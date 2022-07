Tre accusati di cospirazione per vendere documenti rubati nelle parole di Eagles

Commenta questa storia Sospensione

Era la fine degli anni ’70 e il mondo si stava crogiolando nell’età d’oro del rock and roll. Le aquile stavano cavalcando un’ondata di popolarità Che culminò con il lancio di “Hotel California” nel dicembre 1976. L’album ha consolidato la posizione degli Eagles nella scena musicale americana e la posizione della band come proprietà rock. Ma pagine di testi e note scritti a mano dietro ad alcune delle sue canzoni in cima alle classifiche sono misteriosamente scomparse poco dopo, per riapparire solo quasi cinque decenni dopo come il principale fronte d’accusa della Corte Suprema dello Stato di New York.

Tre uomini sono stati accusati martedì di aver tentato di vendere un deposito di giornali, tra cui circa 100 pagine piene di testi come “New Kid in Town”, “Life in the Fast Lane” e l’iconico “Hotel California”, nonostante la loro mancanza di informazioni Occasione. Diritti materiali.

Il banditore rock Edward Kosinski, il commerciante di libri rari Glenn Horowitz e il direttore delle acquisizioni della Rock and Roll Hall of Fame Craig Insiardi sono stati accusati di complottare per vendere pagine rubate – per un valore di oltre $ 1 milione – mentendo alle autorità e inventando storie su dove i materiali provenivano da E il suo legittimo proprietario, Dawn Henley, un membro fondatore di Eagles, ha impedito loro di acquisirlo.

Questi imputati hanno cercato di conservare e vendere questi manoscritti unici e preziosi, anche se sapevano di non avere il diritto di farlo. Il procuratore generale di Manhattan Alvin L. Praga, a nuova versione.

Gli avvocati di Kosinski, Horowitz e Inciardi – che martedì si sono dichiarati innocenti in tribunale – non hanno immediatamente risposto alle richieste di commento del Washington Post. Tuttavia, in una dichiarazione congiunta, hanno ritenuto le accuse ingiustificate, una legge e un reato menzionato.

“L’ufficio di DA sostiene un crimine in cui non c’è crimine e denigra ingiustamente professionisti rispettati”, hanno detto gli avvocati degli uomini in una dichiarazione all’outlet. Combatteremo con vigore queste accuse ingiustificate. Questi ragazzi sono innocenti”.

Come le carte siano finite nelle mani di tre magnati dei collezionisti – e siano state quasi vendute dai giganti delle aste Sotheby’s e Christie’s – è una storia iniziata quando l’ex chitarrista degli Eagles Don Felder Inizia a scrivere la canzone “Hotel California” dopo essere entrato a far parte del gruppo nel 1974.

Felder ha condiviso un demo che ricorda "Mexican Reggae" con Henley e Glenn Fry, capo degli Eagles morto nel 2016, e hanno inventato il concept e il testo cinematografico per la canzone, che alla fine avrebbe elevato l'album con lo stesso nome a numero uno. nel 1977. Da allora, l'"Hotel California" – che trae ispirazione dalla vita negli hotel e dal "ventre oscuro del sogno americano", è diventato Henley Raccontare CBS News – È scoppiato teorie cospirazioniste Delle sue parole e delle lodi per gli effetti sonori dell'arpeggio.

Il processo di creazione della canzone è stato documentato da Henley in Pages che è svanito dopo essere stato acquisito da uno scrittore che stava lavorando a un libro sulla band. L’impiegato – che non è stato nominato nell’atto d’accusa – ha poi venduto gli oggetti nel 2005 a Horowitz, che a sua volta li ha venduti agli altri due uomini, secondo i documenti del tribunale.

Quando Henley si rese conto che Inciardi e Kosenki stavano cercando di vendere i manoscritti perduti da tempo, disse loro che erano stati rubati, chiese che fossero restituiti e presentò una denuncia alla polizia. Tuttavia, "invece di fare qualsiasi sforzo per garantire che avessero effettivamente la proprietà legittima, gli imputati hanno risposto impegnandosi in una campagna durata anni per impedire a Henley di recuperare i manoscritti", affermano i querelanti.

Sebbene i pubblici ministeri abbiano affermato che lo scrittore senza nome avesse rubato le carte, nelle comunicazioni con il trio accusato, lo scrittore ha detto nel 2012 di aver ricordato di aver “trovato oggetti scartati nel backstage dello spogliatoio degli Eagles”. Più tardi, ha detto di averlo ottenuto tramite l’assistente di Henley dopo essere stato a casa del musicista Malibu. Nel 2016, lo scrittore ha cambiato di nuovo la sua storia, dicendo che Fry gli aveva segretamente dato i documenti – un modo conveniente, dicono i pubblici ministeri, per confermare la proprietà dei materiali una volta che Fry è morto e non ha più potuto contestare l’account.

Secondo i documenti del tribunale, Frey è “purtroppo morto e identificarlo come la fonte farà sparire per sempre”.

L’accusa sostiene che le mutevoli narrazioni facevano parte di uno sforzo quinquennale per mettere all’asta gli oggetti. Sebbene Sotheby’s e Christie’s fossero inizialmente interessati a vendere i giornali, non furono mai messi all’asta. A partire da dicembre 2016, le autorità hanno iniziato a eseguire mandati di perquisizione per recuperare oggetti da Sotheby’s e dalla casa di Kosinski nel New Jersey.

Ora, sembra che 100 pagine di scarabocchi, note e testi stiano tornando su Henley.