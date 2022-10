stagnazione in futuro? Questo indicatore del mercato obbligazionario mostra un avviso “arancione”.

I segnali di un’imminente recessione negli Stati Uniti continuano ad accumularsi e ora un’altra misura del mercato obbligazionario sta iniziando a suonare il proprio avvertimento a intermittenza.

È lo spread tra i rendimenti dei Treasury a 3 mesi TMUBMUSD03M,

4,042%

e la nota decennale TMUBMUSD10Y,

4,027% E il

che è diventato negativo martedì e in modo intermittente mercoledì. L’ultima volta che lo spread è rimasto negativo fino alla fine della sessione di negoziazione di New York è stato il 2 marzo 2020, all’inizio della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti, secondo Tradeweb.

Finora, coloro che dubitavano che la più grande economia mondiale potesse scivolare in recessione sono stati almeno in grado di indicare questo spread: è riuscita a rimanere sopra lo zero per la maggior parte di quest’anno, anche dopo che uno dei suoi pari – uno spread compreso tra 2 e 10 – Rendimenti obbligazionari Tesoro Generale – A luglio è stato negativo e vi è rimasto per diversi mesi. Ma le cose sono cambiate martedì e mercoledì: la media su 3 mesi è stata scambiata al di sopra del rendimento a 10 anni. Ciò ha lasciato lo spread tra i due, che viene calcolato sottraendo il tasso a breve termine dal tasso a più lungo termine, negativo su base periodica.