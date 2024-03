Francis Scott Key: Il ponte di Baltimora crolla dopo l'impatto di una nave portacontainer

BALTIMORA (AP) – Martedì mattina una nave portacontainer si è schiantata contro un importante ponte a Baltimora, facendola precipitare nel fiume sottostante. Diversi veicoli si sono tuffati nelle acque gelide mentre i soccorritori cercavano i sopravvissuti.

Due persone sono state salvate dall'acqua sotto il Francis Scott Key Bridge, una in condizioni critiche, secondo il capo dei vigili del fuoco di Baltimora James Wallace. Ha detto che le autorità “potrebbero cercare sette persone”, ma ha detto che il numero potrebbe cambiare. Non è chiaro se i due salvati fossero tra i sette.

Un funzionario ha affermato che si è verificato un “fenomeno crescente di vittime di massa” in una delle principali città degli Stati Uniti appena fuori Washington.

La nave ha colpito uno dei supporti del ponte, provocando lo spezzamento della struttura in diversi punti e facendola precipitare in acqua in pochi secondi: una scena scioccante catturata in video e pubblicata sui social media. La nave ha preso fuoco e ne è uscito un denso fumo nero.

“Non pensi di voler vedere, vedere fisicamente, un ponte crollato in quel modo. Sembrava uscito da un film d'azione”, ha detto il sindaco di Baltimora Brandon Scott, che lo ha definito “incredibilmente tragico”.

Il sonar ha indicato che i veicoli erano in acqua a circa 47 gradi Fahrenheit (8 gradi Celsius) martedì mattina presto. Secondo un galleggiante Raccoglie dati per la National Oceanic and Atmospheric Administration.

In precedenza, il direttore delle comunicazioni dei vigili del fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright, aveva dichiarato all'Associated Press che diversi veicoli erano sul ponte al momento del crollo, incluso uno delle dimensioni di un autotreno. Il ponte è crollato nel cuore della notte, quando di giorno circolano migliaia di auto e c'è meno traffico.

Cartwright ha definito il crollo un “evento di vittime di massa crescente”, sebbene non sapesse quante persone siano state colpite.

Ha detto che del carico era sospeso al ponte che attraversa il fiume Patapsco all'ingresso del trafficato porto. Il fiume conduce al porto di Baltimora, un importante centro marittimo sulla costa orientale. Inaugurato nel 1977, il ponte prende il nome dall'autore di “The Star-Spangled Banner”.

Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza e ha detto che stava lavorando per mobilitare le risorse federali. Sul posto era presente anche l'FBI.

Synergy Marine Group – che possiede e gestisce la nave, conosciuta come Dally – ha confermato che la nave si è schiantata contro il molo del ponte con due piloti ai comandi intorno all'1:30. Tutti i membri dell'equipaggio, compresi i piloti, sono stati ritrovati e non ci sono stati feriti.

Secondo i dati di Marine Traffic, Daly era in viaggio da Baltimora a Colombo, nello Sri Lanka, e volava sotto bandiera di Singapore. La nave portacontainer è lunga circa 300 metri (985 piedi) e larga circa 48 metri (157 piedi), secondo il sito web.

Nel 2001, un treno merci che trasportava materiali pericolosi deragliò e prese fuoco in un tunnel nella città di Baltimora, sputando fumo nero nei quartieri circostanti e costringendo le autorità a chiudere temporaneamente tutte le principali strade della città.

Questa storia è stata corretta per riflettere che la nave non sembrava essere affondata.