Jennifer Garner racconta come ha festeggiato il suo 50° compleanno

lui è Jennifer Garner Davvero bello come sembra? Sì – ma non lo è Solo quale – quale.

in incontrandosi con Città e Paese Riguardo al suo lavoro con l’organizzazione umanitaria Save the Children, Garner, 50 anni, ha parlato della percezione di essere una delle celebrità più belle di Hollywood. Il Giunone La star, 50 anni, ha ammesso: “Non ho motivo per essere gentile. La mia vita è bella”. specialmente Carino non significa che sia l’unico tratto che riconosci.

“Non sono sempre solo carino,” Soprannome Segui l’allume. “Posso anche essere salato, e posso essere un po’ loquace, oppure posso essere davvero serio su ciò che voglio ottenere. Non è che mi senta sottovalutato in questo modo, non ho paura di difendermi e dire , ‘Sai solo che questo non volerà’ Con me.” Quando ciò accade, non voglio che tu sia scioccato perché sono una persona reale.”

Un modo in cui Garner ha detto che era una persona reale? Ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno con una festa sontuosa.

“Ho avuto un matrimonio tutto per me”, ha detto. “Ero così scioccato che stavo facendo questo.” Ovviamente poi mette “al lavoro” i suoi ospiti riempiendo gli zaini di cibo per beneficenza Scala in uno zaino.

Il 13 Continua 30 La star ha condiviso che quando si tratta di pianificare il suo futuro a Hollywood, non è “così ambiziosa”. Anche se lei sarà la prossima protagonista Serie TV prodotta da Reese Witherspoon L’ultima cosa che mi ha dettobasato sull’omonimo libro, non ritiene che “meriti una sorta di riconoscimento” nel settore.

“L’ho suonata in modo leggermente diverso”, ha detto alla rivista. “Quanto sono fortunato ad aver potuto lavorare tutto questo tempo e crescere una famiglia? È più che il lavoro viene davvero da un luogo d’amore. Amo stare con una troupe. Amo far parte di una troupe. E amo quando Sono sul set. È diverso da qualsiasi Altrove. È solo mio”.

Quando Garner non sta lavorando sodo sul set o con uno dei suoi enti di beneficenza, la madre di tre figli condivide la sua saggezza ispiratrice su Instagram. Ad aprile, poco prima del suo cinquantesimo compleanno nello stesso mese, ha pubblicato un piccolo “La saggezza di mia madre”.

“La felicità è una tua responsabilità. La vita che vivi mentre aspetti la laurea, il college, il lavoro, l’uomo, è la tua vita reale”, ha scritto. Sulle sue Instagram Stories in quel momento. Decidi di divertirti e lavora per la tua pace e contentezza.

La star ha anche lasciato alcune gemme sulla bellezza e sulla vecchiaia intervista a luglio Bazar di Harper.

“Il mio consiglio per la bellezza è sempre lo stesso: guardati meno allo specchio, ossessionati di meno e guarda il resto del mondo per vedere per cosa potresti invece usare il tuo tempo”, ha detto. “Ci guardiamo tutti più in faccia di quanto le persone siano abituate, e non ti fa bene. Sei ossessionato dai cambiamenti o da come aggiustare qualcosa sulla tua faccia”.

