vista della Terra era indescrivibile. “Non è qualcosa che puoi descrivere con aggettivi. È una cosa esperienziale… Lo senti semplicemente nel tuo stomaco.”

Lo spazioplano VSS Unity di Virgin Galactic accende il suo motore a razzo per lanciare due piloti e quattro passeggeri nello spazio suborbitale e tornare alla missione Galactic 07 l’8 giugno 2024. (Credito immagine: Virgin Galactic)

Il volo di Atasevir sul Galactic 07 è stato facilitato da Axiom Space, una compagnia che all’inizio di quest’anno ha anche trasportato un astronauta turco sulla Stazione Spaziale Internazionale con SpaceX in una missione speciale Ax-3. Atasifer era un astronauta di riserva sul volo Ax-3 e ha supervisionato tre diversi esperimenti su Galactic 07.

Atasever è stato raggiunto sul volo della Virgin Galactic dal comandante della VSS Unity Nicolas Bissell e dal pilota Jamil Janjua. I piloti della Virgin Galactic Andy Edghill e CJ Sturko, un ex astronauta della NASA, hanno pilotato l’aereo da trasporto VMS Eve.

I quattro astronauti del Galactic 07 a bordo della VSS Unity della Virgin Galactic. (Credito immagine: Virgin Galactic)

Dopo l’atterraggio dell’aereo, Virgin Galactic ha rivelato l’identità dei tre passeggeri che hanno pagato il volo. Lei era:

Anand “Andy” Harish Sadhwani della California;

Irving Isaac Pergament di New York;

Giorgio Manenti dall’Italia.

Sadhawani è nato a Houston ed è stato affascinato dallo spazio fin dall’età di 5 anni dopo un giro sul razzo Saturn V della NASA. Ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso la Carnegie Mellon University e due master in ingegneria meccanica e aeronautica e astronautica presso la Stanford University. Lavora come principale ingegnere di propulsione presso SpaceX. Indossava le bandiere degli Stati Uniti e dell’India sulla sua tuta da volo per onorare il suo paese e i suoi genitori Al profilo dell’attività.

Una vista all’interno di VSS Unity mostra astronauti privati ​​che galleggiano e guardano fuori dalla finestra l’8 giugno 2024. (Credito immagine: Virgin Galactic)

Pergament è uno sviluppatore immobiliare con sede a New York, cresciuto in Israele e che sognava da sempre di raggiungere lo spazio. “La mia vita è una combinazione tra l’amore per la mia famiglia, il mio successo professionale e la filantropia, una costante ricerca del brivido del volo e ora la ricerca delle stelle”, ha detto. Nella situazione attuale. Sulla sua tuta da volo portava le bandiere degli Stati Uniti e di Israele.

Manenti è un consulente di strategia di investimento per hotel e resort con sede a Londra che privilegia le esperienze di viaggio rispetto ai beni fisici, secondo un profilo di incarico. Ha detto che vedere la Terra dallo spazio è stata un’esperienza surreale. “È molto emozionante la sensazione di essere dall’altra parte, questa volta guardando in basso, ammirando la terra nel profondo [majestic] Manenti ha detto: Incredibile Nella situazione attuale. Sulla sua tuta da volo portava le bandiere dell’Italia e dell’Unione Europea.

L’ultimo viaggio della solitudine

Una vista della Terra dietro il VSS Unity di Virgin Galactic durante la missione Galactic 07. (Credito immagine: Virgin Galactic)

Lo spazioplano VSS Unity è atterrato allo Spaceport America alle 11:41 EDT (15:41 GMT), segnando solo il settimo volo spaziale commerciale della Virgin Galactic e il dodicesimo volo spaziale con equipaggio in assoluto. In tutto, Virgin Galactic ha volato sullo spazioplano solo 32 volte, compresi voli di prova non spaziali.

Ma l’unità non volerà più. Invece, Virgin Galactic sta basando il progetto SpaceShipTwo di Unity per una nuova “classe Delta” di veicoli spaziali progettati per volare più spesso.

“Questo veicolo è stato rivoluzionario”, ha dichiarato Mike Moses, presidente di Virgin Galactic, nella conferenza stampa successiva al lancio. “Lo abbiamo testato, lo abbiamo lanciato e abbiamo dimostrato al mondo che il volo spaziale umano commerciale è possibile con finanziamenti aziendali privati”.

