Twitter fa causa a Elon Musk per costringerlo a completare l’acquisizione

L’avvocato di Musk ha affermato nel suo discorso di venerdìHa considerato una “violazione sostanziale di molteplici disposizioni” dell’accordo, sostenendo che la società ha nascosto i dati richiesti da Musk per valutare quanti Account bot e spam sulla piattaforma. Il team legale di Twitter ha risposto in una lettera lunedì, definendo il tentativo di Musk di terminare “falso e sbagliato”, sostenendo che lo stesso Musk aveva violato l’accordo e chiedendogli di portare avanti l’accordo.

Nella denuncia presentata martedì, gli avvocati di Twitter hanno affermato che stavano cercando di impedire a Musk di ulteriori violazioni dell’accordo e “forzare il completamento della fusione per soddisfare le poche condizioni rimanenti”.

“Nell’aprile 2022, Elon Musk ha stipulato un accordo di fusione vincolante con Twitter, promettendo di fare tutto ciò che è in suo potere per completare la transazione”, afferma la denuncia. “Ora, meno di tre mesi dopo, Musk si rifiuta di onorare i suoi obblighi nei confronti di Twitter e dei suoi azionisti perché l’accordo che ha firmato non è più nel suo interesse personale”.

Poco dopo la presentazione della notizia della causa, Musk cinguettare , “Oh, ironia lol.” Musk non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento della CNN.

È probabile che l’accordo si stia avviando a una lunga battaglia giudiziaria per determinare se Twitter può costringere Musk a chiudere l’accordo e diventarne il proprietario, o almeno convincerlo a pagare il miliardo di dollari previsto nell’accordo originale.

Dopo aver inizialmente affermato di voler acquistare Twitter per sradicare i bot, nelle ultime settimane Musk ha espresso preoccupazione (senza alcuna prova chiara) che ci siano più bot sulla piattaforma di quanto Twitter abbia dichiarato pubblicamente.

Tesla TSLA Tuttavia, alcuni analisti hanno suggerito che Musk vuole semplicemente una scusa per uscire da un accordo che ora sembra esagerato sulla scia di un crollo delle azioni di Twitter e del mercato tecnologico in generale.Anche le azioni, da cui Musk dipende in parte per finanziare l’accordo, sono diminuite drasticamente da quando ha accettato l’acquisizione.

Twitter ha dichiarato nella sua denuncia martedì: “Avendo creato una scena pubblica per l’operazione di Twitter e dopo aver proposto e poi firmato un accordo di fusione favorevole al venditore, Musk sembra credere che, a differenza di tutte le altre parti soggette al Delaware Contract Act, sia libero di cambiare idea e distruggere l’azienda, interrompendone le operazioni, distruggendo il valore per gli azionisti e voltando le spalle”.

In seguito aggiunge che i tentativi di Musk di uscire dall’accordo e il suo “disprezzo per Twitter e i suoi dipendenti … stanno esponendo Twitter a effetti negativi sulle sue operazioni commerciali, sui dipendenti e sul prezzo delle azioni”.

In effetti, il titolo Twitter, che ha recuperato circa il 4% martedì dopo un forte calo lunedì, viene scambiato del 34% al di sotto del suo prezzo il giorno in cui Twitter e Musk hanno concluso l’accordo e del 37% al di sotto del prezzo di offerta di Musk, indicando dubbi. l’affare. Almeno al suo prezzo originale. Il prezzo di vendita nell’accordo, $ 54,20 per azione in circolazione, rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo delle azioni il giorno prima che Musk rivelasse la sua partecipazione nella società.

molto poco circa Il processo per seguire Musk e Twitter per un accordo Era tipico per gli standard delle fusioni e acquisizioni aziendali, e la denuncia di martedì che cercava di far rispettare l’accordo – piena di riferimenti a tweet, meme e un cenno agli emoji – evidenzia quanto sia strano.

Il documento, ad esempio, fa riferimento ai tweet di Musk nei giorni precedenti l’accordo, in cui sembrava accennare al lancio di un’acquisizione ostile con un’offerta tramite il suo “Love Me Tender” e un tweet vuoto seguito da “Night”. Ha anche fatto riferimento a un tweet di Musk lunedì che includeva immagini di Musk che rideva e suggeriva che se Twitter lo avesse citato in giudizio per far rispettare l’accordo, avrebbe dovuto rivelare i dati sui robot che stava richiedendo in tribunale.

“Per Musk, Twitter, gli interessi dei suoi contributori, l’accordo che Musk ha accettato e il processo giudiziario per farlo rispettare sembrano essere uno scherzo complicato”, si legge nella denuncia.

Nel deposito, Twitter ha contestato molti dei modi in cui Musk ha accusato la società di aver violato l’accordo di acquisizione, inclusa un’accusa nella sua lettera del venerdì secondo cui Twitter avrebbe violato l’accordo licenziando due CEO il mese scorso. Twitter sostiene che Musk voleva che l’accordo di fusione affermasse che la società non poteva assumere o licenziare dipendenti al livello o al di sopra del vicepresidente, o “al di sopra di una presunta violazione del normale patto” senza il consenso di Musk. La denuncia afferma che “Twitter è riuscito a raggiungere questa sentenza prima di firmare”.

In concomitanza con la denuncia, Twitter ha presentato una richiesta per accelerare il procedimento nel caso, chiedendo che un processo di quattro giorni sulla controversia fosse completato a settembre.

“La spedizione è necessaria per consentire a Twitter di assicurarsi i benefici della transazione, per affrontare gli abusi in corso di Musk e per proteggere Twitter e i suoi azionisti dal rischio di mercato in corso e dai danni operativi derivanti dal tentativo di prepotenza di Musk di uscire da un accordo di fusione ermetico”, le sottomissioni.