Il primo volo spaziale suborbitale con equipaggio completo è stato lanciato da Unity, il fondatore di Virgin Galactic, il miliardario Sir Richard Branson e altri nel luglio 2021 nella missione Unity 22, che ha seguito tre precedenti voli di prova con un equipaggio ridotto. Entro il 2023, la compagnia operava voli mensili per turisti spaziali e clienti della ricerca.

“Quindi, sette voli spaziali commerciali e un veicolo spaziale che ha volato sei volte in sei mesi l’anno scorso, sono rivoluzionari”, ha detto Moses. “Il fatto di poter riportare indietro questa vettura su base mensile è davvero rivoluzionario”.

La nuova classe di veicoli spaziali Delta sarà in grado di volare almeno due volte a settimana, circa otto volte la velocità di SpaceShipTwo, con Virgin Galactic che prevede di costruirne almeno due per lanciare la sua nuova flotta.

“Nel 2026 invieremo due astronavi, la nostra nave madre Eve, cioè 750 astronauti all’anno che andranno nello spazio”, ha detto Moses riferendosi alla capacità di volare della nuova flotta. “Questo è più di quanto sia stato raggiunto finora nello spazio nei 60 anni di storia del volo spaziale”.

Un costoso viaggio di eccitazione… e scienza

Una vista all’interno di VSS Unity mostra astronauti privati ​​che galleggiano e guardano fuori dalla finestra l’8 giugno 2024. (Credito immagine: Virgin Galactic)

Galactic 07 è stata la seconda missione della Virgin Galactic del 2024. Il suo volo inaugurale dell’anno, Galactic 06, ha visto la prima donna ucraina raggiungere lo spazio suborbitale.

I biglietti per questi voli rappresentano un grande investimento, in genere vengono venduti a $ 450.000. I viaggiatori sullo spazioplano della Virgin Galactic sperimentano alcuni minuti di assenza di gravità e possono vedere una vista della Terra che pochissimi riescono a vedere in una vita.

Il volo spaziale suborbitale trasporterà anche carichi utili per la ricerca della Purdue University e dell’Università della California, Berkeley. Secondo una dichiarazione della società, l’esperimento Purdue si è concentrato sul “flusso di propellente nei serbatoi di carburante dei veicoli spaziali in manovra”, mentre l’UC Berkeley ha testato un nuovo tipo di stampa 3D in microgravità.

Dal 2018, Virgin Galactic ha trasportato carichi utili come parte del programma Flight Opportunities della NASA ed è stata recentemente selezionata come fornitore di voli a contratto della NASA per i prossimi cinque anni.

Axiom Space, una compagnia privata di voli spaziali con sede a Houston, ha completato finora tre voli con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale e ha la sua quarta missione, (Ax-4), prevista per ottobre non prima. La compagnia ha collaborato con Virgin Galactic su diversi voli precedenti.

La NASA e l’UC Berkeley stanno sperimentando i carichi utili sul Galactic 07. (Credito immagine: Virgin Galactic)

“L’impegno di Axiom Space nel consentire l’accesso allo spazio e nel fornire opportunità di scoperta scientifica oltre la Terra è strettamente allineato con la missione di Virgin Galactic”, ha affermato Tejpaul Bhatia, chief revenue officer di Axiom Space, in una dichiarazione di Virgin Galactic. “Siamo molto entusiasti del prossimo volo Galactic 07.”

La missione Galactic 07 segue la precedente missione di gennaio in cui un perno di allineamento si è separato inaspettatamente da VMS Eve dopo che VSS Unity si è separato. Sebbene nessuno fosse in pericolo a bordo del volo, la compagnia ha informato la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti in modo che entrambe le entità potessero indagare sulla questione per evitare che si ripresentasse nelle missioni future.

Virgin Galactic ha adottato misure correttive per garantire che l’incidente sul Galactic 07 non si ripeta.

Nota dell’editore: Il redattore capo di Space.com ha contribuito a questo rapporto. Questa storia è stata aggiornata alle 17:00 ET per includere dettagli sul volo finale di VSS Unity e sul successo del lancio.